«Голодный бегемот»: первый обтекатель ракеты Neutron успешно прошел испытания в преддверии запуска

Американский производитель космической техники и оператор пусковых услуг успешно завершил финальные квалификационные испытания головного обтекателя «Голодный бегемот», который будет установлен на вершине частично многоразовой ракеты-носителя Neutron.

Первый обтекатель ракеты Neutron / © Rocket Lab

Базирующаяся в Калифорнии компания Rocket Lab недавно сообщила, что система несбрасываемого обтекателя прошла интенсивную программу квалификационных тестов и в настоящее время направляется на стартовый комплекс Rocket Lab Launch Complex 3 на территории Среднеатлантического регионального космопорта в Виргинии. Там обтекатель планируется интегрировать с первой ступенью Neutron.

По данным компании, двухступенчатая ракета с частичной многоразовостью должна выполнить первый полет в 2026 году после завершения предпусковых испытаний.

«Получивший прозвище «Голодный бегемот» (Hungry Hippo), обтекатель Neutron остается закрепленным на первой ступени ракеты на протяжении всего полета и возвращения на Землю — это мировой прецедент для коммерческой многоразовой ракеты», — подчеркнули в Rocket Lab.

В отличие от традиционных головных обтекателей, которые сбрасываются во время набора высоты и либо теряются, либо возвращаются отдельно для последующего использования, новая конструкция остается частью ракеты на протяжении всей миссии — от старта и выведения полезной нагрузки до возвращения на Землю.

В Rocket Lab пояснили, что в полете система раскрывается, освобождая вторую ступень и полезную нагрузку, а затем вновь закрывается, позволяя вернуть всю первую ступень как единый, полностью многоразовый модуль.

Такая архитектура рассчитана на быструю повторную эксплуатацию и способствует снижению стоимости запусков для коммерческих, гражданских и оборонных миссий. Завершение квалификации стало важной вехой в разработке многоразовой ракеты Neutron — крупнейшего в мире носителя, выполненного из углеродных композитов.

Neutron способна выводить до 13 000 килограммов полезной нагрузки, она ориентирована на развертывание спутниковых группировок.

«Ракеты, подобной Neutron, еще никогда не существовало. Мы создаем ее в таком темпе и с такой экономикой, которые привнесут в отрасль необходимую сегодня инновационность и конкуренцию», — заявил Шон Д’Мелло, вице-президент Rocket Lab по программе Neutron.

На данный момент Neutron является крупнейшей в мире ракетой-носителем из углеродных композитов. Ее разработка началась в 2021 году. По прибытии в Виргинию обтекатель «Голодный бегемот» будет установлен на первую ступень ракеты в окончательной летной конфигурации, после чего носитель пройдет огневые стендовые испытания и генеральную репетицию с заправкой перед запуском.