  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
23 ноября, 15:11
Рейтинг: +109
Посты: 320

Истинный цвет Венеры

Венера — вторая планета Солнечной системы по удаленности от Солнца. Она полностью окутана облаками, образующими самую большую аэрозольную систему среди планет земного типа. Фотографий, как выглядит Венера в видимом спектре, очень мало. 

Сообщество
# Венера
# планеты
# Солнечная система
# фото
Истинный цвет Венеры / © NASA /Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Carnegie Institution of Washington
Истинный цвет Венеры / © NASA /Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Carnegie Institution of Washington

Во время большинства миссий исследователи отдавали приоритет частям спектра, не видимым человеку — ультрафиолетовому диапазону, инфракрасному и радиодиапазону. Они позволяли получить намного больше научной информации.

Это изображение Венеры сделал космический аппарат MESSENGER, изучавший Меркурий. Однако в 2007 году он также пролетал мимо Венеры. 

Установленная на аппарате камера MDIS-WAC сделала более 600 изображений планеты в 12 различных участках спектра. Чтобы собрать этот RGB-композит, автор взял снимки, сделанные на фильтр 480 нанометров (синий), 559 нанометров (зеленый) и 629 нанометров (красный), а затем объединил их.

Получившееся изображение более или менее показывает, что увидел бы человеческий глаз, если бы люди каким-то образом оказались рядом с Венерой.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Ноя
Бесплатно
«Встать на крыло»: все о полете птиц
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
23 Ноя
Бесплатно
Космические профессии: сменный руководитель группы связи с экипажем
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
24 Ноя
650
Как первобытное искусство превратилось в не первобытное (становление цивилизации в Месопотамии)
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
25 Ноя
Бесплатно
В пользу народного здравия. Как лечили за Невской заставой
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
25 Ноя
900
Парнокопытные: разнообразие травоядных и всеядных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Ноя
1200
Чума, война и предательства: 10 уроков стоицизма от императора Марка Аврелия
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
25 Ноя
1200
Двоюродные братья и главные враги динозавров: эволюция крокодилов
Medio Modo
Москва
Лекция
25 Ноя
750
Опричный кризис (1560-е—1584 гг.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Ноя
500
Космос на Земле
Московский Планетарий
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 ноября, 10:02
ПНИПУ

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.

ПНИПУ
# демография
# зумеры
# интернет
# молодежь
# общество
# подростки
# поколения
# теория поколений
21 ноября, 12:20
Редакция Naked Science

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Может ли у искусственного интеллекта проявиться сознание? Этот вопрос интересует ученых и инженеров по всему миру. Российская компания «Яндекс» решила провести исследование, которое поможет ответить на него.

Технологии
# искусственный интеллект
# нейросети
# сознание
# технологии
# Яндекс
23 ноября, 11:08
Максим Абдулаев

Соцсети помогли биологам узнать, на каких насекомых кошки охотятся чаще всего

Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.

Биология
# кошки
# насекомые
# охота
# соцсети
18 ноября, 18:24
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить

В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.

Биология
# животные
# муравьи
# насекомые
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
21 ноября, 10:02
ПНИПУ

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.

ПНИПУ
# демография
# зумеры
# интернет
# молодежь
# общество
# подростки
# поколения
# теория поколений
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Астрономы нашли редкую быстро растущую сверхмассивную черную дыру

    23 ноября, 15:12

  2. Соцсети помогли биологам узнать, на каких насекомых кошки охотятся чаще всего

    23 ноября, 11:08

  3. Геологи раскрыли возможную причину появления тысячи древних следов в Италии

    22 ноября, 10:35

  4. Физик рассказал, как безопасно использовать проточный водонагреватель

    21 ноября, 19:00
Выбор редакции

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

19 ноября, 12:39

Последние комментарии

Сергей Смолинов
1 минута назад
sergey, Эсты это коренное финское племя,которое в древности пришло с Урала,как и другие финно-угорские племена,в том числе и предки великороссов.А вот

В канализационном коллекторе Выборга обнаружили шведский гербовый камень XV века

Владимир Кононов
1 час назад
По этому принципу работают все биогазовые установки ничего нового здесь нет.

Ученые превратили фермерские отходы в электричество и тепло

Кино Киноев
2 часа назад
Дима, и что это по-вашему даёт? Их рисовали не с натуры, а с соседа из соседнего дома. Не умели тогда ещё рисовать исторически достоверно.

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Andrey Oleksenko
2 часа назад
Россия у шведов Выборг не покупала, а завоевала. Город был взят после осады войсками Петра 1 в 1710 году. А по итогам Северной войны, завершившейся

В канализационном коллекторе Выборга обнаружили шведский гербовый камень XV века

Дмитрий Конев
2 часа назад
С каких пор параплан называется самолётом? ))

Фотограф запечатлел парашютиста на фоне Солнца 

Владимир Догодайло
2 часа назад
Shanon, ты клоун.

Фотограф запечатлел парашютиста на фоне Солнца 

Andrei Cho
2 часа назад
Вова, чем тебя шведы обидели?

В канализационном коллекторе Выборга обнаружили шведский гербовый камень XV века

Dolf But
3 часа назад
То что теперь начало применятся в войне должно уже было быть в начале.Но коррупция в России затмило солнце, Сердюков , Шойгу и другое дерьмо вогнало

Российский мини-«Солнцепек» впервые применили в зоне СВО

Вова
3 часа назад
Самое место швецкаму гербовому камню - в нашей канализации...

В канализационном коллекторе Выборга обнаружили шведский гербовый камень XV века

Сергей Механик
3 часа назад
Иван, 😆

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Сергей Механик
4 часа назад
Иван, разумеется, попадаются и такие особи. Вообще в этих понятиях многое сугубо индивидуально.

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Stan Golden
4 часа назад
А в топ 100 Россия есть и какая динамика?

Топ-10 стран с самой высокой плотностью роботов на производстве

Лев Жарков
4 часа назад
Слился на пике, ждём развязки.

Питер Тиль начал спешно избавляться от акций ИИ-компаний, чем укрепил опасения по поводу возникновения пузыря 

Oleg Kuzovov
5 часов назад
Boris, да не болтай ерундой. До роботов вояк ещё палкой не докинешь. Да и уязвимые они очень. Уничтожаются на раз.

Китайский робот прошел без остановки более 100 километров

Oleg Kuzovov
5 часов назад
Самое главное не сказали. За какое время он проскакал этот путь?

Китайский робот прошел без остановки более 100 километров

sergey gavrilov
5 часов назад
Ничего тут странного нет ведь Выборг был когда-то территорией нынешней Финляндии которой владела Швеция пока не купила ее Россия вот и герб

В канализационном коллекторе Выборга обнаружили шведский гербовый камень XV века

Prestigio Prestigio
6 часов назад
Ил сполз по склону и характерно расползся и растрескался. В горах нечто похожее происходит с пластами талого снега весной.

Геологи раскрыли возможную причину появления тысячи древних следов в Италии

Роман К
6 часов назад
Странно систематизировать способности людей по времени рождения. Многозадачность, концентрация, работоспособность - это все личные особенности

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Иван Семенов
7 часов назад
Последние 2 автомобиля чисто для гоночных трасс.

Пять самых дорогих автомобилей в мире: когда мощь и техника встречаются с роскошью

Alexander Nazarov
8 часов назад
Опечатку "фотограф" видите? Хотели написать *фотография"? Это тоже было бы ошибкой 😉

Фотограф запечатлел парашютиста на фоне Солнца 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно