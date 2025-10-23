Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Карта Европы, составленная из национальных животных
У многих государств есть животные, с которыми их часто ассоциируют. Они становятся их негласным, а иногда и официальным символом. На инфографике представлена карта Европы, составленная из национальных животных каждой страны. Важно отметить, что у некоторых стран может быть несколько представителей животного мира, данные могут различаться в зависимости от источников.
Часто выбранные животные проживают на территориях этих стран, но иногда ими становятся мифические звери. К примеру, Шотландию на карте представляет единорог, а Уэльс — валлийский дракон.
Европейскую часть России представляет бурый медведь, но это персонаж встречается и у других стран. Он оказался национальным животным Финляндии и Словакии.
Еще один популярный зверь — лев, ставший символом Англии, Болгарии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Северной Македонии. Льва избрали и в Чехии, но двуххвостого.
Часто на инфографике встречается орел — в Армении, Германии и Черногории. Польша предпочла белого орла, а Албания и Сербия — двухглавого. Другие птицы также нередко олицетворяют страны. Например, у Франции — галльский петух, у Литвы — белый аист, у Латвии — трясогузка, у Украины — соловей.
Единственное морское животное на карте — дельфин — представляет Грецию. Еще один необычный символ выбрала Дания — бабочку.
В образцах грунта с обратной стороны Луны, доставленных на Землю автоматической станцией «Чанъэ-6», обнаружили редчайшие следы внеземного вещества — фрагменты метеоритов, упавших на естественный спутник миллиарды лет назад. Находка может изменить представления о происхождении воды на нашей планете.
Ученые, доказавшие способность млекопитающих дышать через анус, впервые протестировали метод «кишечного дыхания» на людях
По замыслу исследователей, в будущем нетрадиционный способ доставки кислорода в организм, который они называют «энтеральной вентиляцией», может стать спасением для пациентов с дыхательной недостаточностью. Эксперимент подтвердил безопасность процедуры для людей, что приближает ученых к реализации идеи.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Декабря, 2023
Многоцелевой быстрый реактор будущего: инфографика
15 Августа, 2016
Самый главный мост: как строят мост через Керченский пролив
25 Ноября, 2015
Россия vs Турция: чья боевая авиация сильней?
8 Августа, 2014
Гости из будущего: эсминцы и фрегаты
6 Декабря, 2020
Экспедиция «Андорры» (эпизод 1)
20 Сентября, 2013
5 удивительных сферических видеопанорам от AirPano
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии