ESA опубликовало новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS
Пока межзвездный гость 3I/ATLAS стремительно пролетает через Солнечную систему, астрономы спешат рассмотреть его как можно ближе.
Объект, который большинство астрономов считают кометой, должен подойти ближе всего к Земле в середине декабря, а к Юпитеру — в марте следующего года. Но несмотря на многочисленные наблюдения как с Земли, так и из космоса, остается множество вопросов: из чего точно состоит этот объект? Каков его размер? И каким образом он вообще оказался в нашей системе?
В прошлом месяце Европейское космическое агентство (ESA) задействовало пять научных инструментов аппарата JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), чтобы лучше понять состав и поведение 3I/ATLAS. Летом JUICE выполнил гравитационный маневр у Венеры, чтобы набрать скорость в своем десятилетнем пути к ледяным лунам Юпитера.
Пока ученые ESA ожидают научные данные, которые прибудут лишь в конце февраля 2026 года — задержка связана с тем, что JUICE использует свою основную антенну как тепловой щит, защищая аппаратуру от Солнца, — поэтому передача ведется через меньшую антенну в куда более низком темпе, астрономы опубликовали новый снимок 3I/ATLAS, сделанный навигационной камерой аппарата JUICE 2 ноября.
По словам специалистов, на изображение отчетливо видно светящийся ореол газа, окружающий комету (кома), а также намек на два хвоста. «Плазменный хвост» кометы, состоящий из электрически заряженного газа, тянется к верхней части кадра. Более тусклый «пылевой хвост», состоящий из мельчайших твердых частиц, тянется к нижнему левому краю кадра.
В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия
В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.
Европейское космическое агентство сейчас строит зонд для перехвата кометы из самых дальних окраин Солнечной системы. Ученые предложили использовать его как прототип для создания такого же аппарата, предназначенного для «ловли» объектов из межзвездного пространства.
Ученые представили концепцию, в которой строить дома на Красной планете поможет местный грунт. Ключевую роль в этом процессе сыграют микроорганизмы, производящие биоцемент.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.
В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
