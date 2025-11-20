Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
США вслед за Канадой могут потерять статус элиминации кори
Элиминация кори — одна из важнейших задач систем здравоохранения. Канада уже потеряла статус ликвидации кори, теперь этот статус могут потерять и Соединенные Штаты.
Элиминация кори — это прекращение длительной циркуляции вируса в течение длительного времени на больших территориях. Организации здравоохранения считают корь ликвидированной, если в стране или регионе нет непрерывной передачи кори в течение 12 месяцев или дольше. Для сохранения статуса завозные случаи нужно подавить до того, как распространение продлится 12 месяцев подряд.
Канада потеряла статус элиминации кори 10 ноября. Как считают эксперты, опрошенные Live Science, в ближайшие месяцы этот статус потеряют и Соединенные Штаты.
Панамериканская организация здравоохранения сочла недавние вспышки заболевания в Канаде взаимосвязанными. По мнению организации, они представляли собой непрерывную передачу, которая продолжалась более 12 месяцев.
Теперь статус могут потерять и Соединенные Штаты. В январе 2025 года произошла крупная вспышка кори в западной части Техасе. Ее смогли подавить, но есть вероятность, что именно она могла спровоцировать случаи заболевания в Аризоне и Юте. В этих штатах случаи кори фиксируют до сих пор. Если представители здравоохранения найдут достаточно доказательств связи этих вспышек, Соединенные Штаты потеряют статус ликвидации кори в январе 2026 года.
Специалист по инфекционным заболеваниям Диего Хиано отметил, что пока неясно, какое решение организации примут в январе. Однако он полагает, что эксперты могут счесть единой цепочкой случаи заболеваний кори, которые начались в Техасе.
Корь — одна из самых высокозаразных болезней. По данным Centers for Disease Control and Prevention, в острой фазе кори умирает от одного до трех детей из каждых 1000 заболевших. Даже в случае выздоровления от самой инфекции, заболевание может привести к тяжелым осложнениям в будущем. Вакцинация снижает вероятность заражения корью на 97%, но число противников вакцинации с каждым годом растет.
