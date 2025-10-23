Уведомления
Слушатели узнают про эпоху феодальной
конфедерации на Руси.
О мероприятии
В XIV веке начинается национальное возрождение, связанное с деятельностью
церковных авторитетов и московских князей, начавших процесс борьбы против
Золотой Орды. Этот период представляет особый интерес как эпоха феодальной
конфедерации — сосуществования более или менее равноправных княжеств
Северо-Восточной Руси, представлявшая собой возможность для развития
модели феодализма, близкого к западноевропейской.
