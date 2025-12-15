  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
15 декабря, 19:54
Рейтинг: +126
Посты: 376

Захоронение 9000-летней шаманки раскрыло тайны древних европейских ритуалов

На территории Германии ученые исследовали могилу женщины, похороненной около девяти тысяч лет назад. Захоронение рассказало о древних европейских ритуальных практиках.

Сообщество
# археология
# Германия
# история
# мезолит
Художественная реконструкция церемониального наряда шаманки из Бад-Дюрренберга с украшениями из перьев / © Karol Schauer / State Office for Heritage Management and Archaeology of Saxony-Anhalt
Художественная реконструкция церемониального наряда шаманки из Бад-Дюрренберга с украшениями из перьев / © Karol Schauer / State Office for Heritage Management and Archaeology of Saxony-Anhalt

Могила женщины, похороненной с ребенком в руках, находилась на возвышении у реки Заале. Позднее женщину прозвали шаманкой из Бад-Дюрренберга. Захоронение нашли рабочие еще в 1934 году. Те раскопки оказались поспешными и неполными. Тогда археологи должны были в течение нескольких часов расчистить захоронение. Они сохранили все, что могли: фрагменты, подвески из зубов животных, останки женщины в возрасте от 30 до 40 лет и останки шестимесячного ребенка. Однако они не изучили большую часть почвы вокруг могилы.

Исследователи из Государственного музея первобытной истории в Галле вернулись к раскопкам в 2019 году. Они обнаружили сохранившиеся карманы могильной ямы с сохранившимися следами охры. Нетронутые отложения подняли и отправили в лабораторию.

Ученые сделали неожиданное открытие: микроскопические следы перьев, сохранившиеся в течение тысяч лет. Микроскопические исследования возглавляла Туйя Киркинен из Хельсинкского университета. С помощью метода высокомощной визуализации она идентифицировала крошечные крючковидные структуры, принадлежащие гусиным перьям. 

Микрофрагменты перьев из Бад-Дюрренберга / © Tuija Kirkinen / State Office for Heritage Management and Archaeology of Saxony-Anhalt
Микрофрагменты перьев из Бад-Дюрренберга / © Tuija Kirkinen / State Office for Heritage Management and Archaeology of Saxony-Anhalt

Остатки перьев располагались вокруг черепа погребенной. Вероятно, шаманка при жизни носила сложный головной убор из перьев с элементами из оленьих рогов, а также нити из звериных зубов.

Эпоха мезолита, начавшаяся после последнего ледникового периода, была периодом глубоких экологических изменений. Леса разрослись по Европе, речные системы стабилизировались. Это позволило людям адаптироваться к более предсказуемым, но все еще сложным условиям. По мнению исследователей, шаманка тогда исполняла роль посредника в переговорах с миром духов и занималась исцелением. 

На это указывает погребальный инвентарь. Величественная конструкция из рогов, надетая на ее голову, и нити, украшенные подвесками из зубов животных, свидетельствуют о ее авторитете. Ее тело покрывали слои красной охры — часть погребального обряда. Теперь исследователи узнали и про следы перьев. Неожиданная деталь подчеркнула значимость ее роли духовного лидера сообщества.

Однако исследователи не знают, почему младенец оказался на руках женщины. Ученым непонятно, был ли он ее ребенком или символическим спутником в погребальном обряде.

Еще одно ценное открытие ученых связано с ямой, обнаруженной перед могилой. Ее создали примерно через 600 лет после смерти шаманки. Это указывает на преемственность поколений в мезолитических сообществах.

Внутри ямы находились две ритуальные маски, изготовленные из рогов благородного оленя. Научный анализ выявил следы перьев на этих масках. На одной маске сохранились фрагменты лубяных волокон. Возможно, эта маска когда-то была частью церемониального костюма.

Такое долгое почитание ученые редко встречали в доисторической Европе. Вероятно, влияние шаманки сохранялось на протяжении поколений. Возможно, люди того времени считали ее предком-основателем или духовным покровителем региона.

Благодаря сочетанию археологии, микроанализа и этнологических сравнений захоронение в Бад-Дюрренберге стало одним из самых подробно изученных мезолитических погребений в Центральной Европе. Оно подтвердило, что ранние общины охотников-собирателей создавали сложные церемониальные наряды, в том числе головные уборы с перьями. Могила рассказала о древнем мире, богатом символикой, ритуальной преемственностью и особыми духовными ролями.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Битва за Ржев и взятие Ржева
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Как сохранить и представить исторические источники?
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
16 Дек
1200
Ботаника антрополога
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Дек
750
Особенности русской средневековой культуры
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Зажить, чтобы выжить
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Медицинские нейротехнологии
Нейрокампус
Москва
Лекция
18 Дек
1200
В космос по цене авиабилета
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Андрэ Дави — исследователь Нила
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Регуляторные Т-клетки: иммунитет под контролем
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
15 декабря, 08:10
Любовь С.

Опубликована «дорожная карта» первой пилотируемой миссии на Марс

В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.

Астрономия
# астронавты
# жизнь на Марсе
# колонизация Марса
# космические аппараты
# пилотируемый полет
# поверхность марса
13 декабря, 14:51
Игорь Байдов

В прошлом у Марса могла быть большая луна, которая управляла приливами

На Красной планете ученые нашли предполагаемую «каменную летопись» древних приливов. Эту запись могла оставить не существующая сегодня сила — гравитация луны, которая когда-то красовалась в марсианском небе и управляла «ритмом» морей.

Астрономия
# вода на марсе
# Деймос
# марс
# спутники Марса
# Фобос
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
12 декабря, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
15 декабря, 08:10
Любовь С.

Опубликована «дорожная карта» первой пилотируемой миссии на Марс

В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.

Астрономия
# астронавты
# жизнь на Марсе
# колонизация Марса
# космические аппараты
# пилотируемый полет
# поверхность марса
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Медведи в Италии стали менее агрессивными из-за соседства с человеком

    15 декабря, 18:04

  2. Древние растения научились нагревать шишки для привлечения насекомых за миллионы лет до появления цветов

    15 декабря, 17:10

  3. Ученые разработали сенсор для «электронной кожи», который одновременно измеряет давление и температуру

    15 декабря, 15:57

  4. Биологи составили масштабный рейтинг полезных и вредных бактерий кишечника

    15 декабря, 13:08
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Юрий Багов
17 минут назад
Как будет по китайски Посейдон?

Китай испытал подводные беспилотники для дальних автономных миссий

Юрий Багов
21 минута назад
Мы в ответ им помогли или совместная разработка?

Иран принял на вооружение новый малозаметный реактивный дрон-камикадзе

Юрий Багов
23 минуты назад
Более распространенный перевод - активная фазированная антенная решетка

США испытали новый радар для бомбардировщиков B-52, который позволит продлить срок службы самолетов до 2050 года

евгений Русский
26 минут назад
Плохо ели, жили в тени, дышали плохим воздухом, но обратно в деревню возвращаться отказывались. А на Земле смотрю за сотни лет в этом плане всё также

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Юрий Багов
27 минут назад
Зачем Харари упоминать? Насквозь неквалифицированное мнение

Взлет и падение цивилизаций — на одной грандиозной визуальной шкале времени

Юрий Багов
29 минут назад
Спустя века испанцы так же принесли прогресс в Латинскую америку

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Daniel Gloger
33 минуты назад
Fascinating conversation here! Some users like to explore a mod version app to unlock extra features for learning or testing purposes, but the key is always to use such tools responsibly, just like careful observation in science experiments.

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Daniel Gloger
39 минут назад
This discussion is very insightful. When sharing scientific tools or apps with a community, having a clear APK download link ensures participants can access resources quickly and focus on experimentation rather than hunting for files.

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Dietmar 72
51 минута назад
Любопытно, а какие заморозки в Бразилии?.. Если эта страна бОльшей частью, находится в районе экватора?..

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Daniel Gloger
52 минуты назад
Really enjoying this thread! Presenting information clearly is so important, especially in science communication. Using the best editing app can help visualize data or concepts effectively, making it easier for readers to follow complex ideas.

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Aleksandr S.
1 час назад
А что, граждане Швейцарии плебеи? Почему плебисцит?

Почти половина швейцарцев поддержала ограничение численности населения 

Николай Цыгикало
1 час назад
Ярослав, я не вижу в его фотографиях никаких признаков полёта со скоростью звука — обычная дозвуковая конструкция. Да и зачем именно скорость

Китайский высотный скоростной БПЛА CH-7 выполнил первый полет

Ярослав Тарасов
2 часа назад
Николай, на скорости звука, я думаю, он сможет летать, а высокоскоростной он скорее всего по отношению к другим БПЛА

Китайский высотный скоростной БПЛА CH-7 выполнил первый полет

Руслан Грицкевич
2 часа назад
Сергей, один з таких тоннелей находится в Закарпатье у Европу доставляют нелегалов и янтарь, а обратно наркотики

10 самых протяженных тоннелей в мире

Дарий Лихачёв
2 часа назад
Я утро начинаю то с чая, то с кофе, но чаще — с кофе.

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Питон Удав
3 часа назад
Алекс, вот именно! Люди могли больше болеть, но потому, что в детстве меньше помирали. Ведь результаты можно интерпретировать по другому. До

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Сергей Механик
3 часа назад
Иван, ну совершенно верно. По-моему всё логично и понятно.

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Sam Dowson
3 часа назад
И где же все эти плохие-хорошие виды? В первоисточнике исключительно?

Биологи составили масштабный рейтинг полезных и вредных бактерий кишечника

Сергей Запрягаев
3 часа назад
Дмитрий, а почему бы и не доверять, 1931 - середина первой пятилетки, по сути самое начало индустриализации, СССР в экономической и политической

Взлет и падение цивилизаций — на одной грандиозной визуальной шкале времени

Aleksandr Porotikov
4 часа назад
А я люблю какао!

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно