Лекция
16+
Под светом других звезд — внесолнечные планеты

Слушатели узнают, как открывают внесолнечные планеты.

Санкт-Петербургский Планетарий
3 ноября, 19:00 Идет 2 ч
500 Стоимость
Санкт-Петербург Александровский парк 4

О мероприятии

Одним из наиболее крупных астрономических событий последних десятилетий стало обнаружение планет у других звезд. Изучая внесолнечные планетные системы, астрономы столкнулись с большим количеством сюрпризов, далеко не со всеми из которых удается разобраться. Важнейшим открытием оказалось большое разнообразие свойств внесолнечных планетных систем и их существенное отличие от свойств Солнечной системы.

Доктор физико-математических наук, профессор РАН Дмитрий Зигфридович Вибе расскажет о том, как открывают внесолнечные планеты, чем они похожи на планеты Солнечной системы и чем отличаются от них, правда ли, что ученые научились определять состав атмосфер и даже климат внесолнечных планет, а также о том, насколько серьезно стоит относиться к сообщениям об обнаружении на них признаков жизни.

Расписание
3
Понедельник
Ноябрь 2025
Александровский парк 4 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

Александровский парк 4

22 октября, 05:01
Александр Речкин
2
# астрономия
# космос
# экзопланеты
