Геологи раскрыли возможную причину появления тысячи древних следов в Италии

На отвесных скалах итальянского побережья, куда десятилетиями поднимались только скалолазы, скрывалась уникальная находка. Речь идет о загадочных отпечатках, которые рассказали драматическую историю, развернувшуюся много миллионов лет назад. Ученые считают, что стали свидетелями момента внезапной паники животных, причиной которой было землетрясение.

Почти 83 миллиона лет назад, в меловой период, на территории современной Италии плескалось теплое море. Его дно устилали мягкий ил и тонкий песок. Сюда постоянно оседали мельчайшие известковые частицы и органический детрит (мертвые останки организмов) — материалы, из которых со временем образовались плотные известняковые пласты. Эти осадки уплотнялись, превращаясь в характерный для побережья массив микритовых, тонкозернистых известняков и связанных с ними мергелей.

Формирование осадочных толщ происходило в несколько этапов. Сначала шло накопление морских отложений — процесс, занимавший десятки миллионов лет. Значительно позже начались тектонические движения и подъем земной коры: пласты поднялись, подверглись выветриванию и эрозии, в результате чего появились крутые белые утесы Монте-Конеро и чередующиеся скальные откосы и пляжные отложения. То есть сама гора — не прямой продукт осаждения, а след последующих геологических трансформаций, которые обнажили и оформили осадочные породы.

Этот регион давно привлекает внимание геологов и палеонтологов, поскольку горные породы хранят свидетельства далекого прошлого Земли.

Однако самые интересные открытия часто делаются случайно. Несколько лет назад скалолазы, исследуя закрытые для публики склоны, заметили на каменных плитах нечто необычное. Поверхность скал была испещрена многочисленными странными углублениями, напоминающими следы. Эти отметины не походили на типичные окаменелости раковин или костей. Альпинисты запечатлели свою находку на фотографиях, которые в конечном итоге попали к специалистам.

Снимками заинтересовалась итальянская команда геологов под руководством Алессандро Монтанари (Alessandro Montanari) из Геологического центра Колдиджоко. Ученые получили официальное разрешение от администрации регионального парка «Конеро» и организовали экспедицию.

Монтанари и его коллеги тщательно обследовали труднодоступные участки, а для изучения самых высоких зон применили дроны. Исследователи выявили два основных скопления следов. Одна группа отпечатков располагалась на высоте более 100 метров над уровнем моря, другая — на каменной плите, которая обрушилась на пляж Ла-Вела. Всего специалисты насчитали более 1000 отметин.

Перед учеными встала сложная задача — определить, кто оставил эти следы. Монтанари пояснил, что в меловом периоде основными крупными обитателями морских экосистем были рыбы и морские рептилии. Однако форма и характер отпечатков не соответствовали следам, которые могли бы оставить рыбы. Ученые также отвергли версию с крупными рептилиями — плезиозаврами и мозазаврами: их анатомия не подходила для создания таких отметин. Команда пришла к выводу, что наиболее правдоподобный кандидат — морские черепахи.

A) Панорамный вид известняковой плиты. Хорошо видны протяженность и плотность следов. Для масштаба в левом нижнем углу изображения показан силуэт человека; B) Фрагмент поверхности плиты c беспорядочно расположенными дугообразными следами, похожими на отпечатки ласт; C) Крупный план поверхности той же плиты, демонстрирующий парные изогнутые следы, похожие на отпечатки ласт; D) Ископаемый след жизнедеятельности (ихнофоссилия) Zoophycos на поверхности того же пласта со следами; E) Панорама плиты. Верхняя поверхность этого пласта пелагического известняка усеяна желобковыми знаками (флейцами), заполненными бежевым осадком из вышележащего (ныне разрушенного) калькаренитового турбидита; F) Аэрофотоснимок (с дрона) крутонаклонной плиты / © Paolo Sandroni

Сам факт сохранности такого большого количества следов остается загадкой. Морское дно — крайне нестабильная среда: течения, волны и деятельность других организмов быстро разрушают отметины на мягком грунте. Чтобы следы сохранились идеально, потребовалось особое стечение обстоятельств. Следы должны были быть погребены под слоем осадка почти мгновенно после их образования. Исследователи выдвинули смелую гипотезу, которая объединила все факты в единую картину.

Ученые предположили, что причиной «захоронения» следов стало землетрясение. По словам Монтанари, сильный подземный толчок мог напугать животных, которые мирно плавали в мелководье вблизи одного из рифов. Черепахи, охваченные паникой, направились прочь от эпицентра — в сторону открытого моря. В спешке некоторые из них опустились на дно и задели его ластами. Затем, как полагают исследователи, оползень, вызванный тем же землетрясением, быстро накрыл следы свежим илом и «законсервировал» их на десятки миллионов лет.

Хотя версия команды Монтанари и выглядит убедительно, она остается научной гипотезой. Итальянские геологи планируют привлечь к исследованию ихнологов — специалистов, которые изучают следы жизнедеятельности древних организмов, а не их останки. Только ихнологи смогут дать окончательное заключение.

Мнение научного сообщества уже разделилось. Палеонтолог Энтони Ромилио (Anthony Romilio) из Квинслендского университета в Австралии выразил серьезные сомнения по поводу вывода итальянских коллег. Он не посещал место находки и работал только с фотоматериалами, но его опыт подсказывает, что эти отметины не принадлежат морским черепахам. Ромилио считает, что следы выглядят слишком хаотичными и не похожи на отпечатки от ударов ласт. По его мнению, они могли возникнуть в результате природных явлений, то есть их вряд ли оставили живые существа.

Что касается самого землетрясения, которое могло спровоцировать паническое поведение животных, его точный источник и мощность пока остаются неизвестны для геологов. Ученые не могут сказать, был ли это единичный толчок или серия, и какой конкретный разлом мог быть задействован. Дальнейшие исследования пород в регионе, возможно, помогут сопоставить это событие с другими следами сейсмической активности в меловом периоде и пролить свет на одну из любопытных геологических головоломок Апеннинского полуострова.

Научная работа опубликована в журнале Cretaceous Research.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Игорь Байдов 435 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.