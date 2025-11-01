Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг: 30 крупнейших стран-импортеров в мире
Соединенные Штаты Америки, на долю которых в 2024 году пришлось более 13% мирового импорта товаров, стали главным покупателем на планете. Объем их закупок достиг 3,4 триллиона долларов.
Ненасытный аппетит Америки к импорту — от промышленного сырья, такого как медь и оборудование, до потребительских товаров, — стал отражением высокого внутреннего спроса и оживленной деловой активности. Тем временем Китай с объемом импорта в 2,6 триллиона долларов занял вторую строчку в мировом рейтинге.
Данная инфографика, основанная на информации Всемирной торговой организации, наглядно демонстрирует крупнейших импортеров товаров на планете.
США с большим отрывом удерживают за собой статус главного мирового импортера, обеспечивая 13,6% от общемирового объема.
Среди крупнейших импортируемых отраслей — фармацевтика и автомобилестроение. На Мексику и Канаду в совокупности пришлось 28,1% американского импорта, в то время как на Европейский союз и Китай — 18,5% и 13,4% соответственно.
Индия, чей импорт достиг 718 миллиардов долларов, заняла восьмую позицию в рейтинге. Годовой прирост импорта на 7% был обеспечен устойчивым экономическим ростом страны. Основными торговыми партнерами по закупкам стали Китай, Россия и ОАЭ, при этом импорт из Объединенных Арабских Эмиратов в 2024 году и вовсе подскочил на 34%.
Что касается темпов роста, то здесь пальму первенства держит Вьетнам, продемонстрировавший впечатляющий годовой прирост импорта на 17%. Вслед за ним расположились ОАЭ с ростом на 16%, обусловленным резким увеличением спроса на золото и автомобили на фоне рекордного объема внешней торговли в 2024 году.
Россия занимает 25 место в рейтинге с показателем в 300 миллиардов долларов.
