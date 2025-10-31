Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Грузии нашли средневековые кольчугу и шлем — редкие боевые артефакты для Южного Кавказа

Команда грузинских археологов обнаружила редкие средневековые шлем и кольчугу. Такие находки уникальны для этого региона. Они рассказывают, как формировались военные традиции и вооружение в период становления грузинских феодальных государств.

Шлем IX—X веков, найденный в крепости Рустави / © Rustavi History Museum

Как сообщает Arkeonews, во время раскопок на территории крепости Рустави археологи нашли хорошо сохранившиеся доспехи, датируемые IX—X веками. .

«Мы обнаружили железный шлем, а рядом — полную кольчужную броню, состоящую из взаимосвязанных колец», — рассказала директор Руставского исторического музея Назиброла Пачикашвили. По ее словам, что это уникальное открытие для Грузии.

Кольчуга IX—X веков, найденная в крепости Рустави / © Rustavi History Museum

Эксперты предположили, что владельцем доспехов был элитный воин или командир, дислоцированный в Рустави. Железный шлем со съемной лицевой пластиной — свидетельство высокого уровня мастерства оружейников того времени. Вероятно, его создавали под влиянием византийских или персидских традиций. Кольчужная рубаха, состоящая из множества переплетенных колец, сохранилась в необычайно хорошем состоянии, учитывая, что почва в этом регионе очень влажная.

Открытие помогает заполнить серьезный пробел в археологических записях региона — на Кавказе сохранилось мало таких артефактов. Сейчас археологи изучают металл, чтобы определить состав сплава и методы изготовления. Согласно предварительным результатам, именно местные мастера могли создать доспехи, что говорит о высоком уровне грузинских оружейников того времени.

Крепость Рустави находится примерно в 25 километрах к юго-востоку от Тбилиси. Раскопки, организованные мэрией Рустави, начались в июле 2025 года. Их цель — исследование дворцового комплекса IX–XII веков, расположенного внутри крепости. К проекту присоединились более 100 человек — археологи, студенты и волонтеры.

В XX веке на территории крепости жили люди не грузинского происхождения. На армянском наречии они звали крепость Риш-кала, а сам город — Ришад. Согласно исследованию1920 года историка Павла Ингороквы, Руставсая крепость принадлежала роду Аришианов, а называть ее следовало крепостью Ариш.