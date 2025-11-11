  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
11 ноября, 08:01
Рейтинг: +715
Посты: 1750

Страны с самой высокой рабочей нагрузкой в 2025 году

Новая инфографика, созданная специалистами портала Visual Capitalist, ранжирует более 150 стран по среднему количеству рабочих часов в неделю в 2025 году.

Сообщество
# инфографика
# мир
# работа
# статистика
Страны с самой высокой рабочей нагрузкой в 2025 году / © Visual Capitalist
Страны с самой высокой рабочей нагрузкой в 2025 году / © Visual Capitalist

В то время как глобальный средний показатель составляет около 38,7 часов в неделю, разрыв между странами с самой высокой и самой низкой рабочей нагрузкой достигает почти 30 часов.

Данные для инфографики получены из World Population Review, который собирает национальные оценки среднего количества рабочих часов в неделю как в формальном, так и в неформальном секторе труда.

В 2025 году Бутан выделяется как страна с самой высокой рабочей нагрузкой, где сотрудники в среднем работают 54,5 часа в неделю. Рядом с лидером также находятся многие экономики Южной и Юго-Восточной Азии: ОАЭ (48,4 часа), Пакистан (47,5 часа) и Индия (45,8 часа).

Длительная рабочая неделя в этих странах часто связана с трудоемкими отраслями, меньшим количеством неполных ставок и ограниченной социальной защитой, что увеличивает количество рабочих часов как для наемных работников, так и для самозанятых.

На противоположном конце спектра находятся страны Западной и Северной Европы с самыми короткими рабочими неделями. Нидерланды (26,8 часа), Норвегия (27,1 часа) и Дания (28,8 часа) работают меньше 30 часов в неделю.

Эти страны выигрывают от высокой производительности, автоматизации и надежной защиты прав работников. Короткая средняя рабочая неделя часто сочетается с высоким уровнем жизни и лучшим балансом между работой и личной жизнью.

В России средняя рабочая неделя составляет около 38,2 часа, что ниже мирового среднего, но выше, чем в других крупных развитых странах: США (36,1 часа), Канада (32,3 часа), Великобритания (31 час) и Франция (30,8 часа).

В то же время в развивающихся странах, особенно в Африке, фиксируются одни из самых длинных рабочих недель: Судан (50,8 часа) и Лесото (50,2 часа), где экономическая необходимость диктует длительные рабочие дни.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Ноя
900
Собакообразные хищники: от стайных охотников до морских адаптаций
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Ноя
600
Лишайники в экосистеме
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
11 Ноя
750
Династическая война XV в. и формирование Российского государства при Иване III
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Ноя
600
Уникальная Солнечная система
Московский Планетарий
Москва
Лекция
12 Ноя
1000
Как хоронили людей в палеолите
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
12 Ноя
Бесплатно
Откуда астрономы это знают?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
12 Ноя
700
Новости биологии: прорывы октября
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Ноя
Бесплатно
«Запрещенная» химия, или как школьные двоечники оказались правы
ВДНХ
Москва
Лекция
13 Ноя
800
Время пира: этруски в V веке до н.э.
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
10 ноября, 12:19
Юлия Трепалина

Ежедневная чашка кофе снизила риск аритмии в клинических испытаниях

Кофе — любимый напиток многих людей, но врачи традиционно советуют пациентам с мерцательной аритмией, или фибрилляцией предсердий, избегать кофеина, чтобы не спровоцировать симптомы этого распространенного нарушения сердечного ритма, способного привести к инсульту и преждевременной смерти. Однако результаты клинических испытаний, которые провела международная группа кардиологов, поставили эту рекомендацию под сомнение.

Медицина
# аритмия
# болезни сердца
# здоровье
# кофе
# мерцательная аритмия
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
7 ноября, 08:15
Юлия Трепалина

Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными

Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.

Биология
# видео
# дикая природа
# дикие животные
# соцсети
# фейки
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Новое понимание углеродного цикла: ученые выяснили, что корни растений поглощают углекислый газ

    10 ноября, 17:41

  2. Скворцы превзошли попугаев в имитации звуков дроида R2-D2 из «Звездных войн»

    10 ноября, 17:13

  3. Огонь спуска с орбиты: миф о трении и вопрос с плазмой

    10 ноября, 15:19

  4. Бензоилпероксид: как популярный компонент косметики превращается в канцероген

    10 ноября, 14:48
Выбор редакции

Огонь спуска с орбиты: миф о трении и вопрос с плазмой

10 ноября, 15:19

Последние комментарии

Леонид Силантьев
7 минут назад
Оля, я так понимаю понимание сарказма это нечто великое, не каждый поймёт. Никто не работает на заводе по 12-14 часов? Сними розовые очки на жизнь и

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Геннадий Крылов
18 минут назад
Хрень какая то. А почему Волга без Камы, а Миссисипи с Миссури?

Карта: 15 самых длинных рек мира

Роман Оглоблин
1 час назад
в Европе больше чем в 2 раза чем в Азии... не смешите даже двоешников

Инфографика: в каком регионе мира больше всего лесов?

алекс пчелофф
1 час назад
просто людоеды из лондон сити на это столетие для проживания выбрали австралию --в свое время они так же слиняли с венеции -ща вот с туманного

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Гена Пастухов
2 часа назад
Иван, я не об этом. А о том, что весь окружающий мир выглядит, как машина.

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Alexxxvolk
2 часа назад
Beibit, это тебе гребню дырявому надо в Сербии спрашивать. Кукарекай обиженка дырявая

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Миша Каретин
3 часа назад
Миша, статическое электричество

Вспышка, которая должна была длиться несколько минут, продлилась несколько часов

Atljh Gfhtymrjd
3 часа назад
Наверное тут дело больше в другом, люди делают для людей и не важно,центр Австралия или нет. А вот у нас, в четвёртой экономике мира... Только дают

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Миша Каретин
5 часов назад
я вообще считаю что вселенная появилась так пустое пространство начало двигаться и создаваться трение в ходе которого начали появляться искры

Вспышка, которая должна была длиться несколько минут, продлилась несколько часов

Alexandra Padalka
5 часов назад
Руслан, отличные книги.

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Alexandra Padalka
5 часов назад
Mars, верно подмечено

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Иван Колупаев
5 часов назад
Гена, таким способом "доказать" можно что угодно. Если в треугольное отверстие не получается засунуть квадратный брусок, а получается засунуть

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Софья Штезель
6 часов назад
Вы пишите бред ! Не люблю журналистов за не компетенцию в в сферах, которые не знают. Вы плохой журналист , нет увы, я работаю в обсерватории, в

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

Софья Штезель
6 часов назад
Николай, все он правильно пишет , не знаешь темы не нужно писать. Все правильно ! Нужно хотя бы было узнать информацию у специалиста с отсылкой

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

Беслан Гор
6 часов назад
Eugenio, согласен. Как и качественное школьное образование. Кануло в Лету.

В каких странах люди читают больше всего?

Беслан Гор
6 часов назад
Charles, После просмотра сериала "Миллиарды" я бы не был так уверен о "тупых американцах". Конечно, можно предположить, что сыпать в диалогах цитатами и

В каких странах люди читают больше всего?

Лев Меркулов
7 часов назад
Elusive, ВЭС из новости тоже только строится. И 300 мегаватт это вообще не всего лишь. Технический потенциал ветрогенерации всего Дагестана 400 мегаватт.

Новая крупнейшая в мире ветряная морская электростанция обеспечит энергией шесть миллионов домов

Николай Цыгикало
7 часов назад
"Первой стартовала ракета «Чанчжэн-11», которая взлетела с морской платформы у побережья провинции Шаньдун" - тут немного неточно. С моря летает

Китай побил собственный рекорд по числу орбитальных запусков за год

Лариса Филатова
8 часов назад
Иван, что-то мне кажется, что у них там довольно таки цивилизованно всё.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Vasily Berezin
8 часов назад
не время щас , исконца в конец летать.... тут до Европы не долететь без пересадки в Турции, а вы говорите австралия...сначала надо утихомирить

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно