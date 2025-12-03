  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
3 декабря, 12:44
Инфографика: самые длинные сухопутные границы стран мира

Границы между некоторыми государствами мира потянулись на тысячи километров. На инфографике наглядно показаны самые длинные сухопутные границы между странами.

Инфографика: самые длинные сухопутные границы стран мира / © NAZAR, World in maps
Инфографика: самые длинные сухопутные границы стран мира / © NAZAR, World in maps

По данным Statista, самая длинная граница проходит между США и Канадой. Разделенная на две части, она растянулась на 8893 километра. При этом южная граница, протяженностью более 6400 километров, также попала бы в рейтинг.

На втором месте оказалась граница между Россией и Казахстаном. Ее длина составляет 7644 километра. В топ-3 попала граница между Аргентиной и Чили — 6416 километров.

Протяженность границы между Китаем и Монголией составляет 4630 километров, а граница между Индией и Бангладешем растянулась 4142 километра. 

Далее в рейтинг вновь попала Россия. Протяженность российско-китайской границы составляет 4133 километра, а российско-монгольской — 3452 километра. Кроме того, в топ-10 оказались границы между Боливией и Бразилией, Индией и Пакистаном, а также США и Мексикой.

Точная протяженность границ между государствами может варьироваться в зависимости от источников. Однако это не влияет на положение стран в рейтинге.

1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
3 декабря, 09:56
Александр Березин

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Человеческие эмбрионы до восьми недель способны полностью восстанавливать повреждения, как аксолотли. Но потом организм выключает гены, которые позволяют это делать — и наука пока не знает почему. Но она уже пытается вернуть такую возможность взрослым. И хотя масштаб задачи огромен, кое-чего ученым из России уже удалось добиться. Причем это не только имплантаты, но и биофабрикация живых тканей на замену утраченным.

С точки зрения науки
# биология
# здоровье
# имплантаты
# медицина
# росатом
# Россия
# технологии
2 декабря, 17:10
Игорь Байдов

Археологические памятники на западе Турции назвали «следом забытой цивилизации»

На холмах Западной Турции расположены сотни памятников бронзового века. На протяжении десятилетий их связывали с разрозненными поселениями, которые существовали независимо друг от друга. Однако археологи собрали доказательства, указывающие на то, что эти поселения могли быть частью ранее неизвестной цивилизации, которая представляла собой мощную политическую силу, державшую в напряжении Восточное Средиземноморье почти 3200 лет назад.

Археология
# Бронзовый век
# Древний Египет
# Троянская война
# Турция
# Хеттская империя
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
