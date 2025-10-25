Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Стало известно, почему США отказались от самого быстрого самолета в мире
Американские ВВС сняли с вооружения легендарный разведчик SR-71 Blackbird — самолет, который до сих пор остается рекордсменом по скорости среди серийных машин.
Как объяснил журнал The National Interest, решение оказалось не вопросом технологий, а экономики и целесообразности.
Созданный в 1960-е годы, SR-71 стал воплощением инженерного дерзновения эпохи Холодной войны. Он поднимался на высоту более 25 километров и развивал скорость свыше 3,5 тысячи километров в час, что позволяло ему безнаказанно пролетать над территорией противника, собирая разведданные. Но уже к 1980-м годам в небе появились конкуренты — разведывательные спутники, которые могли выполнять ту же задачу без риска для экипажа и без нарушения воздушного пространства других стран.
Кроме того, эксплуатация SR-71 Blackbird обходилась слишком дорого. Для полетов использовалось специальное топливо JP-7, густое и вязкое при низких температурах. Ради него пришлось модернизировать три десятка самолетов-заправщиков KC-135, снабдив их системой подогрева топлива. А после каждого вылета SR-71 требовал тысячи часов обслуживания — его содержание стало неподъемным даже для американского бюджета.
Не выдержала времени и техника: на борту стояла аналоговая разведаппаратура, а полученные данные приходилось обрабатывать с пленки — долгий процесс в эпоху стремительно цифровизирующейся разведки.
В итоге самолет утратил свою практическую ценность для ВВС США. В 1998 году SR-71 окончательно покинул небо, оставив за собой не только рекорды скорости, но и статус легенды авиации.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Чтобы поразить добычу, ядовитая змея должна атаковать молниеносно, иначе жертва успеет отреагировать и убежать. Международная группа биологов провела масштабный эксперимент, в котором впервые в мельчайших деталях изучила и сравнила, как нападают и кусают представители трех семейств ядовитых змей: гадюковых, аспидовых и ужеобразных.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
12 Октября, 2016
Не все путем: почему мы не любим вождей
2 Декабря, 2016
Черных дыр пятница
