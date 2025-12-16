Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Крупнейший в мире электрический паром успешно прошел первые ходовые испытания
Австралийская судостроительная компания Incat Tasmania достигла знакового рубежа в истории мореплавания. Крупнейшее в мире судно с полностью электрической силовой установкой — Hull 096 — 14 декабря 2025 года успешно завершило первые ходовые испытания на электродвигателях в Хобарте, Тасмания.
Паром длиной 130 метров предназначен для перевозки до 2100 пассажиров и свыше 220 транспортных средств. В ходе испытаний была впервые запущена крупнейшая в истории морской отрасли батарейно-электрическая пропульсивная система.
«Это первый случай в мире, когда судно таких размеров проходит испытания, полностью полагаясь на батарейно-электрическую тягу. Это выдающееся достижение нашей команды и переломный момент для судостроения», — заявил председатель Incat Роберт Клиффорд.
Источником энергии парома служит система накопления энергии, включающая более 250 тонн аккумуляторов. Совокупная установленная емкость превышает 40 000 киловатт-часов, что в четыре раза больше любого ранее реализованного морского аккумуляторного комплекса.
Батарейная система состоит из 5016 литий-ионных элементов, размещенных в четырех отсеках и объединенных в 12 массивов по 418 модулей каждый. Энергия, накопленная в аккумуляторах, питает восемь электрических водометных движителей, позволяя судну выполнять 90-минутный рейс через эстуарий реки.
Для поддержания оптимальной температуры батарей используется воздушное охлаждение — каждый модуль оснащен собственным вентилятором. Кроме того, на обоих концах маршрута будет развернута специализированная зарядная инфраструктура. Ожидается, что полная зарядка аккумуляторов займет всего около 40 минут.
Отдельной коммерческой особенностью судна станет крупнейшая в мире торговая зона на борту парома, что дополнительно подчеркивает инновационный подход к дизайну и комфорту пассажиров.
Судно построено для южноамериканского паромного оператора Buquebus. Изначально проект предполагал использование сжиженного природного газа, а судно должно было получить название China Zorrilla, однако концепт был полностью пересмотрен в пользу электрической тяги.
Проведенные испытания — лишь первые в серии проверок перед отправкой парома в Южную Америку в ближайшие месяцы. Его постоянным маршрутом станет переправа через эстуарий Рио-де-ла-Плата, соединяющая Буэнос-Айрес (Аргентина) и Колония-дель-Сакраменто (Уругвай).
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Ученые МИЭМ ВШЭ совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить долговечность перовскитных солнечных батарей. Они решили проблему с утечкой йода из материала. Для этого в перовскит добавили молекулы четвертичного аммония, которые образуют прочную электростатическую пару с ионами йода и фиксируют их в кристалле. Теперь элементы сохраняют более 92% мощности после тысячи часов работы при 85 °C.
С каждым годом количество операций по эндопротезированию неуклонно растет. Металлические имплантаты, будучи слишком жесткими, со временем разрушают кость пациента, приводя к повторным операциям. Однако более перспективные протезы из углеродного композита накапливают при нагрузке микротрещины. Существующие методы расчета не дают врачам узнать, как это скажется на прочности всей детали, что делает неэффективным широкое внедрение таких материалов в медицину. Ученые Пермского Политеха разработали первую в мире двухуровневую компьютерную модель, способную предсказать, как микроскопические повреждения внутри угле-углеродного композита влияют на его прочность и долговечность в условиях реальной эксплуатации.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
