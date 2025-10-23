Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта Европы, составленная из национальных животных

У многих государств есть животные, с которыми их часто ассоциируют. Они становятся их негласным, а иногда и официальным символом. На инфографике представлена карта Европы, составленная из национальных животных каждой страны. Важно отметить, что у некоторых стран может быть несколько представителей животного мира, данные могут различаться в зависимости от источников.

Карта Европы из национальных животных / © Brilliant Maps, Ibis_Wolfie

Часто выбранные животные проживают на территориях этих стран, но иногда ими становятся мифические звери. К примеру, Шотландию на карте представляет единорог, а Уэльс — валлийский дракон.

Европейскую часть России представляет бурый медведь, но это персонаж встречается и у других стран. Он оказался национальным животным Финляндии и Словакии.

Еще один популярный зверь — лев, ставший символом Англии, Болгарии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Северной Македонии. Льва избрали и в Чехии, но двуххвостого.

Часто на инфографике встречается орел — в Армении, Германии и Черногории. Польша предпочла белого орла, а Албания и Сербия — двухглавого. Другие птицы также нередко олицетворяют страны. Например, у Франции — галльский петух, у Литвы — белый аист, у Латвии — трясогузка, у Украины — соловей.

Единственное морское животное на карте — дельфин — представляет Грецию. Еще один необычный символ выбрала Дания — бабочку.