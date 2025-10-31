Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Грузии нашли средневековые кольчугу и шлем — редкие боевые артефакты для Южного Кавказа
Команда грузинских археологов обнаружила редкие средневековые шлем и кольчугу. Такие находки уникальны для этого региона. Они рассказывают, как формировались военные традиции и вооружение в период становления грузинских феодальных государств.
Как сообщает Arkeonews, во время раскопок на территории крепости Рустави археологи нашли хорошо сохранившиеся доспехи, датируемые IX—X веками. .
«Мы обнаружили железный шлем, а рядом — полную кольчужную броню, состоящую из взаимосвязанных колец», — рассказала директор Руставского исторического музея Назиброла Пачикашвили. По ее словам, что это уникальное открытие для Грузии.
Эксперты предположили, что владельцем доспехов был элитный воин или командир, дислоцированный в Рустави. Железный шлем со съемной лицевой пластиной — свидетельство высокого уровня мастерства оружейников того времени. Вероятно, его создавали под влиянием византийских или персидских традиций. Кольчужная рубаха, состоящая из множества переплетенных колец, сохранилась в необычайно хорошем состоянии, учитывая, что почва в этом регионе очень влажная.
Открытие помогает заполнить серьезный пробел в археологических записях региона — на Кавказе сохранилось мало таких артефактов. Сейчас археологи изучают металл, чтобы определить состав сплава и методы изготовления. Согласно предварительным результатам, именно местные мастера могли создать доспехи, что говорит о высоком уровне грузинских оружейников того времени.
Крепость Рустави находится примерно в 25 километрах к юго-востоку от Тбилиси. Раскопки, организованные мэрией Рустави, начались в июле 2025 года. Их цель — исследование дворцового комплекса IX–XII веков, расположенного внутри крепости. К проекту присоединились более 100 человек — археологи, студенты и волонтеры.
В XX веке на территории крепости жили люди не грузинского происхождения. На армянском наречии они звали крепость Риш-кала, а сам город — Ришад. Согласно исследованию1920 года историка Павла Ингороквы, Руставсая крепость принадлежала роду Аришианов, а называть ее следовало крепостью Ариш.
Ученые из МФТИ разработали и предложили новую систему единиц для электродинамики, способную примирить два главенствующих, но исторически несовместимых подхода. Эта компромиссная система, названная авторами физико-технической (ФТ), сохраняет практическое удобство Международной системы единиц (СИ), используемой инженерами по всему миру, и в то же время отражает теоретическую стройность и симметрию гауссовой системы (СГС), предпочитаемой физиками-теоретиками.
По расчетам ученых, для высокоразвитой внеземной цивилизации самым разумным было бы обосноваться у самого центра Млечного Пути, на близкой орбите вокруг сверхмассивной черной дыры: там эффект замедления времени позволяет облететь и исследовать Галактику в кратчайшие сроки.
Названия многих брендов несут ясный для потребителей смысл, но нередко в наименованиях присутствуют несуществующие, вымышленные слова. Специалисты в сфере маркетинга и бизнеса объяснили, какие преимущества может принести такой прием и за счет чего. Позитивный эффект также подтвердили в серии экспериментов.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Июля, 2014
3 гениальных характера
7 Июня, 2016
Человек человеку — друг?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии