Инфографика: самые длинные сухопутные границы стран мира

Границы между некоторыми государствами мира потянулись на тысячи километров. На инфографике наглядно показаны самые длинные сухопутные границы между странами.

Инфографика: самые длинные сухопутные границы стран мира / © NAZAR, World in maps

По данным Statista, самая длинная граница проходит между США и Канадой. Разделенная на две части, она растянулась на 8893 километра. При этом южная граница, протяженностью более 6400 километров, также попала бы в рейтинг.

На втором месте оказалась граница между Россией и Казахстаном. Ее длина составляет 7644 километра. В топ-3 попала граница между Аргентиной и Чили — 6416 километров.

Протяженность границы между Китаем и Монголией составляет 4630 километров, а граница между Индией и Бангладешем растянулась 4142 километра.

Далее в рейтинг вновь попала Россия. Протяженность российско-китайской границы составляет 4133 километра, а российско-монгольской — 3452 километра. Кроме того, в топ-10 оказались границы между Боливией и Бразилией, Индией и Пакистаном, а также США и Мексикой.

Точная протяженность границ между государствами может варьироваться в зависимости от источников. Однако это не влияет на положение стран в рейтинге.