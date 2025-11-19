Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спрос на время наблюдений телескопа «Джеймс Уэбб» достиг рекордного уровня

Получить время для наблюдений на космическом телескопе «Джеймс Уэбб» (JWST) — заветная мечта многих астрономов. Мощнейший из существующих космических телескопов работает уже почти четыре года, преодолев долгий и сложный путь разработки.

Художественное изображение космического телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA

Теперь, накануне своего пятого года работы, Научный институт космического телескопа (STScI), управляющий операциями JWST, получил рекордное количество заявок на наблюдательные программы. Сейчас команде добровольных экспертов и ученых института предстоит отобрать те из них, которые действительно получат время на телескопе.

STScI получил 2900 индивидуальных предложений на наблюдения в рамках пятого цикла. Для сравнения, в прошлом году их было 2377, и с каждым годом этот показатель растет — в первом цикле было всего 1173 заявки. По мере того как астрономы лучше знакомятся с возможностями JWST, у них возникает все больше идей по его использованию.

Важно отметить, что в предыдущих циклах заявки подавали не только астрономы. Согласно пресс-релизу STScI, число ученых, впервые выступивших в качестве руководителей проектов, в этом году выросло на 17%, что демонстрирует вовлечение новых исследователей в программу JWST.

Отчасти такой рост может быть связан с новыми возможностями этого цикла наблюдений. В этом году STScI представил «Инициативу долгосрочного мониторинга», позволяющую проводить длительные исследования в течение нескольких циклов.

По текущим оценкам инженеров, телескоп может проработать 20 лет и более. Но даже с учетом этого, маловероятно, что удастся удовлетворить все поступающие заявки. Ежегодно JWST имеет около 8000 часов для научных программ — остальное время отводится на техническое обслуживание. Поскольку каждая из 2900 заявок, вероятно, требует нескольких часов наблюдений, выполнить их все за год невозможно. STScI ожидает, что будет принято лишь около 8% заявок.