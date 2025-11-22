Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
США запустили строительство самых больших атомных субмарин в своей истории
ВМС США планируют принять на вооружение 12 подводных лодок типа «Колумбия», которые заменят нынешние 14 субмарин типа «Огайо», приближающиеся к концу своего 42-летнего срока службы.
Пентагон на этой неделе заключил с компанией «Дженерал Дайнамикс Электрик Боут» (General Dynamics Electric Boat) контракт на сумму 2,28 миллиардов долларов на обеспечение предварительных закупок и строительство пяти стратегических подводных ракетоносцев типа «Колумбия». Это новое поколение субмарин, которым предстоит в течение следующих пятидесяти лет быть краеугольным камнем ядерного сдерживания США, основанного на морском компоненте.
Работы будут вестись преимущественно на верфи «Электрик Боут» в Гротоне (Коннектикут), с привлечением мощностей и поставщиков в Род-Айленде и Вирджинии.
Новый контракт стал частью масштабной, рассчитанной на годы программы по замене устаревающих субмарин типа «Огайо», которые с 1980-х годов составляют основу морского компонента американской ядерной триады.
Подводные лодки типа «Колумбия» станут крупнейшими из когда-либо построенных для ВМС США: их водоизмещение составит 20 810 тонн, а общая длина — 170 метров.
На их вооружении будет находиться 16 баллистических ракет «Трайдент II» (D5), а также усовершенствованный гидроакустический комплекс, созданный на основе разработок для многоцелевых подлодок типа «Вирджиния».
Масштабных целей достичь, как правило, непросто: может потребоваться несколько месяцев, лет, десятилетий. На долгом пути люди нередко начинают сомневаться в возможности дойти до конца. Международная команда исследователей проанализировала, от чего зависит решение в такой ситуации и выяснила, когда действительно есть смысл отказаться от цели.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Во время лабораторного эксперимента ученые наблюдали, как одни мыши помогали другим родить во время трудных родов. Это первое в мире документальное свидетельство такой помощи у животных, не принадлежащих к приматам. Открытие расширит представления о возможных формах помощи при родах у некоторых видов грызунов, а также поможет лучше понять, как у этих животных проходит уход за детенышами.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
29 Июня, 2022
Вертолет: пуск боевых ракет с кабрирования
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии