Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
5 декабря, 07:02
Рейтинг: +1092
Посты: 2482

ESA опубликовало новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS

Пока межзвездный гость 3I/ATLAS стремительно пролетает через Солнечную систему, астрономы спешат рассмотреть его как можно ближе.

# ESA
# кометы
# космос
# фотографии
Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе навигационной камеры аппарата JUICE / © ESA
Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе навигационной камеры аппарата JUICE / © ESA

Объект, который большинство астрономов считают кометой, должен подойти ближе всего к Земле в середине декабря, а к Юпитеру — в марте следующего года. Но несмотря на многочисленные наблюдения как с Земли, так и из космоса, остается множество вопросов: из чего точно состоит этот объект? Каков его размер? И каким образом он вообще оказался в нашей системе?

Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе навигационной камеры аппарата JUICE / © ESA
Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе навигационной камеры аппарата JUICE / © ESA

В прошлом месяце Европейское космическое агентство (ESA) задействовало пять научных инструментов аппарата JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), чтобы лучше понять состав и поведение 3I/ATLAS. Летом JUICE выполнил гравитационный маневр у Венеры, чтобы набрать скорость в своем десятилетнем пути к ледяным лунам Юпитера.

Пока ученые ESA ожидают научные данные, которые прибудут лишь в конце февраля 2026 года — задержка связана с тем, что JUICE использует свою основную антенну как тепловой щит, защищая аппаратуру от Солнца, — поэтому передача ведется через меньшую антенну в куда более низком темпе, астрономы опубликовали новый снимок 3I/ATLAS, сделанный навигационной камерой аппарата JUICE 2 ноября.

По словам специалистов, на изображение отчетливо видно светящийся ореол газа, окружающий комету (кома), а также намек на два хвоста. «Плазменный хвост» кометы, состоящий из электрически заряженного газа, тянется к верхней части кадра. Более тусклый «пылевой хвост», состоящий из мельчайших твердых частиц, тянется к нижнему левому краю кадра.

3 декабря, 21:39
Редакция Naked Science

В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия

В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.

Медиа
# инновации
# конгресс
# мероприятия
# наука
# наука в россии
# технологии
4 декабря, 08:16
Адель Романова

Зонд-перехватчик предложили отправить на охоту за новым межзвездным объектом

Европейское космическое агентство сейчас строит зонд для перехвата кометы из самых дальних окраин Солнечной системы. Ученые предложили использовать его как прототип для создания такого же аппарата, предназначенного для «ловли» объектов из межзвездного пространства.

Астрономия
# ESA
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
2 декабря, 17:40
Андрей Серегин

Бактерии помогут построить дома на Марсе из пыли

Ученые представили концепцию, в которой строить дома на Красной планете поможет местный грунт. Ключевую роль в этом процессе сыграют микроорганизмы, производящие биоцемент.

Космонавтика
# бактерии
# космос
# марс
# строительство
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
  Планетологи оценили влияние Марса на климат Земли
4 декабря, 20:34

    4 декабря, 20:34

  Эксперименты не подтвердили самое популярное объяснение нейтринных аномалий
4 декабря, 20:12

    4 декабря, 20:12

  Праздничное настроение: что важно знать об опасности ароматизаторов и свечей
4 декабря, 18:06

    4 декабря, 18:06

  29 магических кластеров и единое кольцо: ученые рассчитали стабильность кристаллических структур нанокластеров сульфидов молибдена
4 декабря, 15:04

    4 декабря, 15:04
Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений
4 декабря, 10:27

4 декабря, 10:27

A M
45 минут назад
Афтор жжет. Вроде не 1 апреля P.S. Иваныч там ржет уже второй день

«Стая» Су: опубликованы уникальные кадры группового полета российских военных самолетов

Igor Игорь
56 минут назад
Так было время, когда европейские карты ориентировались не на север, а на Иерусалим.

Первая в мире библейская печатная карта изобразила Землю обетованную в перевернутом виде

Medet Magaz
58 минут назад
Юра, привет Юль Смит тоже также думал в филме Я РОБОТ

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Igor Игорь
59 минут назад
Так в Южной Африке до сапиенсов жил вообще отдельный вид людей Homo naledi около 335—236 тысяч лет назад, примерно в это время (200 тысяч лет назад) в Африке

Ученые нашли следы древней изолированной ветви человечества в ЮАР

Igor Игорь
1 час назад
Заголовок некорректен, в инфографике указаны самые длинные границы между ДВУМЯ странами. А так в рейтинг по протяженности сухопутных границ можно

Инфографика: самые длинные сухопутные границы стран мира

Виталий Вершинин
4 часа назад
Иван, они космос осваивают, а ты только гадить в коментах

Впервые в истории восемь космических кораблей пристыкованы к МКС

Виталий Вершинин
5 часов назад
Anton, автор зарабатывает на грин карту.

Впервые в истории восемь космических кораблей пристыкованы к МКС

Виталий Вершинин
5 часов назад
Labubu, и, как ваши плетёные лапти хорошо расходятся?

Впервые в истории восемь космических кораблей пристыкованы к МКС

Владимир Гордеев
5 часов назад
Irik, а как до центра галактики добраться ты случайно не придумал в промежутках между поливом огорода и кормлением свинок?

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Владимир Гордеев
5 часов назад
Irik, а как до центра галактики добраться ты случайно не придумал в промежутках между поливом огорода и кормлением свинок?

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Slava Ksenzov
6 часов назад
Irik, бтг-шник, что ли? Без источника энергии - это вечный двигатель.

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Mikhail Bataev
7 часов назад
Casus, ну и сколько у немца с его зп остается после уплаты налогов аренды жилья коммуналки заправки авто и тд ?

Рейтинг: размеры экономик стран Европы по ВВП (ППС) в 2025 году

Andrey B.
7 часов назад
Валерий, думаете что знаете. Вы в первую очередь всегда думаете. Но знать наверняка не можете. Если знаете, то предоставьте весомый аргумент. Сейчас

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Mihail Shevcov
8 часов назад
Двести тысяч единиц уже готовы, и ещё миллион на подходе

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Mark
8 часов назад
Даже в бедной африки есть, а в Казахстане одной из "Быстрорастущих технологичных государств в мире" нету

Представлена первая высокоточная 3D-карта, охватывающая все 2,75 миллиарда зданий на Земле

Иван Колупаев
8 часов назад
Александр, смотрю психология "если у нас чего нет значит нам это и не нужно" пустила глубокие корни.

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Александр St0rm
9 часов назад
Ты же понимаешь, что ФБ стебется? "Рой мух" потому что ещё не умеют строй держать нормально и болтаются в воздухе как... Не думал, что на NS такие

«Стая» Су: опубликованы уникальные кадры группового полета российских военных самолетов

Dimus Marius
10 часов назад
Алексей, только за всех и остается.

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Jibooty
10 часов назад
Хочу туда :(

Впервые в истории восемь космических кораблей пристыкованы к МКС

Юрий Багов
11 часов назад
У меня лично несколько вопросов (возможно риторических) 1. Пообщаться бы и провести тесты интеллекта настолько генетически удаленных индивидов,

Ученые нашли следы древней изолированной ветви человечества в ЮАР

