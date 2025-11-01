Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск сообщил новые подробности о Tesla Roadster

Генеральный директор Tesla Илон Маск 31 октября стал гостем подкаста Джо Рогана. За три часа эфира о Tesla говорили не так много, но после вопроса ведущего о выпуске нового Roadster, Маск ответил утвердительно и добавил, что Tesla уже приближается к демонстрации обновленной модели.

Художественное изображение нового Tesla Roadster / © Electrek

Tesla годами дразнила публику анонсами Roadster. Компания постоянно откладывала выпуск электромобиля, стремясь раздвинуть его возможности за пределы всего, что может представить себе человеческое воображение.

Ранее в этом году компания пообещала устроить «самое эпичное шоу» для Roadster, чтобы продемонстрировать все его возможности — как те, о которых уже говорилось, так и совершенно новые. Однако никто до конца не понимает, чего же именно ждать.

«Я считаю, у этого события есть все шансы стать самым запоминающимся анонсом продукта в истории. [Презентация состоится] надеюсь, до конца года. Понимаете, мы должны быть уверены, что все работает. В этой машине заключены совершенно безумные технологии. Позвольте я скажу так: если вы соберете вместе все машины Джеймса Бонда и объедините их, то наша задумка — безумнее, чем это», — заявил Маск.

Генеральный директор подтвердил, что Tesla по-прежнему намерена провести демонстрацию Roadster до конца года.

Ранее предприниматель отмечал, что новая версия суперкара Tesla Roadster сможет разгоняться до 100 километров в час менее чем за секунду, получит реактивные ускорители, работающие от сжатого воздуха, небольшие крылья и штурвал, как у реактивного самолета.