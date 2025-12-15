Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
«Голодный бегемот»: первый обтекатель ракеты Neutron успешно прошел испытания в преддверии запуска
Американский производитель космической техники и оператор пусковых услуг успешно завершил финальные квалификационные испытания головного обтекателя «Голодный бегемот», который будет установлен на вершине частично многоразовой ракеты-носителя Neutron.
Базирующаяся в Калифорнии компания Rocket Lab недавно сообщила, что система несбрасываемого обтекателя прошла интенсивную программу квалификационных тестов и в настоящее время направляется на стартовый комплекс Rocket Lab Launch Complex 3 на территории Среднеатлантического регионального космопорта в Виргинии. Там обтекатель планируется интегрировать с первой ступенью Neutron.
По данным компании, двухступенчатая ракета с частичной многоразовостью должна выполнить первый полет в 2026 году после завершения предпусковых испытаний.
«Получивший прозвище «Голодный бегемот» (Hungry Hippo), обтекатель Neutron остается закрепленным на первой ступени ракеты на протяжении всего полета и возвращения на Землю — это мировой прецедент для коммерческой многоразовой ракеты», — подчеркнули в Rocket Lab.
В отличие от традиционных головных обтекателей, которые сбрасываются во время набора высоты и либо теряются, либо возвращаются отдельно для последующего использования, новая конструкция остается частью ракеты на протяжении всей миссии — от старта и выведения полезной нагрузки до возвращения на Землю.
В Rocket Lab пояснили, что в полете система раскрывается, освобождая вторую ступень и полезную нагрузку, а затем вновь закрывается, позволяя вернуть всю первую ступень как единый, полностью многоразовый модуль.
Такая архитектура рассчитана на быструю повторную эксплуатацию и способствует снижению стоимости запусков для коммерческих, гражданских и оборонных миссий. Завершение квалификации стало важной вехой в разработке многоразовой ракеты Neutron — крупнейшего в мире носителя, выполненного из углеродных композитов.
Neutron способна выводить до 13 000 килограммов полезной нагрузки, она ориентирована на развертывание спутниковых группировок.
«Ракеты, подобной Neutron, еще никогда не существовало. Мы создаем ее в таком темпе и с такой экономикой, которые привнесут в отрасль необходимую сегодня инновационность и конкуренцию», — заявил Шон Д’Мелло, вице-президент Rocket Lab по программе Neutron.
На данный момент Neutron является крупнейшей в мире ракетой-носителем из углеродных композитов. Ее разработка началась в 2021 году. По прибытии в Виргинию обтекатель «Голодный бегемот» будет установлен на первую ступень ракеты в окончательной летной конфигурации, после чего носитель пройдет огневые стендовые испытания и генеральную репетицию с заправкой перед запуском.
Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки установили, что хронический недостаток сна снижает среднюю продолжительность жизни населения сильнее, чем безработица или отсутствие медицинской страховки. Масштабный анализ данных по всем округам США показал: недосып — второй по значимости поведенческий фактор риска ранней смерти, он уступает лидерство только курению.
Археологи обнаружили уникальную для Малой Азии раннехристианскую фреску времен греческого культурного влияния
Турецкие археологи обнаружили раннехристианскую фреску с изображением «Доброго Пастыря Иисуса». Этот мотив крайне редко встречается в Анатолии. Возможно, найденная фреска — единственная работа такого типа во всем регионе.
На Красной планете ученые нашли предполагаемую «каменную летопись» древних приливов. Эту запись могла оставить не существующая сегодня сила — гравитация луны, которая когда-то красовалась в марсианском небе и управляла «ритмом» морей.
Ученые впервые на практике реализовали знаменитый мысленный эксперимент с «подвижной щелью», который обсуждали Бор и Эйнштейн почти 100 лет назад. Опыт с отдельным атомом показал, что попытка отследить путь частицы неизбежно разрушает ее волновые свойства.
Нейросеть «Яндекса» помогла очистить от мусора более 50 километров труднодоступных заповедных побережий на Камчатке, в Ленинградской области и Приморском крае. Компания реализовала проект «Чистый берег» по организации уборки морского побережья с помощью нейросетей совместно с Дальневосточным федеральным университетом и Фондом защитников природы. В разработке приняли участие студенты Школы анализа данных. В 2026 году команда планирует использовать решение уже на 10 охраняемых природных территориях страны.
Современная биология и медицина достигли невероятных успехов в расшифровке генома, но столкнулись с фундаментальной проблемой. Она связана с пониманием того, как клетка принимает «решения» о своей судьбе: почему одна становится нейроном, а другая начинает бесконтрольно делиться, превращаясь в раковую опухоль? До сих пор наука искала ответ в точечном анализе, изучая отдельные белки и химические сигналы. Такой подход не раскрывал принципа, который обеспечивает одновременную перестройку тысяч генов. Ученые Пермского Политеха создали модель ДНК и с ее помощью впервые объяснили универсальный физический принцип, стоящий за управлением клетками и развитием раковых опухолей в организме. Это предлагает новый взгляд на методы лечения онкологических заболеваний.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
