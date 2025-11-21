  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
21 ноября, 07:44
Рейтинг: +508
Посты: 774

Фотограф впервые запечатлел момент рождения косатки в дикой природе

Фотографу Кристине Балотой (Krisztina Balotay) удалось снять драматичные роды косатки, получив, по словам исследователей, первые подтвержденные кадры появления на свет детеныша косатки в дикой природе и его первого часа жизни.

Сообщество
# животные
# косатки
# природа
# фотографии
Кадр первых часов жизни новорожденной косатки / © Krisztina Balotay
Кадр первых часов жизни новорожденной косатки / © Krisztina Balotay

Кристина Балотой 2 ноября находилась в экспедиции по наблюдению за косатками недалеко от Шервея, Норвегия, вместе с сотрудниками организации «Orca Channel», когда они заметили группу косаток, состоявшую в основном из самок и молодых особей. Пока животные кормились, ситуация внезапно изменилась.

 Момент рождения косатки в дикой природе / © Krisztina Balotay
 Момент рождения косатки в дикой природе / © Krisztina Balotay

«Мы спокойно плавали и наблюдали за кормлением, как вдруг прямо рядом с лодкой вода окрасилась кровью, полетели брызги, — сообщила Балотой. — Сначала я не поняла, что происходит. Спустя мгновение я увидела маленькую головку, показавшуюся над водой. Как выяснилось, самка родила прямо по соседству с нами».

Кадр первых часов жизни новорожденной косатки / © Krisztina Balotay
Кадр первых часов жизни новорожденной косатки / © Krisztina Balotay

По словам Балотой, люди стали «свидетелями последнего потуга, в результате которого малыш появился на свет». Едва детеныш всплыл, окружающие косатки пришли в сильное возбуждение. Они быстро сформировали тесное кольцо вокруг новорожденного. Животные поддерживали детеныша на спине и приподнимали его над водой, чтобы он мог дышать.

Кадр первых часов жизни новорожденной косатки / © Krisztina Balotay
Кадр первых часов жизни новорожденной косатки / © Krisztina Balotay

Как отметили ученые из Норвежского центра по наблюдению за косатками (NOS), которые также присутствовали в экспедиции вместе с Балотой, фотографу удалось сделать «первое в истории документальное подтверждение рождения косатки и первого часа жизни новорожденного в дикой природе». Специалисты организации добавили, что собранные медиаматериалы и наблюдения лягут в основу научной публикации, направленной на понимание ролей, которые играют отдельные косатки в первые моменты жизни детёныша.

Кадр первых часов жизни новорожденной косатки / © Krisztina Balotay
Кадр первых часов жизни новорожденной косатки / © Krisztina Balotay

