Крупнейшее в мире судно для укладки подводных кабелей спустили на воду
Бельгийская компания Jan De Nul представила крупнейшее и самое технологичное в мире судно для прокладки подводных кабелей — шаг, который может изменить мировой рынок энергетики.
На верфи CMHI Haimen 21 октября в китайской провинции Цзянсу спустили на воду первое судно класса XL CLV (cable-laying vessel) компании — Fleeming Jenkin.
Это уникальное судно обладает рекордной грузоподъемностью — 28 000 тонн кабеля, что делает его крупнейшим в своем классе. Оно предназначено для установки подводных кабелей, соединяющих крупные ветропарки и энергетические сети. Fleeming Jenkin сыграет ключевую роль в переходе Европы к масштабной передаче чистой энергии. После ввода в эксплуатацию в 2026 году судно начнет работу по программе оператора электросетей TenneT (Нидерланды—Германия).
Fleeming Jenkin проложит более 2 800 километров подводных кабелей, соединяя ветропарки с сетью на расстоянии свыше 700 километров по дну Северного моря. Это укрепит инфраструктуру возобновляемой энергетики Европы.
На борту установлены три гигантских кабельных барабана — два на палубе и один под ней. Судно может прокладывать до четырех кабелей одновременно, выдерживая натяжение до 150 тонн — примерно столько весит Статуя Свободы. К тому же оно способно выполнять монтаж на глубине до 3000 метров.
