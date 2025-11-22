Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Топ-10 стран с самой высокой плотностью роботов на производстве
Цифровая эпоха окончательно вступила в свои права, и — как многие предвидели — роботы и автоматизированные системы стремительно занимают ключевые позиции в мировых отраслях, включая промышленное производство.
Ниже представлены десять стран, которые уверенно лидируют по плотности использования промышленных роботов по данным Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics).
Южная Корея занимает первое место с впечатляющей плотностью — 1012 роботов на 10 000 сотрудников. Основу такого результата создают мощные электроника и автомобилестроение, где автоматизация стала неотъемлемой частью производственных процессов.
Следом идет Сингапур — 730 роботов на 10 000 работников. Благодаря передовой технологической инфраструктуре значительная часть его промышленности, особенно электроника и высокоточная инженерия, полностью ориентирована на автоматизацию.
В Европе лидирует Германия с показателем 415 роботов на 10 000 работников. Страна обладает развитым автомобилестроением и выдающимися инженерными традициями, что напрямую способствует росту роботизации.
Япония — один из первопроходцев в сфере робототехники — насчитывает 397 роботов на 10 000 сотрудников. Автомобильная и электронная промышленность страны остаются главными потребителями автоматизированных решений.
Китай занимает пятую строчку рейтинга с плотностью 322 робота на 10 000 работников. Быстрая индустриализация и масштабные инвестиции в автоматизацию вывели страну в мировые лидеры.
Швеция, обладая высокотехнологичным производственным сектором, достигает уровня в 289 роботов на 10 000 сотрудников.
В Гонконге на каждые 10 000 работников приходится 242 робота. Будучи крупным глобальным торговым узлом, регион активно внедряет передовые автоматизированные системы в производственные процессы.
Швейцария, известная своим высокотехнологичным производством, имеет плотность 246 роботов на 10 000 работников. Автоматизация особенно заметна в фармацевтике и пищевой промышленности.
На Тайване насчитывается 234 робота на 10 000 работников. Здесь основной двигатель роботизации — мощные отрасли электроники и полупроводников.
Десятку замыкают Соединенные Штаты с плотностью 228 роботов на 10 000 сотрудников. Разнообразный промышленный сектор — от автомобилестроения до аэрокосмической и электронной отраслей — активно внедряет робототехнику для поддержания конкурентоспособности.
