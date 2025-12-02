Первая в мире библейская печатная карта изобразила Землю обетованную в перевернутом виде

Новое исследование английских ученых показало, что первую в мире печатную карту Святой земли, созданную для Библии художником Лукасом Кранахом Старшим в 1525 году, опубликовали в зеркальном отражении. Средиземное море оказалось справа, а не слева — всю географию Палестины перевернули.

В Средние века власть государства исходила из его центра, но часто принимала сложные, взаимопересекающиеся формы: личная власть правителя страны могла пересекаться с властью герцога или барона, формально подчиненного ему, но не всегда подчинявшегося на практике. Вопрос юрисдикции часто был намного сложнее, чем сегодня: даже мелкий сеньор вершил суд на своей земле, и далеко не всегда король мог вмешаться в подобный судебный процесс.

Вопрос о том, когда у западноевропейского государства вновь (после античных времен) появилась гомогенность — когда все земли внутри единой государственной границы полностью подчинялись юрисдикции правителя в современном понимании, — давно вызывает научные дискуссии. Одни исследователи считают такое состояние государства самостоятельным «изобретением» Нового времени, другие утверждают, что такую практику взяли из Античности после переоткрытия географии Птолемея.

Специалисты Кембриджского университета (Великобритания) проанализировали эволюцию изображения ближневосточных земель от средневековых рукописных карт до их включения в печатные издания Птолемея и протестантские Библии. Также они изучили, как вопрос территорий толковали библейские тексты, средневековые и раннесовременные комментаторы и юристы Нового времени, использовавшие эти тексты для обоснования территориального суверенитета. Результаты исследования опубликовали в The Journal of Theological Studies.

Оказалось, карта 1525 года географически неточна. Ее напечатали так, что Средиземное море оказалось на востоке, а Палестина — на западе, то есть карта отзеркалила реальное расположение. Издал ее в протестантской Библии в Цюрихе Кристофер Фрошауэр. Это была первая попытка включить в печатную Библию визуальное пособие для понимания библейской географии. Карта показывала не только маршруты странствий, но и четкое разделение Земли обетованной между двенадцатью коленами Израилевыми.

Исследователи также установили, что линии, разделявшие колена, изначально имели духовно-символическое, а не политическое значение. Они не указывали на государственные границы в современном смысле.

Когда готовые схемы с такими линиями механически перенесли в атласы эпохи Ренессанса, их начали воспринимать буквально. Символы превратились в обозначение реального политического суверенитета и исключительной территории. Юристы и теологи, например английский правовед Джон Селден в XVII веке, стали толковать библейские рассказы о разделе земли как божественное установление системы национальных государств с фиксированными границами.

Таким образом, библейская картография сыграла сразу две роли. Она стала активным фактором, сформировавшим современное представление о государстве как об однородном ограниченном пространстве с четкими границами. При этом само содержание карт и связанные с ними тексты — толкование Библии — радикально переосмыслили под давлением новых политических идей, которые они же помогали создавать.

Андрей Серегин 3 статей Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак