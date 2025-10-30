Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Зависимость от переводов: какие экономики держатся на деньгах трудовых мигрантов?

Деньги, которые граждане отправляют домой, работая за границей, — это спасательный круг для миллионов семей и важнейшая опора экономики во многих странах.

Экономики каких стран больше всего зависят от денежных переводов? / © Visualcapitalist

Согласно данным Всемирного банка, к денежным переводам относятся личные переводы и компенсации сотрудникам, работающим за рубежом. На инфографике, представленной выше, страны ранжированы по доле ВВП, приходящейся на эти международные потоки. На первом месте — Тонга, где переводы из-за рубежа составляют почти половину валового внутреннего продукта. Вслед за ней идут Таджикистан, Ливан и Непал, где иностранные доходы формируют примерно треть экономики.

Для таких стран, как Таджикистан, где уровень бедности остается высоким, а рабочих мест внутри страны мало, переводы из-за границы — не просто материальная помощь, а фактор стабильности. Более миллиона таджиков трудятся за рубежом, преимущественно в России, и их переводы обеспечивают семьи всем необходимым — от еды и медицинской помощи до образования. Эти поступления помогли снизить уровень бедности в стране почти на 16%.

В глобальном масштабе денежные переводы — один из самых прямых способов перераспределения богатства от развитых стран к развивающимся. Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) выделяет 15 причин, почему такие переводы имеют ключевое значение, включая расширение финансовой доступности и снижение зависимости от иностранной помощи.

Непал занимает четвертое место в мире по доле ВВП, зависящего от переводов, — 33%, и эта цифра продолжает расти. Недавние ограничения на использование социальных сетей и политическая нестабильность подталкивают все больше граждан искать работу за рубежом. За один год было выдано рекордное число разрешений на трудоустройство за границей — полмиллиона.

Однако этот рост имеет оборотную сторону. Так называемый «парадокс переводов» в Непале — экономическая модернизация, основанная на экспорте рабочей силы, — ставит под вопрос долгосрочную устойчивость развития и перспективы внутренней занятости. Если тенденция сохранится, страна может обогнать Тонгу по степени зависимости от зарубежных доходов.