  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
20 ноября, 13:19
Рейтинг: +104
Посты: 312

США вслед за Канадой могут потерять статус элиминации кори

Элиминация кори — одна из важнейших задач систем здравоохранения. Канада уже потеряла статус ликвидации кори, теперь этот статус могут потерять и Соединенные Штаты.

Сообщество
# вакцинация
# вирусы
# здоровье
# здравоохранение
# Канада
# корь
# США
Вакцинация / © Getty images / Pinaria Caprarius
Вакцинация / © Getty images / Pinaria Caprarius

Элиминация кори — это прекращение длительной циркуляции вируса в течение длительного времени на больших территориях. Организации здравоохранения считают корь ликвидированной, если в стране или регионе нет непрерывной передачи кори в течение 12 месяцев или дольше. Для сохранения статуса завозные случаи нужно подавить до того, как распространение продлится 12 месяцев подряд.

Канада потеряла статус элиминации кори 10 ноября. Как считают эксперты, опрошенные Live Science, в ближайшие месяцы этот статус потеряют и Соединенные Штаты.

Панамериканская организация здравоохранения сочла недавние вспышки заболевания в Канаде взаимосвязанными. По мнению организации, они представляли собой непрерывную передачу, которая продолжалась более 12 месяцев.

Теперь статус могут потерять и Соединенные Штаты. В январе 2025 года произошла крупная вспышка кори в западной части Техасе. Ее смогли подавить, но есть вероятность, что именно она могла спровоцировать случаи заболевания в Аризоне и Юте. В этих штатах случаи кори фиксируют до сих пор. Если представители здравоохранения найдут достаточно доказательств связи этих вспышек, Соединенные Штаты потеряют статус ликвидации кори в январе 2026 года.

Специалист по инфекционным заболеваниям Диего Хиано отметил, что пока неясно, какое решение организации примут в январе. Однако он полагает, что эксперты могут счесть единой цепочкой случаи заболеваний кори, которые начались в Техасе.

Корь — одна из самых высокозаразных болезней. По данным Centers for Disease Control and Prevention, в острой фазе кори умирает от одного до трех детей из каждых 1000 заболевших. Даже в случае выздоровления от самой инфекции, заболевание может привести к тяжелым осложнениям в будущем. Вакцинация снижает вероятность заражения корью на 97%, но число противников вакцинации с каждым годом растет. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Александр Сергеев
Александр Сергеев
6 минут назад
-
0
+
Что не удивительно с таким министром-Антипрививочником здравоохранения США.
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Энергия ветра и воздушные потоки: навигационные секреты
Политехнический музей
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Сердце Франкеншарикова
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Сколько дятлов нужно лесу? Роль дятлов в экосистемах
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Благополучие морских млекопитающих в неволе
Московский зоопарк
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Искусственный интеллект в медицине
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
20 Ноя
750
Что «фонит» вокруг нас?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Освоение Арктики: технологии для сложных климатических условий
Политехнический музей
Москва
Лекция
21 Ноя
1000
Мозг: орган с историей
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Ноя
1200
Гипотезы в астрофизике
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 ноября, 12:39
Редакция Naked Science

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

В 2025 году российская атомная отрасль отмечает 80-летие — от первого ядерного реактора до космических амбиций и повседневных чудес. Знаете ли вы, когда ученые признали реальность атомов, сколько известно видов радиоактивного распада или когда на полях стали выращивать мутантов?

С точки зрения науки
# атомная отрасль
# история
# Россия
# СССР
# технологии
19 ноября, 14:04
Игорь Байдов

Массивный нос неандертальца не был приспособлен к холодному климату

Долгие годы исследователи полагали, что внутренняя структура полости носа неандертальцев была устроена таким образом, что помогала этим людям переносить холод. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение эту гипотезу. Ученые впервые проанализировали носовую полость неандертальца в хорошо сохранившемся черепе и выяснили, что его нос не был приспособлен к суровому климату.

Антропология
# внешний вид
# неандертальцы
# физиология
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
19 ноября, 12:39
Редакция Naked Science

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

В 2025 году российская атомная отрасль отмечает 80-летие — от первого ядерного реактора до космических амбиций и повседневных чудес. Знаете ли вы, когда ученые признали реальность атомов, сколько известно видов радиоактивного распада или когда на полях стали выращивать мутантов?

С точки зрения науки
# атомная отрасль
# история
# Россия
# СССР
# технологии
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

    20 ноября, 13:12

  2. Астрономы нашли новое скопление ледяных тел на краю Солнечной системы

    20 ноября, 11:25

  3. Нейросети и образование: как безопасно внедрять ИИ в университетах

    20 ноября, 10:59

  4. Эксперт спрогнозировала поведение валют в преддверии Нового года

    20 ноября, 09:43
Выбор редакции

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

12 ноября, 13:08

Последние комментарии

Александр Сергеев
6 минут назад
Что не удивительно с таким министром-Антипрививочником здравоохранения США.

США вслед за Канадой могут потерять статус элиминации кори

Александр Сергеев
7 минут назад
Спасибо за интересное интервью!

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

витя Д
9 минут назад
Нафига я столько спичек купил(

Телескоп запечатлел, как недавно обнаруженная комета распалась на части

Foxtrot Uniform
11 минут назад
Нельзя не признать, что эти "бульбы"-отсеки в корневой части ОЧК смотрятся максимально убого...

Су-57Э впервые показал скрытые отсеки вооружения на авиасалоне в Дубае

Александр Сергеев
14 минут назад
Не знал про Министерство среднего машиностроения. 6/10

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

Сергей Механик
33 минуты назад
Китай, если захочет, может делать и очень сложные и надежные вещи.

АЭС для миллионов: в Китае началось строительство крупной станции

Gennadiy Petrov
35 минут назад
Василий, держи жёлудь, поросёночек.

Мировые лидеры будущей солнечной энергетики: инфографика

Сергей Механик
47 минут назад
Евгений, возможно. Ждём публикаций.

Обезьяны показали способность отказываться от своих ошибочных убеждений

Милена Красная
50 минут назад
Елена, ну вы и сравнили! Дети на кошках и собаках? За одним фото вы такие выводы готовы делать. Это быт людей и их дети с детства, я думаю, растут в

«Снимки года» от National Geographic: опубликованы самые «сильные» фотографии 2025

Аскар Медина
50 минут назад
Значит всё-таки не камера а искусственный обект

Новое облако солнечной плазмы ударит по межзвездному объекту 3I/ATLAS

Илья Мерц
1 час назад
Игорь, внесите пожалуйста коррективы в свой текст! Вы дезинформируете общественность! Кроме этого работы с англичанами там были не в 2016, а в 2018 г.

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Виталий Вершинин
1 час назад
Ergo, " немного потерявшись" рерритория монгольской империи ( 24 млн), стала территорией Рлссийской Империи ( 22млн)

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Евгений Керель
1 час назад
Сергей, действительно. Даже стало интересно, ведь наверняка есть аналогичные исследования с людьми.

Обезьяны показали способность отказываться от своих ошибочных убеждений

Виталий Вершинин
1 час назад
Ergo, укроистория слишком недавно придумиана и знают её немногие, так, что учить надо классическую, по Мединскому.

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Виталий Вершинин
1 час назад
Obi, если Россия не имеет отношения к Руси, т.е Окраине,то хуже Окраине, 1000 лет жившей под хазарами, татарами и пр. А Россия построила ИМПЕРИЮ

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Виталий Вершинин
2 часа назад
Sergey, а, что вам остаётся, только ржать, лошади не основали ни одной империи.

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Виталий Вершинин
2 часа назад
Oleg, как где? Согласно укроистории Рим основали украинцы и империя их.

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Виталий Вершинин
2 часа назад
Владимир, конечно, ведь забыли древних укров, копатнлей морей и строителей пирамид

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Маховик Карданов
2 часа назад
Esentai, будут дро4ить

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Маховик Карданов
2 часа назад
Takoto, и3вращенец-дро4ер ты

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно