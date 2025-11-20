  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
20 ноября, 08:46
Рейтинг: +722
Посты: 1763

Океаны вне Земли: где в Солнечной системе скрыта главная масса воды

Когда речь идет о воде во Вселенной, в воображении почти всегда возникает Земля — голубая точка, чьи океаны покрывают большую часть поверхности. Но последние десятилетия исследований показали: вода во всех ее формах куда более распространена за пределами нашей планеты, чем было принято считать ранее.

# вода
# инфографика
# космос
# статистика
Океаны вне Земли: где в Солнечной системе скрыта главная масса воды / © Made Visual Daily
Океаны вне Земли: где в Солнечной системе скрыта главная масса воды / © Made Visual Daily

Особенно удивительны миры, подобные Титану и Ганимеду. На поверхности — ледяные пустыни. Но стоит заглянуть глубже, и там раскрываются структуры не похожие на земные.

На Ганимеде подледный океан достигает по оценкам 150 километров глубины. Более того, он, вероятно, разделен на ярусы — слой воды, затем слой льда, потом снова вода, и так далее.

Но вода встречается и в гораздо менее очевидных местах. Например, на Луне. Ее поверхность кажется абсолютно сухой — и все же в полярных областях, куда не заглядывает солнечный свет, скрываются залежи льда.

Одним из главных открытий последних лет стало осознание того, насколько водянистой является Европа — спутник Юпитера, по размеру уступающий нашей Луне. Под ее ледяным панцирем, толщина которого оценивается примерно в 20 километров, скрывается океан глубиной около 100 километров. В нем может быть вдвое больше воды, чем во всех земных океанах вместе взятых.

Чтобы получить представление о масштабах этих водных миров и создать представленную выше инфографику, специалисты преобразовали опубликованные оценки глубины океанов и толщины льда в объемы воды. Земные данные взяты из водного реестра Геологической службы США (United States Geological Survey). Что касается Европы, Ганимеда, Титана и других далеких тел, то объемы вычисляются на основе данных различных миссий NASA.

19 ноября, 14:04
Игорь Байдов

Массивный нос неандертальца не был приспособлен к холодному климату

Долгие годы исследователи полагали, что внутренняя структура полости носа неандертальцев была устроена таким образом, что помогала этим людям переносить холод. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение эту гипотезу. Ученые впервые проанализировали носовую полость неандертальца в хорошо сохранившемся черепе и выяснили, что его нос не был приспособлен к суровому климату.

Антропология
# внешний вид
# неандертальцы
# физиология
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
18 ноября, 18:24
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить

В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.

Биология
# животные
# муравьи
# насекомые
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
18 ноября, 18:24
Игорь Байдов

25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
  1. Обезьяны показали способность отказываться от своих ошибочных убеждений

    20 ноября, 08:11

  2. Поцелуи могли возникнуть у предков человекообразных обезьян 21 миллион лет назад

    19 ноября, 19:37

  3. Физики нашли скрытый изъян в формуле для измерения энергии плазмы в токамаках

    19 ноября, 17:56

  4. Моделирование сварных конструкций помогло инженерам спрогнозировать коробление металла

    19 ноября, 14:56
Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

12 ноября, 13:08

Alexandr
7 минут назад
Слава китайским яйцам, наконец куплю человекаподобного робота - надоело самогонку самому гнать, пусть железный "конь" это делает, а я буду только

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Сергей Механик
19 минут назад
К сожалению, как показывает опыт, людей сложнее убедить отказываться от своих ошибочных убеждений.

Обезьяны показали способность отказываться от своих ошибочных убеждений

Оксана Павленко
31 минута назад
Как жалко животных,фото с леопардом просто крик души,пришел,значит нечего есть,и на помойках очень много выброшенных животных всегда ,которые не

Объявлены победители фотопремии Nature inFocus 2025

Александр Нафф
54 минуты назад
Александр, давно известно, что не кадровый вопрос помешал Германии создать бомбу. Многие ученые бежали из-за преследований, но оставшиеся были

Оппенгеймер: отравленное яблоко, ядерная бомба и НКВД

Esentai Omarov
1 час назад
Кошмар, китайцы заменяют людей роботами! А сами китайцы чем займутся?!

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Roman
1 час назад
Судя по вашим клиентам Терминатор на подходе.

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Павел Зарянов
1 час назад
Vasily, с такой психологией вы никогда и никуда не полетите.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

ИСА А
1 час назад
Александр, А мясо жрёш или сеной питается? Или камыш гризёш, 😁

«Снимки года» от National Geographic: опубликованы самые «сильные» фотографии 2025

Павел Зарянов
1 час назад
Petr, а какие марки самолётов туда летают?

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

ИСА А
1 час назад
Елена Лим, серёзно так думаете? А мясо наверное жрёте за обе щеки. Дура бешеная

«Снимки года» от National Geographic: опубликованы самые «сильные» фотографии 2025

Барон Суббота
2 часа назад
lo, > папуасы > Говнососы Ух, Верой Христовой пахнуло:)))

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Павел Зарянов
2 часа назад
Сергей, сколько она уже АН-2 произвела?

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Павел Зарянов
2 часа назад
Олег, и АН-2 может?

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Evgeniy Kryukoff
2 часа назад
Не понял, а где Российская Империя?

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Елена Лим
2 часа назад
А потом это видят ваши дети и повторяют на кошках и собаках

«Снимки года» от National Geographic: опубликованы самые «сильные» фотографии 2025

Тимофей Швецов
3 часа назад
Ну а ты, Коннор? На чьей ты стороне? Полагаю, вы слышали о «тесте Тьюринга»? Это формальность, простой вопрос алгоритмов и вычислительной

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Сергей Механик
3 часа назад
emir, к сожалению, технологии раковой опухоли и её появления до конца не изучены и не известны, а муравьиные технологии по структуре и методам более

Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить

Сергей Механик
3 часа назад
Игорь, так смысл не в уничтожении, а в предупреждении. ☝️😉

Новое облако солнечной плазмы ударит по межзвездному объекту 3I/ATLAS

Игорь Коврижников
4 часа назад
Ну все щас зеля поедет в китай роботов папрошайничать,свои то войны разбегаються,разницы нету,или робот дурак или необученное мясо,робот хоть не

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Игорь Коврижников
4 часа назад
Латышев, На СВО на диване едите,оригинально.

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

