Инфографика: в каких городах мира самые дорогие квартиры
Цены на квартиры в некоторых городах мира остаются недосягаемо высокими для большинства покупателей. Инфографика наглядно показывает, в каких городах находится самая дорогая недвижимость.
Цены на квартиры в жилых комплексах (кондоминиумы) в 2025 году остаются крайне высокими, особенно в развитых экономических центрах. В топ-10 городов мира по самой дорогой недвижимости попали пять швейцарских городов.
По данным Numbeo, возглавил список Гонконг. Там квадратный метр квартиры в среднем обходится в 25 339 долларов. Город уже давно сохраняет свое лидерство по этому показателю. Ограниченность земель, высокая плотность населения и привлекательность мегаполиса как финансового хаба способствуют высокому уровню цен.
На втором и третьем местах оказались швейцарские Цюрих и Лозанна. Там квартиры в среднем стоят 24,8 тысячи долларов и 22,9 тысячи долларов за квадратный метр соответственно.
На четвертом месте оказался еще один крупный азиатский мегаполис — Сингапур (22,5 тысячи долларов за квадратный метр). Далее следует Берн, который фактически считается столицей Швейцарии (22,2 тысячи долларов за квадратный метр).
В десятке рейтинга также оказались Женева, Сеул, Базель, Тель-Авив-Яфо и Лондон. Нью-Йорк — единственный город США, попавший в топ 20. Он занял 11 место.
