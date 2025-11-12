Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Дебют ракеты Neutron сдвинули на середину 2026 года: Rocket Lab нацелена на успех с первой попытки
На конференции с инвесторами генеральный директор Rocket Lab Питер Бек объявил, что перспективная ракета компании Neutron не полетит в этом году.
В своем выступлении Бек подчеркнул, что Rocket Lab не будет поддаваться давлению искусственных сроков.
«Мы видели, что происходит, когда другие компании спешат на старт с непроверенным продуктом, и мы просто отказались это повторять», — отметил он, имея в виду коммерческие космические компании, у которых не получилось с первыми запусками. — «Наша цель — выйти на орбиту с первой попытки. Вы не увидите, чтобы мы объявляли успех только за счет того, что ракета покинула стартовую площадку. Мы не хотим узнавать о проблемах во время первого полета Neutron, которые можно было бы выявить на земле на этапе тестирования».
Бек напомнил, что через разработку меньшей ракеты Electron и различных спутников и космических аппаратов Rocket Lab выработала процесс, который обеспечивает успех в полетах. Сейчас компания находится в «самой насыщенной» фазе тестирования, когда компоненты Neutron собираются впервые.
Rocket Lab не будет пропускать этапы разработки, отметил Бек, и если это сдвинет дебют ракеты на несколько месяцев в 2026 году — компания готова к этому.
Первый запуск Neutron будет демонстрационным, без полезной нагрузки заказчиков.
Rocket Lab не будет пытаться посадить первую ступень при дебютном запуске, однако работа над беспилотным судном «Return on Investment» продолжается. Компания планирует попытку посадки во второй миссии Neutron.
Изначально разработка Neutron, способной выводить на низкую околоземную орбиту 13 тонн полезной нагрузки в многоразовом режиме, оценивалась в 250–300 миллионов долларов. Теперь компания заявляет, что к концу года потратит около 360 миллионов долларов, а общая стоимость проекта, скорее всего, достигнет около 400 миллионов долларов из-за задержек.
Кофе — любимый напиток многих людей, но врачи традиционно советуют пациентам с мерцательной аритмией, или фибрилляцией предсердий, избегать кофеина, чтобы не спровоцировать симптомы этого распространенного нарушения сердечного ритма, способного привести к инсульту и преждевременной смерти. Однако результаты клинических испытаний, которые провела международная группа кардиологов, поставили эту рекомендацию под сомнение.
Исследователи Центра декарбонизации АПК и региональной экономики Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова совершили фундаментальное открытие, меняющее десятилетия устоявшихся представлений о жизнедеятельности растений. Ученые доказали, что корневая система растений способна напрямую поглощать диоксид углерода (CO₂) из почвы. Это вносит кардинальные изменения в понимание глобального углеродного цикла.
Международная команда ученых, куда вошла исследователь НИУ ВШЭ Марина Бутовская, изучила готовность родителей заботиться о ребенке в зависимости от того, насколько сильно он на них похож. Выяснилось, что схожесть с мамой или папой по-разному влияет на заботу о ребенке как самих родителей, так и бабушек и дедушек с обеих сторон. Причем эта связь неодинаково работает в России, Бразилии и США, что указывает на глубокие культурные различия в семейном укладе этих стран.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
