Захоронение 9000-летней шаманки раскрыло тайны древних европейских ритуалов

На территории Германии ученые исследовали могилу женщины, похороненной около девяти тысяч лет назад. Захоронение рассказало о древних европейских ритуальных практиках.

Художественная реконструкция церемониального наряда шаманки из Бад-Дюрренберга с украшениями из перьев / © Karol Schauer / State Office for Heritage Management and Archaeology of Saxony-Anhalt

Могила женщины, похороненной с ребенком в руках, находилась на возвышении у реки Заале. Позднее женщину прозвали шаманкой из Бад-Дюрренберга. Захоронение нашли рабочие еще в 1934 году. Те раскопки оказались поспешными и неполными. Тогда археологи должны были в течение нескольких часов расчистить захоронение. Они сохранили все, что могли: фрагменты, подвески из зубов животных, останки женщины в возрасте от 30 до 40 лет и останки шестимесячного ребенка. Однако они не изучили большую часть почвы вокруг могилы.

Исследователи из Государственного музея первобытной истории в Галле вернулись к раскопкам в 2019 году. Они обнаружили сохранившиеся карманы могильной ямы с сохранившимися следами охры. Нетронутые отложения подняли и отправили в лабораторию.

Ученые сделали неожиданное открытие: микроскопические следы перьев, сохранившиеся в течение тысяч лет. Микроскопические исследования возглавляла Туйя Киркинен из Хельсинкского университета. С помощью метода высокомощной визуализации она идентифицировала крошечные крючковидные структуры, принадлежащие гусиным перьям.

Микрофрагменты перьев из Бад-Дюрренберга / © Tuija Kirkinen / State Office for Heritage Management and Archaeology of Saxony-Anhalt

Остатки перьев располагались вокруг черепа погребенной. Вероятно, шаманка при жизни носила сложный головной убор из перьев с элементами из оленьих рогов, а также нити из звериных зубов.

Эпоха мезолита, начавшаяся после последнего ледникового периода, была периодом глубоких экологических изменений. Леса разрослись по Европе, речные системы стабилизировались. Это позволило людям адаптироваться к более предсказуемым, но все еще сложным условиям. По мнению исследователей, шаманка тогда исполняла роль посредника в переговорах с миром духов и занималась исцелением.

На это указывает погребальный инвентарь. Величественная конструкция из рогов, надетая на ее голову, и нити, украшенные подвесками из зубов животных, свидетельствуют о ее авторитете. Ее тело покрывали слои красной охры — часть погребального обряда. Теперь исследователи узнали и про следы перьев. Неожиданная деталь подчеркнула значимость ее роли духовного лидера сообщества.

Однако исследователи не знают, почему младенец оказался на руках женщины. Ученым непонятно, был ли он ее ребенком или символическим спутником в погребальном обряде.

Еще одно ценное открытие ученых связано с ямой, обнаруженной перед могилой. Ее создали примерно через 600 лет после смерти шаманки. Это указывает на преемственность поколений в мезолитических сообществах.

Внутри ямы находились две ритуальные маски, изготовленные из рогов благородного оленя. Научный анализ выявил следы перьев на этих масках. На одной маске сохранились фрагменты лубяных волокон. Возможно, эта маска когда-то была частью церемониального костюма.

Такое долгое почитание ученые редко встречали в доисторической Европе. Вероятно, влияние шаманки сохранялось на протяжении поколений. Возможно, люди того времени считали ее предком-основателем или духовным покровителем региона.

Благодаря сочетанию археологии, микроанализа и этнологических сравнений захоронение в Бад-Дюрренберге стало одним из самых подробно изученных мезолитических погребений в Центральной Европе. Оно подтвердило, что ранние общины охотников-собирателей создавали сложные церемониальные наряды, в том числе головные уборы с перьями. Могила рассказала о древнем мире, богатом символикой, ритуальной преемственностью и особыми духовными ролями.