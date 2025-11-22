Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

США запустили строительство самых больших атомных субмарин в своей истории

ВМС США планируют принять на вооружение 12 подводных лодок типа «Колумбия», которые заменят нынешние 14 субмарин типа «Огайо», приближающиеся к концу своего 42-летнего срока службы.

Художественное изображение подлодки типа «Колумбия» / © US Navy

Пентагон на этой неделе заключил с компанией «Дженерал Дайнамикс Электрик Боут» (General Dynamics Electric Boat) контракт на сумму 2,28 миллиардов долларов на обеспечение предварительных закупок и строительство пяти стратегических подводных ракетоносцев типа «Колумбия». Это новое поколение субмарин, которым предстоит в течение следующих пятидесяти лет быть краеугольным камнем ядерного сдерживания США, основанного на морском компоненте.

Работы будут вестись преимущественно на верфи «Электрик Боут» в Гротоне (Коннектикут), с привлечением мощностей и поставщиков в Род-Айленде и Вирджинии.

Новый контракт стал частью масштабной, рассчитанной на годы программы по замене устаревающих субмарин типа «Огайо», которые с 1980-х годов составляют основу морского компонента американской ядерной триады.

Подводные лодки типа «Колумбия» станут крупнейшими из когда-либо построенных для ВМС США: их водоизмещение составит 20 810 тонн, а общая длина — 170 метров.

На их вооружении будет находиться 16 баллистических ракет «Трайдент II» (D5), а также усовершенствованный гидроакустический комплекс, созданный на основе разработок для многоцелевых подлодок типа «Вирджиния».