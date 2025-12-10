Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Руководитель Google DeepMind рассказал, когда может появиться сверхразумный искусственный интеллект

Искусственный интеллект по когнитивным способностям в перспективе может догнать человека или даже обойти его. По словам генерального директора Google DeepMind, подобный инструмент может появиться в ближайшие десять лет.

Сооснователь и генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис / © Jose Sarmento Matos / Bloomberg /Getty Images

Общий искусственный интеллект (AGI), способный сравниться с человеческим или превзойти его, уже виднеется на горизонте. Об этом рассказал сооснователь и генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис на саммите Axios AI+ SF в Сан-Франциско.

Он отметил, что в Google DeepMind еще точно не достигли AGI. Однако, по его оценкам, ждать осталось около пяти-десяти лет.

Чтобы приблизиться к AGI, разработчики, как минимум, должны масштабировать современные ИИ-инструменты, но и этого может оказаться недостаточно. По словам Хассабиса, компаниям, вероятно, понадобятся крупные технологические прорывы. В качестве примера он привел прорывы уровня Transformer или AlphaGo — два ключевых исторических достижения Google.

На пути к AGI люди столкнутся с различными ошибками и рисками, в том числе связанными с действиями злоумышленников. Некоторые из них могут привести к «катастрофическим последствиям» — кибератакам на энергетическую и водную инфраструктуру. Такие риски существуют и сейчас, пока сверхпродвинутый искусственный интеллект еще не появился. Однако Хассабис все равно считает это самой большой уязвимостью.

Существующие модели нейросетей действуют строго в рамках установленных заранее ограничений. Цель исследований в области AGI – создать инструмент, способный выполнять задачи за пределами тех, для которых он обучался или разрабатывался.