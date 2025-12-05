Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ESA опубликовало новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS

Пока межзвездный гость 3I/ATLAS стремительно пролетает через Солнечную систему, астрономы спешат рассмотреть его как можно ближе.

Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе навигационной камеры аппарата JUICE / © ESA

Объект, который большинство астрономов считают кометой, должен подойти ближе всего к Земле в середине декабря, а к Юпитеру — в марте следующего года. Но несмотря на многочисленные наблюдения как с Земли, так и из космоса, остается множество вопросов: из чего точно состоит этот объект? Каков его размер? И каким образом он вообще оказался в нашей системе?

В прошлом месяце Европейское космическое агентство (ESA) задействовало пять научных инструментов аппарата JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), чтобы лучше понять состав и поведение 3I/ATLAS. Летом JUICE выполнил гравитационный маневр у Венеры, чтобы набрать скорость в своем десятилетнем пути к ледяным лунам Юпитера.

Пока ученые ESA ожидают научные данные, которые прибудут лишь в конце февраля 2026 года — задержка связана с тем, что JUICE использует свою основную антенну как тепловой щит, защищая аппаратуру от Солнца, — поэтому передача ведется через меньшую антенну в куда более низком темпе, астрономы опубликовали новый снимок 3I/ATLAS, сделанный навигационной камерой аппарата JUICE 2 ноября.

По словам специалистов, на изображение отчетливо видно светящийся ореол газа, окружающий комету (кома), а также намек на два хвоста. «Плазменный хвост» кометы, состоящий из электрически заряженного газа, тянется к верхней части кадра. Более тусклый «пылевой хвост», состоящий из мельчайших твердых частиц, тянется к нижнему левому краю кадра.