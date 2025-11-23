Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: рекомендации по безопасности для женщин, путешествующих без партнеров

Многие женщины предпочитают путешествовать в одиночестве. Однако такие путешествия бывают сопряжены с определенными рисками.

Карта безопасных стран для путешествующих женщин / © Riskline

Проект Riskline отмечает, что женщины-путешественницы чаще могут столкнуться с домогательствами и насилием. На комфорт путешествия могут повлиять социальные, культурные и религиозные обычаи.

Европа — наиболее безопасный район для самостоятельно путешествующих женщин. К безопасным странам также относятся Австралия, Сингапур, Канада, Китай, США, Япония и Новая Зеландия.

Организация Global Citizens Solutions в 2024 году привела более строгий список безопасных стран. В топ-10 попали Исландия, Новая Зеландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Швейцария, Канада, Дания, Япония и Австрия. Также к безопасным странам отнесли Португалию и Ирландию.

В этих странах эксперты фиксируют низкий уровень преступности против женщин. Организация включила в понимание безопасности женщин сочетание трех факторов: структурные гарантии (законы, справедливое правосудие и равные права); состояние общества (мирная обстановка и отсутствие конфликтов); личный опыт (насколько женщины реально ощущают себя в безопасности в своих сообществах, передвигаясь в одиночку, особенно ночью).

Карта безопасных стран для путешествующих женщин / © Global Citizens Solutions

Различные организации и правительства стран составляют свои рейтинги безопасных стран для путешественников вне зависимости от пола. TRISAVO GmbH, специализирующаяся на комплексном управлении туристическими рисками, разработала собственную карту рисков.

Путешествия в «красные» регионы связаны с очень высокими рисками. Власти стран обычно не советуют ездить в такие районы, поскольку ситуация с безопасностью чрезвычайно напряженная из-за вооруженных конфликтов, террористических организаций, насильственных преступлений и беспорядков.

Путешествие в «оранжевые» территории, по мнению TRISAVO, также связано с высокими рисками. Посещая эти районы, организация рекомендует заранее предпринять необходимые меры предосторожности.

Карта рисков для путешественников / © TRISAVO

К «желтым» отнесли страны и регионы, путешествия в которые сопряжены с повышенными рисками. Однако эти территории можно посещать без особых мер предосторожности. «Светло-зеленые» и «темно-зеленые» районы отнесли к безопасным странам.