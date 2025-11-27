Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Астрономы показали «бриллиантовое кольцо» в созвездии Лебедя

Обсерватория NASA SOFIA сделала редкий кадр светящегося газового кольца в обширной области звездообразования Лебедь X (Cygnus X), которая находится в 4 500 световых лет от Земли.

«Бриллиантовое кольцо» в звездообразовании Лебедь X / © NASA/JPL-Caltech/Harvard-Smithsonian CfA

На снимке видно сверкающее космическое образование, которое назвали «бриллиантовым кольцом». Это огромная светящаяся структура из газа и пыли, похожая на круговую петлю с ярким сгустком с одной стороны. Снимок опубликовал Кельнский университет.

NASA получило изображение с помощью летающей обсерватории Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA). Телескоп диаметром 2,7 метра установили на самолете Boeing 747SP, летавшем на высоте 13 700 метров, что выше 99% атмосферы Земли.

Это позволяло наблюдать космос в инфракрасных длинах волн, невидимых для наземных обсерваторий. SOFIA совершила первый полет в 2010 году, а в сентябре 2022 года проект закрыли из-за сокращения финансирования. Однако астрономы получили огромный архив, который изучают до сих пор.

Кольцо диаметром около 20 световых лет находится в области звездообразования Лебедь X в созвездии Лебедя. Это — остаток пузыря из ионизированного углерода, созданного из-за сильного излучения и мощных звездных ветров от горячей массивной звезды. В отличие от типичных сферических пузырей, он расширялся внутри плоского молекулярного облака — плотного облака из газа и пыли, где рождаются звезды. В конечном итоге пузырь разорвался и потерял свою симметрию. Он очень молод по меркам жизни массивных звезд — ему всего 400 000 лет.

В начале казалось, что яркое скопление молодых звезд образует «бриллиант» в кольце. Однако международная группа под руководством исследователей из Кельнского университета (University of Cologne) выяснила, что это — отдельный объект. Он расположен на несколько сотен световых лет от кольца, и случайно выглядит его частью, если смотреть с Земли.

Никола Шнайдер (Nicola Schneider), соавтор исследования, опубликованного в журнале Astronomy and Astrophysics, пояснил, что «бриллиантовое кольцо» — отличный пример, насколько огромным может быть влияние отдельных звезд на целые облачные комплексы.

«Такие процессы крайне важны для понимания того, как формируются звезды в нашей Галактике» — отметил Шнайдер.