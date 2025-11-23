  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
23 ноября, 21:48
Рейтинг: +109
Посты: 323

Инфографика: в каких городах мира самые дорогие квартиры

Цены на квартиры в некоторых городах мира остаются недосягаемо высокими для большинства покупателей. Инфографика наглядно показывает, в каких городах находится самая дорогая недвижимость.

Инфографика: в каких городах мира самые дорогие квартиры / © Visual Capitalist 

Цены на квартиры в жилых комплексах (кондоминиумы) в 2025 году остаются крайне высокими, особенно в развитых экономических центрах. В топ-10 городов мира по самой дорогой недвижимости попали пять швейцарских городов.

По данным Numbeo, возглавил список Гонконг. Там квадратный метр квартиры в среднем обходится в 25 339 долларов. Город уже давно сохраняет свое лидерство по этому показателю. Ограниченность земель, высокая плотность населения и привлекательность мегаполиса как финансового хаба способствуют высокому уровню цен.

На втором и третьем местах оказались швейцарские Цюрих и Лозанна. Там квартиры в среднем стоят 24,8 тысячи долларов и 22,9 тысячи долларов за квадратный метр соответственно.

На четвертом месте оказался еще один крупный азиатский мегаполис — Сингапур (22,5 тысячи долларов за квадратный метр). Далее следует Берн, который фактически считается столицей Швейцарии (22,2 тысячи долларов за квадратный метр).

В десятке рейтинга также оказались Женева, Сеул, Базель, Тель-Авив-Яфо и Лондон. Нью-Йорк — единственный город США, попавший в топ 20. Он занял 11 место.

21 ноября, 10:02
ПНИПУ

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.

ПНИПУ
# демография
# зумеры
# интернет
# молодежь
# общество
# подростки
# поколения
# теория поколений
23 ноября, 11:08
Максим Абдулаев

Соцсети помогли биологам узнать, на каких насекомых кошки охотятся чаще всего

Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.

Биология
# кошки
# насекомые
# охота
# соцсети
21 ноября, 12:20
Редакция Naked Science

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Может ли у искусственного интеллекта проявиться сознание? Этот вопрос интересует ученых и инженеров по всему миру. Российская компания «Яндекс» решила провести исследование, которое поможет ответить на него.

Технологии
# искусственный интеллект
# нейросети
# сознание
# технологии
# Яндекс
18 ноября, 18:24
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить

В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.

Биология
# животные
# муравьи
# насекомые
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
