Истинный цвет Венеры

Венера — вторая планета Солнечной системы по удаленности от Солнца. Она полностью окутана облаками, образующими самую большую аэрозольную систему среди планет земного типа. Фотографий, как выглядит Венера в видимом спектре, очень мало.

Истинный цвет Венеры / © NASA /Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Carnegie Institution of Washington

Во время большинства миссий исследователи отдавали приоритет частям спектра, не видимым человеку — ультрафиолетовому диапазону, инфракрасному и радиодиапазону. Они позволяли получить намного больше научной информации.

Это изображение Венеры сделал космический аппарат MESSENGER, изучавший Меркурий. Однако в 2007 году он также пролетал мимо Венеры.

Установленная на аппарате камера MDIS-WAC сделала более 600 изображений планеты в 12 различных участках спектра. Чтобы собрать этот RGB-композит, автор взял снимки, сделанные на фильтр 480 нанометров (синий), 559 нанометров (зеленый) и 629 нанометров (красный), а затем объединил их.

Получившееся изображение более или менее показывает, что увидел бы человеческий глаз, если бы люди каким-то образом оказались рядом с Венерой.