Питер Тиль начал спешно избавляться от акций ИИ-компаний, чем укрепил опасения по поводу возникновения пузыря

Компания Nvidia, считающаяся лидером в сфере искусственного интеллекта, находится на вершине успеха. Однако миллиардер Питер Тиль избавился от всех акций компании. Это усилило опасения по поводу возникновения пузыря искусственного интеллекта.

Миллиардер Питер Тиль / © John Lamparski / Getty Images

Как сообщает The Street со ссылкой на отчет 13F, миллиардер, сооснователь PayPal Питер Тиль избавился от всех акций Nvidia — компании, считающейся лидером в сфере искусственного интеллекта. Это произошло в момент, когда эксперты с Уолл-стрит считали компанию крайне надежной.

Тиль отказался от акций Nvidia, когда рыночная капитализация компании превысила пять триллионов долларов. Более 537 000 акций составляли практически 40 % его портфеля. Теперь они исчезли из отчета 13F. Также он полностью избавился от акций Vistra Energy.

Миллиардер сократил портфель своего фонда примерно на две трети, сосредоточившись вокруг трех компаний с крупной капитализацией — Tesla, Microsoft и Apple.

По мнению экспертов, Тиль не просто изменил распределение активов, а сделал решительное заявление. Миллиардер ранее предупреждал, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта опережает реальные экономические показатели. Изменения в его инвестиционном портфеле соответствуют его заявлениям.

Тиль играл ключевую роль в формировании технологической индустрии. Он — сооснователь финансовой компании PayPal. Будучи генеральным директором, он вывел компанию на биржу. Кроме того, он был первым внешним инвестором Facebook*. Позже Тиль соосновал Palantir — известную компанию в сфере оборонного искусственного интеллекта. Он до сих пор занимает там пост председателя совета директоров. Миллиардер помог превратить венчурный фонд Founders Fund, возможно, в один из самых влиятельных фондов Силиконовой долины. Среди прочего, он поддерживал SpaceX и Airbnb.

