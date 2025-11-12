Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Дебют ракеты Neutron сдвинули на середину 2026 года: Rocket Lab нацелена на успех с первой попытки

На конференции с инвесторами генеральный директор Rocket Lab Питер Бек объявил, что перспективная ракета компании Neutron не полетит в этом году.

Ракета-носитель Neutron / © Rocket Lab

В своем выступлении Бек подчеркнул, что Rocket Lab не будет поддаваться давлению искусственных сроков.

«Мы видели, что происходит, когда другие компании спешат на старт с непроверенным продуктом, и мы просто отказались это повторять», — отметил он, имея в виду коммерческие космические компании, у которых не получилось с первыми запусками. — «Наша цель — выйти на орбиту с первой попытки. Вы не увидите, чтобы мы объявляли успех только за счет того, что ракета покинула стартовую площадку. Мы не хотим узнавать о проблемах во время первого полета Neutron, которые можно было бы выявить на земле на этапе тестирования».

Бек напомнил, что через разработку меньшей ракеты Electron и различных спутников и космических аппаратов Rocket Lab выработала процесс, который обеспечивает успех в полетах. Сейчас компания находится в «самой насыщенной» фазе тестирования, когда компоненты Neutron собираются впервые.

Rocket Lab не будет пропускать этапы разработки, отметил Бек, и если это сдвинет дебют ракеты на несколько месяцев в 2026 году — компания готова к этому.

Первый запуск Neutron будет демонстрационным, без полезной нагрузки заказчиков.

Rocket Lab не будет пытаться посадить первую ступень при дебютном запуске, однако работа над беспилотным судном «Return on Investment» продолжается. Компания планирует попытку посадки во второй миссии Neutron.

Изначально разработка Neutron, способной выводить на низкую околоземную орбиту 13 тонн полезной нагрузки в многоразовом режиме, оценивалась в 250–300 миллионов долларов. Теперь компания заявляет, что к концу года потратит около 360 миллионов долларов, а общая стоимость проекта, скорее всего, достигнет около 400 миллионов долларов из-за задержек.