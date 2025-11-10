Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай побил собственный рекорд по числу орбитальных запусков за год
В Китае 9 ноября провели сразу два пуска твердотопливных ракет, побив рекорд страны по числу орбитальных запусков за один год.
Первой стартовала ракета «Чанчжэн-11», которая взлетела с морской платформы у побережья провинции Шаньдун. Почти восемь часов не было официального подтверждения успешного полета, что вызвало подозрения о возможных неполадках, однако позднее Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) объявила миссию успешной. На орбиту вышли спутники Shiyan-32 (01, 02 и 03), описанные как аппараты для «экспериментов с новыми космическими технологиями». Подробности не раскрыты — известно лишь, что один из спутников разработан Академией микроспутников Китайской академии наук.
Спустя несколько часов последовал второй пуск — коммерческая ракета Kinetica-1 компании CAS Space стартовала с полигона Дунфэн в районе Цзюцюань. На борту находились два экспериментальных спутника Chutian-2 (01 и 02), созданные дочерней структурой оборонного концерна CASIC.
Эти два запуска стали 69-м и 70-м китайскими орбитальными пусками в 2025 году — новый национальный рекорд (прежний, 68 запусков, был установлен в 2024-м). До конца года остается почти два месяца.
Самой загруженной площадкой снова стал Цзюцюань — уже 23 запуска против 22 за весь прошлый год. Сичан провел 16 пусков, а Вэньчан и соседний коммерческий космопорт на Хайнане увеличили активность.
При этом заметно сокращается доля старых ракет Чанчжэн-2, 3 и 4 (в 2024 году их было 32, в 2025-м — 26). Все чаще используются современные ракеты на керосине и жидком водороде: Чанчжэн-5, 6, 7 и 8 (24 пуска).
На долю ракет семейства Чанчжэн от CASC приходится около трех четвертей всех запусков (51), остальное делят коммерческие и полукоммерческие операторы — Kinetica-1, Jielong-3, Kuaizhou, а также частные компании Galactic Energy, Landspace, iSpace и Gravity Space. Рост активности связан с развертыванием мегасозвездий Guowang и Qianfan.
