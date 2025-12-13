Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: страны с самой высокой плотностью населения

Плотность населения по всему миру составляет 59 человек на квадратный километр. Однако люди расселились по планете неравномерно. На инфографике показаны страны и районы мира с самой высокой плотностью населения.

Инфографика: страны с самой высокой плотностью населения / © teuteuf games, visitwhale

Китай — вторая по численности населения страна мира, но само государство в рейтинг не попало. Однако в топ-10 оказались два его специальных административных района. На первом месте по плотности населения находится Макао — около 22 тысяч человек на квадратный километр.

На втором месте оказалось маленькое европейское государство Монако. Там на одном квадратном километре проживает 19 тысяч человек. На третьем месте оказался Сингапур (около 8,2 тысяч человек на квадратный километр).

Еще один специальный административный район Китая — Гонконг — оказался на четвертом месте (около семи тысяч человек на квадратный километр). В пятерку лидеров попала и британская заморская территория Гибралтар (около 5,8 тысяч человек на квадратный километр). В десятку также вошли Бахрейн, Ватикан, Мальдивы, Мальта и Бангладеш.

Страны проводят перепись населения в разные годы, а предварительные оценки численности населения не всегда оказываются точными. В зависимости от источников показатель плотности населения стран может отличаться. Авторы инфографики использовали данные Википедии, которая, в свою очередь, опиралась на отчет United Nations World Population Prospects.