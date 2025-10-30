Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Зависимость от переводов: какие экономики держатся на деньгах трудовых мигрантов?
Деньги, которые граждане отправляют домой, работая за границей, — это спасательный круг для миллионов семей и важнейшая опора экономики во многих странах.
Согласно данным Всемирного банка, к денежным переводам относятся личные переводы и компенсации сотрудникам, работающим за рубежом. На инфографике, представленной выше, страны ранжированы по доле ВВП, приходящейся на эти международные потоки. На первом месте — Тонга, где переводы из-за рубежа составляют почти половину валового внутреннего продукта. Вслед за ней идут Таджикистан, Ливан и Непал, где иностранные доходы формируют примерно треть экономики.
Для таких стран, как Таджикистан, где уровень бедности остается высоким, а рабочих мест внутри страны мало, переводы из-за границы — не просто материальная помощь, а фактор стабильности. Более миллиона таджиков трудятся за рубежом, преимущественно в России, и их переводы обеспечивают семьи всем необходимым — от еды и медицинской помощи до образования. Эти поступления помогли снизить уровень бедности в стране почти на 16%.
В глобальном масштабе денежные переводы — один из самых прямых способов перераспределения богатства от развитых стран к развивающимся. Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) выделяет 15 причин, почему такие переводы имеют ключевое значение, включая расширение финансовой доступности и снижение зависимости от иностранной помощи.
Непал занимает четвертое место в мире по доле ВВП, зависящего от переводов, — 33%, и эта цифра продолжает расти. Недавние ограничения на использование социальных сетей и политическая нестабильность подталкивают все больше граждан искать работу за рубежом. За один год было выдано рекордное число разрешений на трудоустройство за границей — полмиллиона.
Однако этот рост имеет оборотную сторону. Так называемый «парадокс переводов» в Непале — экономическая модернизация, основанная на экспорте рабочей силы, — ставит под вопрос долгосрочную устойчивость развития и перспективы внутренней занятости. Если тенденция сохранится, страна может обогнать Тонгу по степени зависимости от зарубежных доходов.
В последние годы содержание кошек дома без возможности свободного выгула все чаще преподносят как идеальную модель, которая ограждает дикую фауну от нападений и обеспечивает благополучие самих питомцев. Подобные утверждения в разных частях мира звучат от некоторых защитников природы и представителей властей. Однако группа ветеринаров из Австралии и Дании недавно раскритиковала такой подход. Ученые не спорят с тем, что кошки влияют на уязвимые экосистемы и что ограничение их свободы — действенная мера по смягчению этого эффекта. Тем не менее исследователи настаивают, что жизнь в изоляции для питомцев совсем не благо. Заявляющие обратное как минимум ошибаются, а в худшем случае намеренно вводят общественность в заблуждение.
Названия многих брендов несут ясный для потребителей смысл, но нередко в наименованиях присутствуют несуществующие, вымышленные слова. Специалисты в сфере маркетинга и бизнеса объяснили, какие преимущества может принести такой прием и за счет чего. Позитивный эффект также подтвердили в серии экспериментов.
В последнее время отказ от глютена, или клейковины — белков, содержащихся в пшенице, ржи и ячмене, — превратился в модный тренд. В соцсетях и СМИ некоторые популярные блогеры и знаменитости преподносят безглютеновые диеты как секрет хороших самочувствия и внешности. Тем не менее обзор десятков научных работ показал, что у большинства людей, считающих себя чувствительными к глютену, причина негативной реакции часто кроется не в самой клейковине.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
