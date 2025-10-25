  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
25 октября, 17:00
Рейтинг: +713
Посты: 2170

Стало известно, почему США отказались от самого быстрого самолета в мире

Американские ВВС сняли с вооружения легендарный разведчик SR-71 Blackbird — самолет, который до сих пор остается рекордсменом по скорости среди серийных машин.

Сообщество
# авиация
# самолёты
# США
SR-71 Blackbird / © USAF
SR-71 Blackbird / © USAF

Как объяснил журнал The National Interest, решение оказалось не вопросом технологий, а экономики и целесообразности.

Созданный в 1960-е годы, SR-71 стал воплощением инженерного дерзновения эпохи Холодной войны. Он поднимался на высоту более 25 километров и развивал скорость свыше 3,5 тысячи километров в час, что позволяло ему безнаказанно пролетать над территорией противника, собирая разведданные. Но уже к 1980-м годам в небе появились конкуренты — разведывательные спутники, которые могли выполнять ту же задачу без риска для экипажа и без нарушения воздушного пространства других стран.

Кроме того, эксплуатация SR-71 Blackbird обходилась слишком дорого. Для полетов использовалось специальное топливо JP-7, густое и вязкое при низких температурах. Ради него пришлось модернизировать три десятка самолетов-заправщиков KC-135, снабдив их системой подогрева топлива. А после каждого вылета SR-71 требовал тысячи часов обслуживания — его содержание стало неподъемным даже для американского бюджета.

Не выдержала времени и техника: на борту стояла аналоговая разведаппаратура, а полученные данные приходилось обрабатывать с пленки — долгий процесс в эпоху стремительно цифровизирующейся разведки.

В итоге самолет утратил свою практическую ценность для ВВС США. В 1998 году SR-71 окончательно покинул небо, оставив за собой не только рекорды скорости, но и статус легенды авиации.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Юрий Багов
Юрий Багов
5 минут назад
-
0
+
То есть безнаказанное нарушение чужого воздушного пространства было официально заложено в применение разведчика? А как же соблюдение международных законов?
Ответить
-
0
+
Ural Moroz
Ural Moroz
2 часа назад
-
0
+
Позор, а не легенда.
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Окт
Бесплатно
Иран и Средняя Азия накануне монгольского нашествия
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
26 Окт
Бесплатно
Урод у рода, король в попыхах и медведи-комы: лженаучные теории о языке и как их распознать
ВДНХ
Москва
Лекция
26 Окт
Бесплатно
Первые шаги. Искусство и представление о космосе в начале космической эры
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
26 Окт
Бесплатно
Дает ли робот клятву Гиппократа? Этические проблемы внедрения ИИ в медицине
ВДНХ
Москва
Лекция
26 Окт
700
Аномалия или новая парадигма? Кто и как делает научные революции, и почему важно знать, как возникла нервная система
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
26 Окт
Бесплатно
Жизнь на орбите
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
26 Окт
600
Аксолотли
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
27 Окт
Бесплатно
Остров карликов и гигантов: тайны Хацега
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Окт
Бесплатно
Соцгород: инструкция по применению
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
24 октября, 15:16
Юлия Трепалина

Баллистический гель и высокоскоростная съемка помогли раскрыть особенности укусов ядовитых змей

Чтобы поразить добычу, ядовитая змея должна атаковать молниеносно, иначе жертва успеет отреагировать и убежать. Международная группа биологов провела масштабный эксперимент, в котором впервые в мельчайших деталях изучила и сравнила, как нападают и кусают представители трех семейств ядовитых змей: гадюковых, аспидовых и ужеобразных.

Биология
# гадюки
# змеи
# укус
# ядовитые животные
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
24 октября, 15:16
Юлия Трепалина

Баллистический гель и высокоскоростная съемка помогли раскрыть особенности укусов ядовитых змей

Чтобы поразить добычу, ядовитая змея должна атаковать молниеносно, иначе жертва успеет отреагировать и убежать. Международная группа биологов провела масштабный эксперимент, в котором впервые в мельчайших деталях изучила и сравнила, как нападают и кусают представители трех семейств ядовитых змей: гадюковых, аспидовых и ужеобразных.

Биология
# гадюки
# змеи
# укус
# ядовитые животные
21 октября, 14:25
Юлия Трепалина

Выявлен минимальный порог счастья для поддержания здоровья и продления жизни

Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.

Психология
# благополучие
# здоровье
# здравоохранение
# счастье
# удовлетворенность жизнью
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

    25 октября, 10:40

  2. Ученые создали инструмент, с помощью которого нейросети смогут эффективнее избегать нежелательных тем

    24 октября, 17:39

  3. Поведение «аномального» антихвоста межзвездной кометы удалось объяснить

    24 октября, 16:13

  4. Баллистический гель и высокоскоростная съемка помогли раскрыть особенности укусов ядовитых змей

    24 октября, 15:16
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Kostya Br
2 минуты назад
Ромыч, подскажи что это за алгоритмы такие и есть ли их математические модели? Хочу проверить что это такое!

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

Юрий Багов
5 минут назад
То есть безнаказанное нарушение чужого воздушного пространства было официально заложено в применение разведчика? А как же соблюдение

Стало известно, почему США отказались от самого быстрого самолета в мире

Mikhail Lukashev
19 минут назад
Кирпань, именно так. От электромагнитных уравнений Максвелла до первых технологий, на них основанных, - несколько десятилетий. Так что, Сергей,

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Дмитрий Пунтус
30 минут назад
Роберт, это не проблема конкретного государства. Проблема всей мировой кап. системы. Думаешь у нас в Канаде иначе? Иммигрантов берут на все работы

Инфографика: стоимость коммунальных услуг в разных странах

Кирпань Николай
35 минут назад
Сергей, научное знание. Интересно же что там в других звездных системах есть. А со временем может и какая технология появится. Наверное уже не для

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Кирпань Николай
41 минута назад
Mikhail, вроде на ядерных до 0.1 скорости света можно разогнаться (в теории). Это уже звучит +-реально (при наличии гибернации).

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Александр Ник
2 часа назад
Казино никогда не проигрывает. Пока есть игроки.

Карта уровня мирового финансового риска на 2025 год по странам

Dmitriy Dorian
2 часа назад
О, очередное пламя невероятной силы снизу у тупых "ура-патриотов" :) Красивое :))

Карта уровня мирового финансового риска на 2025 год по странам

Ural Moroz
2 часа назад
Позор, а не легенда.

Стало известно, почему США отказались от самого быстрого самолета в мире

Макар Михайлов
2 часа назад
Франция и британия с долгом в100% ввп и сша с долгом в 125% от ввп передаю привет авторам карты 😉

Карта уровня мирового финансового риска на 2025 год по странам

Ромыч Дремыч
3 часа назад
Бери выше, Метапостквантовые!!!

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

Ромыч Дремыч
3 часа назад
'Ни врагам ни "друзьям"'... масло масленное

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

Vlad Ok
3 часа назад
Иван, с z-патриотизмом и тут вы правы у меня и вовсе никак. Может вернемся от обсуждения запчастей нищастных зюшек и без того богом обиженных к

Армия США выбрала новый перехватчик для борьбы с беспилотниками типа «Герань-2»

Сергей Механик
4 часа назад
Mikhail, ну и какой тогда смысл имеют все эти поиски похожих планет? 😳

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Констанин Волошенко
4 часа назад
Iosi, Запад русским не указ и не пример и не повод для подражания, у русских другой духовный мир.

Ради совместных проектов с США Российскую орбитальную станцию могут построить на широтах МКС

Констанин Волошенко
4 часа назад
Не нужно прогибаться под американцев, я считаю это лишнее, пускай американцы просятся в партнёры к России по части экспериментов.

Ради совместных проектов с США Российскую орбитальную станцию могут построить на широтах МКС

Sam Dowson
4 часа назад
Mikhail, а по факту выяснится, что зря летели. Потому что астрономы забыли и за 388 тыс лет не вспомнили, что красные карлики - нестабильные звезды.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Олег Зацепин
5 часов назад
Долго китайцы понять не могли, что за грибок вырастает вдали... (к последнему фрагменту)

Китайская ракета упала на Землю: инцидент попал на видео

Иван Колупаев
5 часов назад
Vlad, проверьте настройки своего инжектора z-патриотизма. Похоже у вас передоз.

Армия США выбрала новый перехватчик для борьбы с беспилотниками типа «Герань-2»

Mikhail Lukashev
6 часов назад
Сергей, рекорд скорости пилотируемого космического корабля ~ 40 тыс. км/ч, Аполлон-10. Starship Маска, кстати, разгонялся только ~ до 25 тыс. Ну ок, возьмем 40к

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно