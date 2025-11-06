Уведомления
Белорусские инженеры предложили решение для транспортного развития островов Поморья
Как правило, обжитые островные территории представляют собой монопоселения, которые выстраивались под экономику градообразующих предприятий и напрямую зависят от их деятельности. Оторванные от административного центра, эти регионы испытывают острый дефицит в инфраструктуре, кадрах, инвестициях. Одной из главных проблем развития островов остается транспортный барьер, часто зависящий от климатических и географических условий. Для его преодоления уже существуют рельсо-струнные комплексы uST. На примере островов Поморья проведено исследование, в котором отражены основные препятствия и перспективы развития при внедрении подобных технологий.
Проблема островных территорий
Изолированность островных территорий нередко приводит к замедлению развития – их география, отсутствие прямого наземного сообщения с агломерацией, монопрофильная экономика создают предпосылки для вымирания населенных пунктов. Ярким примером служит Кегостров, расположенный в дельте Северной Двины, напротив центра города Архангельска. С советских времен население острова сократилось почти в пять раз – с 15 000 до 3000 человек.
Основными причинами этого стали отсутствие круглогодичного бесперебойного транспортного сообщения с материком (летом – паром, зимой – ледовая переправа), ликвидация производств на острове (закрытие лесозавода, сельхозпредприятий), снижение уровня социальных услуг, затрудненный доступ к местам работы и досуга, учреждениям здравоохранения и торговым объектам. В таких условиях остров остается островом в прямом и переносном смысле: находясь рядом с крупным городом, он фактически изолирован.
Методы решения
Специалисты компании UST Inc. в исследовании, опубликованном в сборнике «Актуальные проблемы транспорта в XXI веке: труды III Международной научно-практической конференции», предлагают свое решение проблемы транспортного сообщения. Внедрение автоматизированных транспортно-инфраструктурных комплексов uST избавит жителей Кегострова от изоляции. Специально для этой территории рассчитали трассу протяженностью около трех километров. Даже при неблагоприятных погодных условиях два восьмиместных юнимобиля в сутки способны перевозить до 4000 человек, а время в пути составит примерно четыре минуты.
Ключевые преимущества технологии uST:
- меньшие затраты на строительство рельсо-струнной трассы по сравнению с возведением моста через судоходную реку: около 0,6 миллиарда рублей за километр против десятков миллиардов рублей;
- высокая степень адаптивности: при изменении пассажиропотока можно увеличить или уменьшить количество юнимобилей на линии и интервал их движения;
- возможность всесезонного круглогодичного сообщения, преодоления водной преграды с учетом судоходства.
Таким образом, транспортно-инфраструктурные комплексы uST предлагают логистическое решение, способное повысить мобильность жителей, обеспечить их доступ к рабочим местам, образованию, медицине, а также стимулировать развитие туризма и поступление инвестиций.
Влияние комплексов uST на развитие островов
Внедрение комплексов uST на примере Кегострова позволяет рассмотреть ряд потенциальных эффектов от применения этой технологии:
- повышение транспортной доступности: жители острова получают быстрое и безопасное сообщение с центром Архангельска, а временные и психологические барьеры снимаются;
- стимулирование туризма: Кегостров, обладающий множеством памятников деревянного зодчества, богатой природой и обширными пляжами, получает шанс стать более привлекательным для отдыха и путешествий;
- создание новых рабочих мест для жителей острова и получение доходов через ремесленничество, малый бизнес, экотуризм;
- интеграция острова в городскую агломерацию: он перестает быть периферией, становится связующим участком транспортной и экономической сети;
- повышение привлекательности региона: инновационный дизайн и уникальность транспортной системы помогут ей стать объектом туристического притяжения.
Вызовы и условия реализации
Разумеется, успешная реализация транспортно-инфраструктурного комплекса uST для Кегострова возможна при определенных условиях. Так, даже при низкой стоимости рельсо-струнной трассы обязательно требуются: финансирование, разработка проекта, ведомственные согласования.
Кроме того, необходима интеграция комплекса uST с уже существующей транспортной и логистической системой Архангельска. Сам комплекс рассматривается авторами исследования не как локальный объект, а как элемент пространственного развития региона – например, упоминается возможность продления трассы до Северодвинска.
Важно, чтобы, помимо инфраструктуры, проводились другие сопутствующие мероприятия по развитию туризма, сервиса и логистики, которые помогут обеспечить устойчивый поток пассажиров. Для этого необходима административная и институциональная поддержка: транспортные проекты такого типа требуют участия местной власти, регионального правительства, которые помогут с получением инвестиций и формированием согласованной стратегии развития.
Перспективы развития
Островные территории не обязательно отрезанные от материковых агломераций и обреченные на застой. При правильной транспортной стратегии они, наоборот, могут привлекать внимание за счет своей специфики: природы, истории, малой плотности застройки, близости к городским зонам. На примере стратегии развития Кегострова путем потенциального внедрения транспортно-инфраструктурного комплекса uST можно увидеть, что может стать катализатором трансформации островов: от «изолированной» территории — к связанному, активному участнику регионального развития.
Если такая трасса будет реализована, люди получат не просто очередной мост или паром, а новый формат логистики, при котором остров становится частью городского пространства, не остается в изоляции за условной рекой или проливом. Для регионов с аналогичными островными структурами (не только в Поморье) это может стать моделью будущего развития.
