Карта: страны с действующими атомными электростанциями
Некоторые страны мира постепенно отказываются от атомной энергетики. Однако она остается одним из основных источников низкоуглеродной энергии. На карте наглядно показано, в каких странах находятся работающие атомные электростанции.
В 31 стране мира расположены 440 атомных электростанций. По данным IAEA, из них эксплуатируется 417 АЭС общей мощностью 377387 мегаватт. Работу 23 реакторов специалисты приостановили.
Атомная энергетика — второй по величине источник низкоуглеродной энергии в мире. На нее приходится свыше 20% мировой низкоуглеродной электроэнергии.
Среди лидеров атомной энергетики можно выделить США, Китай, Францию, Россию и Южную Корею. При этом Франция получает благодаря атомной энергетике около 70% электроэнергии.
Однако некоторые страны постепенно отказываются от ядерной энергетики. Первой страной, закрывшей свои атомные электростанции, стала Италия.
Отказалась от ядерной энергетики Германия, активно развивавшая атомную энергетику с середины XX века. Однако после аварии на японской Фукусиме в 2011 году страна приняла решение отказаться от ядерной энергии в пользу возобновляемых источников. В 2023 году в Германии закрылись последние атомные реакторы.
