Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Джеймс Уэбб» получил новый портрет планетарной туманности «Красный Паук»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел планетарную туманность NGC 6537, известную также как «Красный Паук». Благодаря камере ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) орбитальной обсерватории ученые смогли разглядеть доселе невиданные детали этого космического объекта, парящего на фоне густо усыпанного звездами неба и далеких галактик.

Новое изображение планетарной туманности NGC 6537 / © ESA / Webb, NASA & CSA, J. H. Kastner (Rochester Institute of Technology)

Несмотря на наименование, планетарная туманность, такая как «Красный Паук», не имеет никакого отношения к планетам. Первоначально эти объекты получили названия «планетарные» из-за своего сходства с дисками планет, которые видели астрономы прошлых веков. На самом деле такие туманности образуются, когда довольно обычные звезды, подобные нашему Солнцу, подходят к концу своей жизни. Старея и умирая, они расширяются, а затем сбрасывают свои внешние покровы, в конечном итоге обнажая ядро.

Новое изображение планетарной туманности NGC 6537 / © ESA / Webb, NASA & CSA, J. H. Kastner (Rochester Institute of Technology)

Планетарная туманность — мимолетная фаза в жизни звезды, длящаяся всего несколько десятков тысяч лет.

Новое изображение планетарной туманности NGC 6537 / © ESA / Webb, NASA & CSA, J. H. Kastner (Rochester Institute of Technology)

На новом снимке телескопа «Джеймс Уэбб» центральная звезда туманности «Красный Паук» хорошо видна — она светится чуть ярче, чем окружающие ее «паутина» из пыли и газа. Однако разглядеть потенциальную звезду-компаньона, которая, как предполагают ученые, также может находиться в центральной области, не так-то просто. «Второе светило» могло бы помочь объяснить необычную форму туманности, включая ее «узкую талию» и мощные истекающие потоки.

Благодаря чувствительности телескопа «Джеймс Уэбб» в ближнем инфракрасном диапазоне ученые смогли обнаружить новые детали, впервые увидев полную протяженность «распростертых лепестков» туманности, которые и образуют «педипальпы паука».