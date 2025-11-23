  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
23 ноября, 18:14
Рейтинг: +109
Посты: 322

Карта: рекомендации по безопасности для женщин, путешествующих без партнеров

Многие женщины предпочитают путешествовать в одиночестве. Однако такие путешествия бывают сопряжены с определенными рисками.

Карта безопасных стран для путешествующих женщин / © Riskline
Карта безопасных стран для путешествующих женщин / © Riskline

Проект Riskline отмечает, что женщины-путешественницы чаще могут столкнуться с домогательствами и насилием. На комфорт путешествия могут повлиять социальные, культурные и религиозные обычаи.

Европа — наиболее безопасный район для самостоятельно путешествующих женщин. К безопасным странам также относятся Австралия, Сингапур, Канада, Китай, США, Япония и Новая Зеландия.

Организация Global Citizens Solutions в 2024 году привела более строгий список безопасных стран. В топ-10 попали Исландия, Новая Зеландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Швейцария, Канада, Дания, Япония и Австрия. Также к безопасным странам отнесли Португалию и Ирландию.

В этих странах эксперты фиксируют низкий уровень преступности против женщин. Организация включила в понимание безопасности женщин сочетание трех факторов: структурные гарантии (законы, справедливое правосудие и равные права); состояние общества (мирная обстановка и отсутствие конфликтов); личный опыт (насколько женщины реально ощущают себя в безопасности в своих сообществах, передвигаясь в одиночку, особенно ночью).

Карта безопасных стран для путешествующих женщин / © Global Citizens Solutions
Карта безопасных стран для путешествующих женщин / © Global Citizens Solutions

Различные организации и правительства стран составляют свои рейтинги безопасных стран для путешественников вне зависимости от пола. TRISAVO GmbH, специализирующаяся на комплексном управлении туристическими рисками, разработала собственную карту рисков.

Путешествия в «красные» регионы связаны с очень высокими рисками. Власти стран обычно не советуют ездить в такие районы, поскольку ситуация с безопасностью чрезвычайно напряженная из-за вооруженных конфликтов, террористических организаций, насильственных преступлений и беспорядков.

Путешествие в «оранжевые» территории, по мнению TRISAVO, также связано с высокими рисками. Посещая эти районы, организация рекомендует заранее предпринять необходимые меры предосторожности.

Карта рисков для путешественников / © TRISAVO
Карта рисков для путешественников / © TRISAVO

К «желтым» отнесли страны и регионы, путешествия в которые сопряжены с повышенными рисками. Однако эти территории можно посещать без особых мер предосторожности. «Светло-зеленые» и «темно-зеленые» районы отнесли к безопасным странам. 

21 ноября, 10:02
ПНИПУ

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.

ПНИПУ
# демография
# зумеры
# интернет
# молодежь
# общество
# подростки
# поколения
# теория поколений
23 ноября, 11:08
Максим Абдулаев

Соцсети помогли биологам узнать, на каких насекомых кошки охотятся чаще всего

Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.

Биология
# кошки
# насекомые
# охота
# соцсети
21 ноября, 12:20
Редакция Naked Science

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Может ли у искусственного интеллекта проявиться сознание? Этот вопрос интересует ученых и инженеров по всему миру. Российская компания «Яндекс» решила провести исследование, которое поможет ответить на него.

Технологии
# искусственный интеллект
# нейросети
# сознание
# технологии
# Яндекс
18 ноября, 18:24
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить

В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.

Биология
# животные
# муравьи
# насекомые
21 ноября, 10:02
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
