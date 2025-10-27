  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
28 октября, 00:42
Сравнение реальных размеров США и Австралии

Австралия и Соединенные Штаты Америки — сопоставимые по размеру страны, входящие в десятку самых больших государств мира. Инфографика наглядно показывает соотношение их размеров.

# Австралия
# Инфографики
# карты
# страны мира
# США
Инфографика: сравнение площади Австралии и США / © The True Size
Инфографика: сравнение площади Австралии и США / © The True Size

Хотя Австралия — самый маленький материк, это одновременно одна из самых больших стран мира. В рейтинге по размеру территории она находится на шестом месте. Ее площадь — примерно 7,7 миллиона квадратных километров.

Соединенные Штаты занимают в мире по размеру территорий третье место, расположившись за Россией и Канадой. Площадь США — более 9,8 миллиона квадратных километров, при этом Аляска занимает 1,48 миллиона квадратных километров.

Однако США также занимает третье место по численности населения. Страну опережают лишь Индия и Китай. По данным Worldometers, на октябрь 2025 года в США проживает более 347 миллионов человек. 

Население США распределилось по территории практически всей страны, а в Австралии люди живут в основном в городах на побережье океана. Население Австралии составляет около 27 миллионов человек.

У США и Австралии есть одна неожиданная общая особенность. Они входят в число стран, при упоминании столиц которых чаще всего возникают ошибки. Так, столица Соединенных Штатов — Вашингтон (округ Колумбия), а столица Австралии — Канберра.

