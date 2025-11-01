Антарктические рыбы объединили свои гнезда в колонии, чтобы защититься от хищных червей

Международная команда ученых обнаружила в море Уэдделла ранее неизвестное место массового гнездования антарктических рыб Lindbergichthys nudifrons. Океанологи зафиксировали скопления более тысячи ухоженных гнезд, расположенных по сложным геометрическим узорам. Коллективное расселение помогает рыбам защищаться от хищников.

В море Уэдделла, что у берегов Антарктиды, в 2017 году откололся айсберг A-68 площадью 5800 квадратных километров. Освободилась большая площадь малоизученного полярного моря, в 2019 году туда отправилась научная экспедиция на южноафриканском корабле S. A. Agulhas II. Материалы, добытые учеными тогда, описывают до сих пор.

Морская экспедиция с помощью подводного аппарата Lassie обнаружила поселение Lindbergichthys nudifrons, или «лысой нототении-звездочета». Это маленькая, не более 19 сантиметров в длину, рыба, обитающая в холодных водах Южного океана. Рыба держится у дна, питается кольчатыми червями, рачками и прочей мелкой живностью.

Лысая нототения демонстрирует сложное брачное и родительское поведение: самцы строят гнезда, в которые самки откладывают несколько тысяч икринок. Оплодотворенные яйца в течение примерно 100 дней охраняет самец, чистя гнездо и отгоняя хищников. Само гнездо — неглубокая круглая ямка диаметром приблизительно 12 сантиметров, которую самец постоянно чистит от оседающего мусора.

Поселения других видов рыб расположены там, где вода хотя бы на пару градусов теплее, чем в других местах. Но исследование нототений показало, что их гнездовые колонии живут по другим правилам. Замеры не выявили значимых различий в температуре воды между местами гнездования и окружающим дном. Следовательно, рыбы собираются вместе не ради тепла, а для защиты от хищников.

Ученые впервые описали шесть различных геометрических узоров расположения гнезд: плотные «кластеры», «полумесяцы», «овалы», «линии» и другие. Самым распространенным оказался «кластер», где гнезда вплотную друг к другу. Исследователи объясняют это так: каждая особь стремится оказаться в центре группы, подставляя под удар соседей и минимизируя собственный риск. Потенциальным хищником исследователи назвали крупного донного кольчатого червя Parborlasia corrugatus. Червь охотится по запаху, и скопление гнезд в одном месте, вероятно, может сбивать его с толку.

Тип гнездования «Кластер» / © Weddell Sea Expedition 2019

Авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Marine Science, надеются, что их работа поможет создать охраняемый район в море Уэдделла для защиты уникальных биологических сообществ.

