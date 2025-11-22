Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Топ-10 стран с самой высокой плотностью роботов на производстве

Цифровая эпоха окончательно вступила в свои права, и — как многие предвидели — роботы и автоматизированные системы стремительно занимают ключевые позиции в мировых отраслях, включая промышленное производство.

Топ-10 стран с самой высокой плотностью роботов на производстве / © World Visualized

Ниже представлены десять стран, которые уверенно лидируют по плотности использования промышленных роботов по данным Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics).

Южная Корея занимает первое место с впечатляющей плотностью — 1012 роботов на 10 000 сотрудников. Основу такого результата создают мощные электроника и автомобилестроение, где автоматизация стала неотъемлемой частью производственных процессов.

Следом идет Сингапур — 730 роботов на 10 000 работников. Благодаря передовой технологической инфраструктуре значительная часть его промышленности, особенно электроника и высокоточная инженерия, полностью ориентирована на автоматизацию.

В Европе лидирует Германия с показателем 415 роботов на 10 000 работников. Страна обладает развитым автомобилестроением и выдающимися инженерными традициями, что напрямую способствует росту роботизации.

Япония — один из первопроходцев в сфере робототехники — насчитывает 397 роботов на 10 000 сотрудников. Автомобильная и электронная промышленность страны остаются главными потребителями автоматизированных решений.

Китай занимает пятую строчку рейтинга с плотностью 322 робота на 10 000 работников. Быстрая индустриализация и масштабные инвестиции в автоматизацию вывели страну в мировые лидеры.

Швеция, обладая высокотехнологичным производственным сектором, достигает уровня в 289 роботов на 10 000 сотрудников.

В Гонконге на каждые 10 000 работников приходится 242 робота. Будучи крупным глобальным торговым узлом, регион активно внедряет передовые автоматизированные системы в производственные процессы.

Швейцария, известная своим высокотехнологичным производством, имеет плотность 246 роботов на 10 000 работников. Автоматизация особенно заметна в фармацевтике и пищевой промышленности.

На Тайване насчитывается 234 робота на 10 000 работников. Здесь основной двигатель роботизации — мощные отрасли электроники и полупроводников.

Десятку замыкают Соединенные Штаты с плотностью 228 роботов на 10 000 сотрудников. Разнообразный промышленный сектор — от автомобилестроения до аэрокосмической и электронной отраслей — активно внедряет робототехнику для поддержания конкурентоспособности.