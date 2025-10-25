Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Стало известно, почему США отказались от самого быстрого самолета в мире

Американские ВВС сняли с вооружения легендарный разведчик SR-71 Blackbird — самолет, который до сих пор остается рекордсменом по скорости среди серийных машин.

SR-71 Blackbird / © USAF

Как объяснил журнал The National Interest, решение оказалось не вопросом технологий, а экономики и целесообразности.

Созданный в 1960-е годы, SR-71 стал воплощением инженерного дерзновения эпохи Холодной войны. Он поднимался на высоту более 25 километров и развивал скорость свыше 3,5 тысячи километров в час, что позволяло ему безнаказанно пролетать над территорией противника, собирая разведданные. Но уже к 1980-м годам в небе появились конкуренты — разведывательные спутники, которые могли выполнять ту же задачу без риска для экипажа и без нарушения воздушного пространства других стран.

Кроме того, эксплуатация SR-71 Blackbird обходилась слишком дорого. Для полетов использовалось специальное топливо JP-7, густое и вязкое при низких температурах. Ради него пришлось модернизировать три десятка самолетов-заправщиков KC-135, снабдив их системой подогрева топлива. А после каждого вылета SR-71 требовал тысячи часов обслуживания — его содержание стало неподъемным даже для американского бюджета.

Не выдержала времени и техника: на борту стояла аналоговая разведаппаратура, а полученные данные приходилось обрабатывать с пленки — долгий процесс в эпоху стремительно цифровизирующейся разведки.

В итоге самолет утратил свою практическую ценность для ВВС США. В 1998 году SR-71 окончательно покинул небо, оставив за собой не только рекорды скорости, но и статус легенды авиации.