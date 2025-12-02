Уведомления
Первая в мире библейская печатная карта изобразила Землю обетованную в перевернутом виде
Новое исследование английских ученых показало, что первую в мире печатную карту Святой земли, созданную для Библии художником Лукасом Кранахом Старшим в 1525 году, опубликовали в зеркальном отражении. Средиземное море оказалось справа, а не слева — всю географию Палестины перевернули.
В Средние века власть государства исходила из его центра, но часто принимала сложные, взаимопересекающиеся формы: личная власть правителя страны могла пересекаться с властью герцога или барона, формально подчиненного ему, но не всегда подчинявшегося на практике. Вопрос юрисдикции часто был намного сложнее, чем сегодня: даже мелкий сеньор вершил суд на своей земле, и далеко не всегда король мог вмешаться в подобный судебный процесс.
Вопрос о том, когда у западноевропейского государства вновь (после античных времен) появилась гомогенность — когда все земли внутри единой государственной границы полностью подчинялись юрисдикции правителя в современном понимании, — давно вызывает научные дискуссии. Одни исследователи считают такое состояние государства самостоятельным «изобретением» Нового времени, другие утверждают, что такую практику взяли из Античности после переоткрытия географии Птолемея.
Специалисты Кембриджского университета (Великобритания) проанализировали эволюцию изображения ближневосточных земель от средневековых рукописных карт до их включения в печатные издания Птолемея и протестантские Библии. Также они изучили, как вопрос территорий толковали библейские тексты, средневековые и раннесовременные комментаторы и юристы Нового времени, использовавшие эти тексты для обоснования территориального суверенитета. Результаты исследования опубликовали в The Journal of Theological Studies.
Оказалось, карта 1525 года географически неточна. Ее напечатали так, что Средиземное море оказалось на востоке, а Палестина — на западе, то есть карта отзеркалила реальное расположение. Издал ее в протестантской Библии в Цюрихе Кристофер Фрошауэр. Это была первая попытка включить в печатную Библию визуальное пособие для понимания библейской географии. Карта показывала не только маршруты странствий, но и четкое разделение Земли обетованной между двенадцатью коленами Израилевыми.
Исследователи также установили, что линии, разделявшие колена, изначально имели духовно-символическое, а не политическое значение. Они не указывали на государственные границы в современном смысле.
Когда готовые схемы с такими линиями механически перенесли в атласы эпохи Ренессанса, их начали воспринимать буквально. Символы превратились в обозначение реального политического суверенитета и исключительной территории. Юристы и теологи, например английский правовед Джон Селден в XVII веке, стали толковать библейские рассказы о разделе земли как божественное установление системы национальных государств с фиксированными границами.
Таким образом, библейская картография сыграла сразу две роли. Она стала активным фактором, сформировавшим современное представление о государстве как об однородном ограниченном пространстве с четкими границами. При этом само содержание карт и связанные с ними тексты — толкование Библии — радикально переосмыслили под давлением новых политических идей, которые они же помогали создавать.
Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.
В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».
Заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов написал статью о необходимости воздерживаться от пилотируемых полетов на Марс. Вместо этого он предложил изучать Луну. Но часть причин, которыми Митрофанов мотивировал такой «лунный уклон», расходится с последними научными теориями о природе земного спутника.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
