9 декабря, 10:56
Редакция Naked Science
242

NASA завершило сборку следующего большого космического телескопа — «Нэнси Грейс Роман»

❋ 4.6

Космический телескоп «Нэнси Грейс Роман» — новый телескоп NASA, который должен прийти на замену «Хабблу» и «Джеймс Уэбб». Угол его обзора будет как минимум в 100 раз больше, чем у «Хаббла». Потенциально он способен измерить излучение от миллиарда галактик за время своего существования. Эта обсерватория также сможет блокировать свет звезд, что позволит ей напрямую видеть экзопланеты и пропланетные диски. Космическое агентство отчиталось, что уже завершило сборку телескопа.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Нэнси Грейс Роман
# телескоп
# технологии
Специалисты завершили сборку космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» / © NASA / Jolearra Tshiteya

Как сообщает NASA, в самой большой чистой комнате Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд) 25 ноября соединили внешнюю и внутреннюю часть космического телескопа «Нэнси Грейс Роман». Теперь специалисты перейдут к завершающей стадии тестирования.

«Теперь, когда после сборки космический телескоп «Нэнси Грейс Роман» переходит к финальному этапу испытаний, мы сосредоточимся на точном выполнении работ и подготовке к успешному запуску на благо мировой научной общественности», — рассказал заместитель руководителя NASA Амит Кшатриа.

После финальных испытаний NASA отправит телескоп на космодром в Космический центр Кеннеди во Флориде. Летом 2026 года специалисты планируют начать предстартовую подготовку. Официально агентство наметило запуск на май 2027 года, но команда считает, что темпы работы позволят стартовать уже осенью 2026 года. На место обсерваторию доставит ракета SpaceX Falcon Heavy.

Телескоп оснащен двумя инструментами: инфракрасной широкоугольной камерой Wide Field Instrument и демонстрационным коронографом Coronagraph Instrument, позволяющим вести прямые наблюдения за экзопланетами. Блокируя паразитную засветку от далеких звезд, он поможет исследователям различать слабое свечение планет, обращающихся вокруг них.

На первые полтора года работы миссии команда коронографа уже запланировала серию наблюдений. Дополнительные исследования NASA хочет проводить с учетом запросов научного сообщества. Руководитель разработки коронографа для телескопа «Нэнси Грейс Роман» в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии Фэн Чжао отметил, что коронограф приблизит научное сообщество к ответу на вопрос «одни ли мы во Вселенной».

288-мегапиксельная камера Wide Field Instrument откроет обзор на космос от Солнечной системы до границ наблюдаемой Вселенной. Благодаря этому инструменту телескоп сможет охватывать участок неба больше видимого размера полной Луны. Команда рассчитывает, что телескопа «Нэнси Грейс Роман» будет собирать данные в сотни раз быстрее «Хаббла». По их оценкам, за пять лет основной миссии получится собрать около 20 000 терабайтов данных.

Презентация космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» / © NASA

Наблюдения нового телескопа охватывают крайне широкий спектр научных задач. Согласно золотым стандартам научной открытости, NASA сделает все данные нового телескопа полностью открытыми, причем сразу, без ситуации, когда раньше всего доступ к данным получают близкие к Агентству исследователи.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Нэнси Грейс Роман
# телескоп
# технологии
Выбор редакции
Выбор редакции
Выбор редакции
