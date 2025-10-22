Уведомления
Слушатели узнают, как открывают внесолнечные планеты.
О мероприятии
Одним из наиболее крупных астрономических событий последних десятилетий стало обнаружение планет у других звезд. Изучая внесолнечные планетные системы, астрономы столкнулись с большим количеством сюрпризов, далеко не со всеми из которых удается разобраться. Важнейшим открытием оказалось большое разнообразие свойств внесолнечных планетных систем и их существенное отличие от свойств Солнечной системы.
Доктор физико-математических наук, профессор РАН Дмитрий Зигфридович Вибе расскажет о том, как открывают внесолнечные планеты, чем они похожи на планеты Солнечной системы и чем отличаются от них, правда ли, что ученые научились определять состав атмосфер и даже климат внесолнечных планет, а также о том, насколько серьезно стоит относиться к сообщениям об обнаружении на них признаков жизни.
Александровский парк 4
4 Декабря, 2014
5 самых страшных чудовищ мировых религий
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
