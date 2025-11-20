Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Океаны вне Земли: где в Солнечной системе скрыта главная масса воды

Когда речь идет о воде во Вселенной, в воображении почти всегда возникает Земля — голубая точка, чьи океаны покрывают большую часть поверхности. Но последние десятилетия исследований показали: вода во всех ее формах куда более распространена за пределами нашей планеты, чем было принято считать ранее.

Океаны вне Земли: где в Солнечной системе скрыта главная масса воды / © Made Visual Daily

Особенно удивительны миры, подобные Титану и Ганимеду. На поверхности — ледяные пустыни. Но стоит заглянуть глубже, и там раскрываются структуры не похожие на земные.

На Ганимеде подледный океан достигает по оценкам 150 километров глубины. Более того, он, вероятно, разделен на ярусы — слой воды, затем слой льда, потом снова вода, и так далее.

Но вода встречается и в гораздо менее очевидных местах. Например, на Луне. Ее поверхность кажется абсолютно сухой — и все же в полярных областях, куда не заглядывает солнечный свет, скрываются залежи льда.

Одним из главных открытий последних лет стало осознание того, насколько водянистой является Европа — спутник Юпитера, по размеру уступающий нашей Луне. Под ее ледяным панцирем, толщина которого оценивается примерно в 20 километров, скрывается океан глубиной около 100 километров. В нем может быть вдвое больше воды, чем во всех земных океанах вместе взятых.

Чтобы получить представление о масштабах этих водных миров и создать представленную выше инфографику, специалисты преобразовали опубликованные оценки глубины океанов и толщины льда в объемы воды. Земные данные взяты из водного реестра Геологической службы США (United States Geological Survey). Что касается Европы, Ганимеда, Титана и других далеких тел, то объемы вычисляются на основе данных различных миссий NASA.