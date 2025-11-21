Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Фотограф впервые запечатлел момент рождения косатки в дикой природе
Фотографу Кристине Балотой (Krisztina Balotay) удалось снять драматичные роды косатки, получив, по словам исследователей, первые подтвержденные кадры появления на свет детеныша косатки в дикой природе и его первого часа жизни.
Кристина Балотой 2 ноября находилась в экспедиции по наблюдению за косатками недалеко от Шервея, Норвегия, вместе с сотрудниками организации «Orca Channel», когда они заметили группу косаток, состоявшую в основном из самок и молодых особей. Пока животные кормились, ситуация внезапно изменилась.
«Мы спокойно плавали и наблюдали за кормлением, как вдруг прямо рядом с лодкой вода окрасилась кровью, полетели брызги, — сообщила Балотой. — Сначала я не поняла, что происходит. Спустя мгновение я увидела маленькую головку, показавшуюся над водой. Как выяснилось, самка родила прямо по соседству с нами».
По словам Балотой, люди стали «свидетелями последнего потуга, в результате которого малыш появился на свет». Едва детеныш всплыл, окружающие косатки пришли в сильное возбуждение. Они быстро сформировали тесное кольцо вокруг новорожденного. Животные поддерживали детеныша на спине и приподнимали его над водой, чтобы он мог дышать.
Как отметили ученые из Норвежского центра по наблюдению за косатками (NOS), которые также присутствовали в экспедиции вместе с Балотой, фотографу удалось сделать «первое в истории документальное подтверждение рождения косатки и первого часа жизни новорожденного в дикой природе». Специалисты организации добавили, что собранные медиаматериалы и наблюдения лягут в основу научной публикации, направленной на понимание ролей, которые играют отдельные косатки в первые моменты жизни детёныша.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
От стабилизации сердечного ритма до точности космических аппаратов — везде требуется кварц. Этот хрупкий минерал незаменим при производстве процессоров смартфонов, оптических элементов лазерных систем, деталей космической техники, медицинских кардиостимуляторов и ультразвуковых датчиков. Он используется в волоконно-оптических линиях связи, высокоточных научных приборах и защитных стеклах космических аппаратов. Мировой рынок этого универсального минерала уверенно растет: при текущей оценке в 7,31 миллиарда долларов и рыночной стоимости в 1,2 миллиарда долларов в 2024 году, к 2029 году его объем достигнет 8,98 миллиарда долларов. Однако его обработка остается сложным вызовом для высокотехнологичных отраслей: малейшая ошибка при сверлении ведет к сколам, трещинам и браку дорогостоящих компонентов. Ученые ПНИПУ разработали одно из первых в мире готовых решений для сверления хрупкого кварца. Результаты уже сейчас позволяют производителям сократить время обработки на 40%, снизить процент брака и заменить дорогие импортные аналоги эффективной отечественной разработкой.
В основе мечты человечества об управляемом термоядерном синтезе — источнике практически неисчерпаемой и чистой энергии — лежит способность создавать и удерживать вещество в экстремальном состоянии, называемом плазмой, при температурах в сотни миллионов градусов. Наиболее перспективным устройством для этого является токамак — тороидальная (в форме «пончика») магнитная ловушка. Чтобы управлять плазмой и не дать ей коснуться...
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
