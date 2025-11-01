Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Маск сообщил новые подробности о Tesla Roadster
Генеральный директор Tesla Илон Маск 31 октября стал гостем подкаста Джо Рогана. За три часа эфира о Tesla говорили не так много, но после вопроса ведущего о выпуске нового Roadster, Маск ответил утвердительно и добавил, что Tesla уже приближается к демонстрации обновленной модели.
Tesla годами дразнила публику анонсами Roadster. Компания постоянно откладывала выпуск электромобиля, стремясь раздвинуть его возможности за пределы всего, что может представить себе человеческое воображение.
Ранее в этом году компания пообещала устроить «самое эпичное шоу» для Roadster, чтобы продемонстрировать все его возможности — как те, о которых уже говорилось, так и совершенно новые. Однако никто до конца не понимает, чего же именно ждать.
«Я считаю, у этого события есть все шансы стать самым запоминающимся анонсом продукта в истории. [Презентация состоится] надеюсь, до конца года. Понимаете, мы должны быть уверены, что все работает. В этой машине заключены совершенно безумные технологии. Позвольте я скажу так: если вы соберете вместе все машины Джеймса Бонда и объедините их, то наша задумка — безумнее, чем это», — заявил Маск.
Генеральный директор подтвердил, что Tesla по-прежнему намерена провести демонстрацию Roadster до конца года.
Ранее предприниматель отмечал, что новая версия суперкара Tesla Roadster сможет разгоняться до 100 километров в час менее чем за секунду, получит реактивные ускорители, работающие от сжатого воздуха, небольшие крылья и штурвал, как у реактивного самолета.
Ученые из МФТИ разработали и предложили новую систему единиц для электродинамики, способную примирить два главенствующих, но исторически несовместимых подхода. Эта компромиссная система, названная авторами физико-технической (ФТ), сохраняет практическое удобство Международной системы единиц (СИ), используемой инженерами по всему миру, и в то же время отражает теоретическую стройность и симметрию гауссовой системы (СГС), предпочитаемой физиками-теоретиками.
Ученые из коллаборации LIGO, VIRGO и KAGRA впервые зафиксировали гравитационно-волновые события, указывающие на существование черных дыр второго поколения — «потомков» предыдущих слияний. Открытие позволит понять, как именно во Вселенной рождаются сверхмассивные черные дыры.
Детальное исследование мумифицированных останков подростка, захороненного в Италии приблизительно 200-400 лет назад, расширило представления ученых о консервирующих свойствах меди.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
