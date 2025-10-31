Уведомления
Гроб из медного сплава превратил тело подростка в зеленую мумию
Детальное исследование мумифицированных останков подростка, захороненного в Италии приблизительно 200-400 лет назад, расширило представления ученых о консервирующих свойствах меди.
Почти полный скелет подростка с частично мумифицированными мягкими тканями обнаружили в 1987 году в подвале старинной виллы в Болонье (Италия). Останки практически целиком, за исключением одной ноги, были окрашены в зеленый цвет — от кожи до костей. Тело, свернутое в позу эмбриона, лежало в металлическом контейнере-гробу.
Экспертиза останков в Институте судебной медицины Болонского университета показала, что мальчик 12–14 лет умер между 1617 и 1814 годами. Явные следы травм или заболеваний на теле отсутствовали. Контейнер, в котором оно находилось, был изготовлен из меди или медного сплава и имел разлом у основания.
В дальнейшем большая группа ученых из разных стран, в состав которой вошли антропологи, генетики, физики, химики, рентгенологи, математики и специалисты в области компьютерных технологий, провела обширное многолетнее исследование, чтобы раскрыть причины необычной сохранности останков и их окраски. Статья о научной работе вышла в издании Journal of Cultural Heritage. Комментарии к ней также опубликовал журнал New Scientist.
Ученые применили современные аналитические методы, в том числе инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье (FTIR), рамановскую спектроскопию и сканирующую электронную микроскопию в сочетании с энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией. Это позволило получить детальную информацию о структуре и составе образцов.
Медь, из которой был изготовлен саркофаг, известна антимикробными свойствами. Как и предполагалось, она помогла сохранить твердые и мягкие ткани, предотвратив полное разложение. Однако, помимо этого, металл прореагировал с выделявшимися из тела кислотами, что привело к коррозии. Ее продукты тоже взаимодействовали с веществами в тканях умершего.
В результате этих реакций на коже образовался зеленый налет, называемый патиной. Такой же покрывает старые изделия из меди и бронзы. Кроме того, ионы меди проникли глубже и постепенно заместили кальций в гидроксиапатите, основной минеральной составляющей костей, образовав минерал псевдомалахит. Это не только окрасило останки в разные оттенки зеленого, но и надолго укрепило структуру скелета.
Со временем дно медного гроба треснуло, вероятно, под действием тех же едких кислот. Жидкость вытекла, и тело осталось в прохладном сухом пространстве с ограниченным доступом кислорода, что дополнительно замедлило разложение. Видимо, тогда же, по мнению исследователей, могли быть утрачены стопы подростка — единственные отсутствующие части его тела.
В интервью New Scientist эколог и эволюционный биолог Аннамария Алабисо из Римского университета Тор Вергата заявила, что полученные результаты меняют представление о роли тяжелых металлов в сохранении останков. Влияние оказалось более комплексным и сложным, заключила она.
