О мероприятии

Одним из наиболее крупных астрономических событий последних десятилетий стало обнаружение планет у других звезд. Изучая внесолнечные планетные системы, астрономы столкнулись с большим количеством сюрпризов, далеко не со всеми из которых удается разобраться. Важнейшим открытием оказалось большое разнообразие свойств внесолнечных планетных систем и их существенное отличие от свойств Солнечной системы.

Доктор физико-математических наук, профессор РАН Дмитрий Зигфридович Вибе расскажет о том, как открывают внесолнечные планеты, чем они похожи на планеты Солнечной системы и чем отличаются от них, правда ли, что ученые научились определять состав атмосфер и даже климат внесолнечных планет, а также о том, насколько серьезно стоит относиться к сообщениям об обнаружении на них признаков жизни.

Расписание Александровский парк 4 Санкт-Петербург 19:00