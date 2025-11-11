Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Страны с самой высокой рабочей нагрузкой в 2025 году

Новая инфографика, созданная специалистами портала Visual Capitalist, ранжирует более 150 стран по среднему количеству рабочих часов в неделю в 2025 году.

Страны с самой высокой рабочей нагрузкой в 2025 году / © Visual Capitalist

В то время как глобальный средний показатель составляет около 38,7 часов в неделю, разрыв между странами с самой высокой и самой низкой рабочей нагрузкой достигает почти 30 часов.

Данные для инфографики получены из World Population Review, который собирает национальные оценки среднего количества рабочих часов в неделю как в формальном, так и в неформальном секторе труда.

В 2025 году Бутан выделяется как страна с самой высокой рабочей нагрузкой, где сотрудники в среднем работают 54,5 часа в неделю. Рядом с лидером также находятся многие экономики Южной и Юго-Восточной Азии: ОАЭ (48,4 часа), Пакистан (47,5 часа) и Индия (45,8 часа).

Длительная рабочая неделя в этих странах часто связана с трудоемкими отраслями, меньшим количеством неполных ставок и ограниченной социальной защитой, что увеличивает количество рабочих часов как для наемных работников, так и для самозанятых.

На противоположном конце спектра находятся страны Западной и Северной Европы с самыми короткими рабочими неделями. Нидерланды (26,8 часа), Норвегия (27,1 часа) и Дания (28,8 часа) работают меньше 30 часов в неделю.

Эти страны выигрывают от высокой производительности, автоматизации и надежной защиты прав работников. Короткая средняя рабочая неделя часто сочетается с высоким уровнем жизни и лучшим балансом между работой и личной жизнью.

В России средняя рабочая неделя составляет около 38,2 часа, что ниже мирового среднего, но выше, чем в других крупных развитых странах: США (36,1 часа), Канада (32,3 часа), Великобритания (31 час) и Франция (30,8 часа).

В то же время в развивающихся странах, особенно в Африке, фиксируются одни из самых длинных рабочих недель: Судан (50,8 часа) и Лесото (50,2 часа), где экономическая необходимость диктует длительные рабочие дни.