Морскую солнечную энергосистему впервые в мире установили на грузовое судно дальнего плавания

Голландская компания, специализирующаяся на морской солнечной энергетике, совершила значительный прорыв в области устойчивого судоходства, установив первую в мире полноформатную солнечную энергосистему на грузовое судно дальнего плавания.

Дизель-электрическое судно MV Vertom Tula с солнечными панелями Solar Flatrack / © Wattlab

Разработанную роттердамским экспертом в области чистой энергии Wattlab, систему разместили на дизель-электрическом судне MV Vertom Tula с максимальной грузоподъемностью 7280 тонн, принадлежащем оператору морских услуг Vertom Group. Новая технология включает 44 солнечных массива Solar Flatrack общей пиковой мощностью около 79 киловатт. По данным Wattlab, этого достаточно, чтобы покрыть примерно 20% энергопотребления судовых систем (так называемой «гостиничной нагрузки»), включая освещение, навигацию и кондиционирование воздуха.

Монтаж системы, выполненный в порту Харлингена, завершили всего за один день благодаря модульной конструкции. Это сделало MV Vertom Tula первым в мире морским судном, оснащенным солнечной установкой такого масштаба.

Солнечные массивы, изготовленные на новом предприятии Wattlab, могут быть быстро установлены или демонтированы с использованием стандартных контейнерных креплений. Прежде чем внедрить систему, компании в течение трех лет провели два пилотных проекта в прибрежных условиях.

Проект получил софинансирование из Фонда справедливого перехода Европейского союза, который стал частью более масштабной стратегии ЕС по достижению климатической нейтральности к 2050 году. Эксперты уверены, что эта технология может помочь сделать каботажное и прибрежное судоходство более экологически чистым.