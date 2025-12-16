Уведомления
Исследователи экспериментально доказали благотворное влияние парков на горожан
Ученые НИУ ВШЭ изучили, как парки влияют на когнитивные и эмоциональные ресурсы горожан. Они сравнили электрическую активность мозга у 30 человек при просмотре видеозаписей с прогулками по паркам и по оживленным улицам. Оказалось, что деревья и зелень одинаково влияют на всех людей, помогая мозгу успокоиться и расслабиться. При этом прогулки по городским улицам рассеивают внимание.
Чем больше зелени окружает человека, тем лучше он себя чувствует. Предыдущие исследования показали, что если посадить дополнительные 10 деревьев, то можно почувствовать себя моложе на 10 лет. Однако ученые продолжают изучать причины положительного влияния зеленой городской среды.
В Международной лаборатории социальной нейробиологии НИУ ВШЭ изучили влияние зеленых городских пространств на когнитивные ресурсы человека. Впервые в таком исследовании не просто использовалась электроэнцефалография (ЭЭГ), а применялся метод межсубъектной корреляции: он позволяет сопоставить данные ЭЭГ разных участников эксперимента и увидеть общие (синхронные) закономерности работы мозга во время длительной видеопрогулки по городу. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.
Исследователи записали видео прогулок вдоль магистралей, бульваров и городских парков в разных районах Москвы и Санкт-Петербурга. Затем 30 добровольцев посмотрели видеоролики, а ученые с помощью ЭЭГ проанализировали активность их мозга и сравнили реакцию при просмотре видеопрогулок по паркам и по оживленным улицам. Если испытуемые сходным образом были вовлечены в происходящее, их мозговая активность проявляла общие свойства.
Результаты показали, что мозг участников одинаково реагировал на прогулки по парку. При этом сходство проявлялось в дельта-диапазоне — самом медленном ритме мозговых волн, который ассоциируется с древнейшими структурами мозга. Он также свидетельствует о расслаблении, восстановлении и состоянии покоя.
Во время видеопрогулок вдоль оживленных магистралей наблюдался противоположный эффект. Исследователи не обнаружили практически никакого сходства в электрической активности мозга участников, что отражало постоянное отвлечение и перегрузку внимания.
«Этот результат оказался для нас неожиданным. Мы предполагали, что люди будут читать город, как книгу: обращать внимание на одни и те же детали — вывески, ландшафт, строения. Но оказалось, что на улицах наше внимание скорее рассеивается, и нет универсальной схемы восприятия окружающей среды, ведь каждого город отвлекает по-своему», — пояснил Василий Ключарев, заведующий Международной лабораторией социальной нейробиологии НИУ ВШЭ.
Исследование подтверждает необходимость сажать больше деревьев в городах, создавать и сохранять зеленые массивы, парки и лесопарки в мегаполисах.
«Именно большие зеленые пространства, такие как городские парки и лесопарки, способны вызвать в нашем мозге универсальные когнитивные процессы, связанные с мотивацией и положительными эмоциями», — объяснила Надежда Керимова, руководитель направления нейроурбанистики Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ.
Авторы статьи первые в России запустили целую серию исследований по нейроурбанистике, направленных на изучение влияния города на мозг.
«Нам хочется не просто прожить долгую жизнь, но остаться в здравом уме и твердой памяти, а это требует особых терапевтических свойств городской среды, позволяющих мозгу восстанавливаться от постоянного стресса», — отметил Ключарев.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
Ученые МИЭМ ВШЭ совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить долговечность перовскитных солнечных батарей. Они решили проблему с утечкой йода из материала. Для этого в перовскит добавили молекулы четвертичного аммония, которые образуют прочную электростатическую пару с ионами йода и фиксируют их в кристалле. Теперь элементы сохраняют более 92% мощности после тысячи часов работы при 85 °C.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
