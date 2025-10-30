  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Вычислительная биология старения: от теорий к прогнозам долголетия

Слушатели узнают, как дать количественное описание процессам старения.

Курилка Гутенберга
5 ноября, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского, 96

О мероприятии

Биология старения невероятно сложна, но при этом касается абсолютно каждого из людей. Попытки дать ей количественное описание, лишь в последнее время начали приобретать заметный успех. Кандидат биологических наук, младший научный сотрудник Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха Дмитрий Крюков расскажет про успехи на поприще теорий старения, как дать количественное описание процессам старения, а также рассмотрит более прикладные вещи, такие как оценка биологического возраста с помощью часов старения, и как она помогает лучше понять биологию этого процесса. Но самое главное, лектор попробует ответить на вопрос, можно ли в скором будущем ожидать лекарство радикально продлевающее жизнь человеку?

Расписание
5
Среда
Ноябрь 2025
Проспект Вернадского, 96 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского, 96

30 октября, 11:41
Александр Речкин
3
# биология
# долголетие
# технологии
Комментарии

Написать комментарий

