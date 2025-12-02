  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 декабря, 12:40
Андрей Серегин
90

Первая в мире библейская печатная карта изобразила Землю обетованную в перевернутом виде

❋ 2.7

Новое исследование английских ученых показало, что первую в мире печатную карту Святой земли, созданную для Библии художником Лукасом Кранахом Старшим в 1525 году, опубликовали в зеркальном отражении. Средиземное море оказалось справа, а не слева — всю географию Палестины перевернули.

История
# библия
# государства
# границы
# палестина
# политика
Карта Святой Земли опубликованная в книге Кристофа Фрошауэра / © The Journal of Theological Studies

В Средние века власть государства исходила из его центра, но часто принимала сложные, взаимопересекающиеся формы: личная власть правителя страны могла пересекаться с властью герцога или барона, формально подчиненного ему, но не всегда подчинявшегося на практике. Вопрос юрисдикции часто был намного сложнее, чем сегодня: даже мелкий сеньор вершил суд на своей земле, и далеко не всегда король мог вмешаться в подобный судебный процесс.

Вопрос о том, когда у западноевропейского государства вновь (после античных времен) появилась гомогенность — когда все земли внутри единой государственной границы полностью подчинялись юрисдикции правителя в современном понимании, — давно вызывает научные дискуссии. Одни исследователи считают такое состояние государства самостоятельным «изобретением» Нового времени, другие утверждают, что такую практику взяли из Античности после переоткрытия географии Птолемея.

Специалисты Кембриджского университета (Великобритания) проанализировали эволюцию изображения ближневосточных земель от средневековых рукописных карт до их включения в печатные издания Птолемея и протестантские Библии. Также они изучили, как вопрос территорий толковали библейские тексты, средневековые и раннесовременные комментаторы и юристы Нового времени, использовавшие эти тексты для обоснования территориального суверенитета. Результаты исследования опубликовали в The Journal of Theological Studies.

Оказалось, карта 1525 года географически неточна. Ее напечатали так, что Средиземное море оказалось на востоке, а Палестина — на западе, то есть карта отзеркалила реальное расположение. Издал ее в протестантской Библии в Цюрихе Кристофер Фрошауэр. Это была первая попытка включить в печатную Библию визуальное пособие для понимания библейской географии. Карта показывала не только маршруты странствий, но и четкое разделение Земли обетованной между двенадцатью коленами Израилевыми.

Исследователи также установили, что линии, разделявшие колена, изначально имели духовно-символическое, а не политическое значение. Они не указывали на государственные границы в современном смысле.

Когда готовые схемы с такими линиями механически перенесли в атласы эпохи Ренессанса, их начали воспринимать буквально. Символы превратились в обозначение реального политического суверенитета и исключительной территории. Юристы и теологи, например английский правовед Джон Селден в XVII веке, стали толковать библейские рассказы о разделе земли как божественное установление системы национальных государств с фиксированными границами.

Таким образом, библейская картография сыграла сразу две роли. Она стала активным фактором, сформировавшим современное представление о государстве как об однородном ограниченном пространстве с четкими границами. При этом само содержание карт и связанные с ними тексты — толкование Библии — радикально переосмыслили под давлением новых политических идей, которые они же помогали создавать.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
3 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак
Показать больше
История
# библия
# государства
# границы
# палестина
# политика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Дек
900
Китообразные: от наземных предков к властителям океанов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Дек
750
Смутное время (1604—1613 гг.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Дек
Бесплатно
Морское обрастание в Арктике: жизнь в замедленной съемке
Центр морских исследований МГУ
Онлайн
Лекция
03 Дек
1000
История нашего алфавита
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Дек
1400
Радиоастрономия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
1400
Эпоха средиземноморских сверхдержав
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Даже не думайте
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
04 Дек
500
Роль движения в когнитивном развитии
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Муковисцидоз — вчера, сегодня, завтра
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
1 декабря, 17:18
Unitsky String Technologies Inc.

Как инженеры повысили энергоэффективность транспорта: подходы и новые технологические решения

Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.

Unitsky String Technologies Inc.
# инфраструктура
# струнный транспорт
# технологии
# транспортная система
# траспорт
# энергоэффективность
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
1 декабря, 13:07
Александр Березин

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов написал статью о необходимости воздерживаться от пилотируемых полетов на Марс. Вместо этого он предложил изучать Луну. Но часть причин, которыми Митрофанов мотивировал такой «лунный уклон», расходится с последними научными теориями о природе земного спутника.

Космонавтика
# биология
# внеземная жизнь
# колонизация Марса
# космос
# Луна
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Первая в мире библейская печатная карта изобразила Землю обетованную в перевернутом виде

    2 декабря, 12:40

  2. Опасная мода: почему корсеты и утягивающее белье могут навредить здоровью

    2 декабря, 12:34

  3. Психолингвисты создали инструмент для оценки сложности текстов на малых языках России

    2 декабря, 10:59

  4. Ученые расшифровали «почтовую систему» организма человека, скрытую в крови

    2 декабря, 10:25
Выбор редакции

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

29 ноября, 12:42

Последние комментарии

Ddd Ddff
2 минуты назад
Магомедгаджи, ты не запутался в песках?.. какое отношение " магомед-магомнд" имеет к Науке?..тем более " обнаженной"?.. аиоишь, как вы распустились!..

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Ddd Ddff
4 минуты назад
Kamil, ты забыл посмотреть на Россию!. Именно, в отношении России твой мир проявляет себя " во всей красе"! ..не смотря на то, что получал за указанный

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Михаил Пуговкин
6 минут назад
Лег, у Гитлера была достоинства чтобы не просить прощения

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Имя Фамилия
9 минут назад
Вспомнился кадр из фильма "Страховщик", в котором робот просит милостыню со словами "помогите, мой хозяин голодает". :-)

ИИ и робототехника сделают работу «необязательной» в течение 20 лет, заявил Маск 

Антон Матвеев
10 минут назад
Самый большой запас золота находится не под землей,а в морской воде. Если отфильтровать всю морскую воду из всех океанов, золотов бы просто

Весь мировой объем золота — в одном графическом представлении

Mark Equil
24 минуты назад
Коля, зачем сравнивать хаотичные трущобы, где 7000 на км², и арабские понты в пустыне, где на км² всего 15 человек?

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Антон Шилов
25 минут назад
Коля, население сокращатеся в Восточной Европе и Восточной Азии. И больше нигде)))

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Invar Rees
29 минут назад
Александр, спорить не буду, время покажет

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Александр Березин
38 минут назад
Invar, если бы дело было в этом, в статье по ссылке не обосновывалась бы необходимость строительства базы на Луне. Флаговтык на Марсе технически не

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Mmnbvv Zcvbbn
42 минуты назад
Alex, Это таких дол....ов как ты надо изолировать, с твоей тупорылостью!

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Дмитрий Глебов
55 минут назад
Но пенсионный возраст и требуемый стаж всеравно повысят

ИИ и робототехника сделают работу «необязательной» в течение 20 лет, заявил Маск 

сВОй сВОих
1 час назад
ЛОГИЯ может - быть ВЕРНОЙ или НЕТ ко - мне это - не имеет - никакого отношения, это - не зависит, ни - от какой - личности. Не можете - опроВЕРгнуть ТО что -

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Shoislom Shaalimov
1 час назад
Теоритически, у Каспия есть выход к мировому океану. В середине 20 века построили ВолгоДонский канал, который соединяет реку Волга и Дон. Ну там

Инфографика: какие страны не имеют выхода к морю

Renat Shamkhalov
2 часа назад
Алексей, Если будет кому эту письменность читать

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Жаныбек Бекболов
2 часа назад
Ху#ней занимаются, лучшее людям помочь

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Kostya Br
2 часа назад
Alexandris, очень приятно познакомиться дебил 😂😂😂

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Сергей Механик
2 часа назад
redrem, однако я надеюсь, что создатели куба думают и о моём варианте.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Сергей Механик
2 часа назад
Алексей, согласен, многое изобретено и документируется. Но неизвестно, что сохранится. Куб или часть его так точно должны остаться.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Straus Zloy
2 часа назад
Bahtiyar, нападение на Израиль

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Straus Zloy
2 часа назад
Лег, а зверства при нападении на Израиль, вынудившие начать его эту войну не хотите вспомнить ?

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно