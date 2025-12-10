Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Руководитель Google DeepMind рассказал, когда может появиться сверхразумный искусственный интеллект
Искусственный интеллект по когнитивным способностям в перспективе может догнать человека или даже обойти его. По словам генерального директора Google DeepMind, подобный инструмент может появиться в ближайшие десять лет.
Общий искусственный интеллект (AGI), способный сравниться с человеческим или превзойти его, уже виднеется на горизонте. Об этом рассказал сооснователь и генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис на саммите Axios AI+ SF в Сан-Франциско.
Он отметил, что в Google DeepMind еще точно не достигли AGI. Однако, по его оценкам, ждать осталось около пяти-десяти лет.
Чтобы приблизиться к AGI, разработчики, как минимум, должны масштабировать современные ИИ-инструменты, но и этого может оказаться недостаточно. По словам Хассабиса, компаниям, вероятно, понадобятся крупные технологические прорывы. В качестве примера он привел прорывы уровня Transformer или AlphaGo — два ключевых исторических достижения Google.
На пути к AGI люди столкнутся с различными ошибками и рисками, в том числе связанными с действиями злоумышленников. Некоторые из них могут привести к «катастрофическим последствиям» — кибератакам на энергетическую и водную инфраструктуру. Такие риски существуют и сейчас, пока сверхпродвинутый искусственный интеллект еще не появился. Однако Хассабис все равно считает это самой большой уязвимостью.
Существующие модели нейросетей действуют строго в рамках установленных заранее ограничений. Цель исследований в области AGI – создать инструмент, способный выполнять задачи за пределами тех, для которых он обучался или разрабатывался.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Команда психолингвистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружила, что у подростков в возрасте 15–18 лет навыки фонологической обработки продолжают влиять на скорость чтения текстов. Это открытие опровергает убеждение, что к подростковому возрасту эти навыки уже не играют значимой роли в беглости чтения.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 Октября, 2015
Топ главных детищ Илона Маска
22 Ноября, 2013
Оружие будущего
17 Июня, 2022
Что мы можем извлечь из «черного ящика»?
4 Октября, 2023
«Буревестник»: ждет ли нас мини-Чернобыль?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии