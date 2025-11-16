Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Дождь из звёзд: великий метеоритный шторм 1833 года

В ночь с 12 на 13 ноября 1833 года жители восточной части Северной Америки стали свидетелями одного из самых грандиозных астрономических явлений в истории — Великого метеорного шторма Леонид. Над Землей разразилась буря падающих звезд: небо во всех направлениях было усеяно ослепительными светящимися следами, вспыхивающими и исчезающими, словно огненные шары.

Автор изображения: гравюра Адольфа Фолльми по оригиналу Карла Яуслина

По свидетельствам очевидцев, поток был настолько интенсивным, что казалось — звезды действительно «падают с неба». В Бостоне частота падения метеоров оценивалась примерно вдвое ниже, чем плотность снежинок в обычную снежную бурю.

В течение девяти часов наблюдений на небосводе могло быть видно до 240 000 метеоров. Шторм 1833 года произвел огромное впечатление на современников, став отправной точкой для систематических исследований метеорных потоков. Именно после него астрономы впервые связали метеорные явления с прохождением Земли через пылевые следы комет — в данном случае, кометы Темпеля–Туттля.

Сегодня Великий метеорный шторм 1833 года считается первым хорошо задокументированным массовым метеорным событием в истории наблюдений.

Кстати, не стоит путать метеорные потоки и метеоритные дожди. Метеорные потоки представляют собой скопления частиц, которые, влетая в атмосферу Земли, сгорают и оставляют яркие световые следы — метеоры. А метеоритный дождь возникает, когда более крупные тела — метеориты — достигают поверхности планеты.

В прошлом эти явления часто смешивали, называя их общим термином «огненный дождь». Лишь с развитием астрономии стало ясно, что речь идёт о разных процессах. Когда Земля проходит через участок орбиты, где недавно прошла комета и оставила за собой пылевой след, активность метеорного потока резко возрастает — иногда в 10 000 раз по сравнению с обычным фоном (около десяти метеоров в час).

Автор изображения: гравюра Адольфа Фолльми по оригиналу Карла Яуслина

Классическим примером таких явлений считаются как раз метеорные дожди Леонид, наиболее мощные из которых наблюдались в 1833 и 1966 годах.