Инфографика: страны с самой высокой плотностью населения
Плотность населения по всему миру составляет 59 человек на квадратный километр. Однако люди расселились по планете неравномерно. На инфографике показаны страны и районы мира с самой высокой плотностью населения.
Китай — вторая по численности населения страна мира, но само государство в рейтинг не попало. Однако в топ-10 оказались два его специальных административных района. На первом месте по плотности населения находится Макао — около 22 тысяч человек на квадратный километр.
На втором месте оказалось маленькое европейское государство Монако. Там на одном квадратном километре проживает 19 тысяч человек. На третьем месте оказался Сингапур (около 8,2 тысяч человек на квадратный километр).
Еще один специальный административный район Китая — Гонконг — оказался на четвертом месте (около семи тысяч человек на квадратный километр). В пятерку лидеров попала и британская заморская территория Гибралтар (около 5,8 тысяч человек на квадратный километр). В десятку также вошли Бахрейн, Ватикан, Мальдивы, Мальта и Бангладеш.
Страны проводят перепись населения в разные годы, а предварительные оценки численности населения не всегда оказываются точными. В зависимости от источников показатель плотности населения стран может отличаться. Авторы инфографики использовали данные Википедии, которая, в свою очередь, опиралась на отчет United Nations World Population Prospects.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Белорусские инженеры выяснили, как комплексы uST могут улучшить городскую транспортную инфраструктуру
Развитие городского транспорта со временем упирается в пределы наземной инфраструктуры. Рост трафика, дефицит территории и высокая стоимость строительства традиционных магистралей стимулируют поиск альтернативных решений, таких как транспортно-инфраструктурный комплекс uST, не требующий значительного землеотвода под застройку. Белорусские инженеры подробно исследовали возможности применения технологии uST в городской среде.
До сих пор предполагалось, что Венера вращается вокруг своей оси ретроградно после сильного удара в результате столкновения с другой планетой. Недавние расчеты показали, что столь необычную особенность она могла приобрести и без подобной катастрофы: возможно, к этому постепенно привело влияние плотной венерианской атмосферы.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
