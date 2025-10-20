Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA показало новые рендеры Starship

Слева направо: Starship, Starship Depot (орбитальный склад топлива) и Starship HLS (корабль для высадки на Луну) / © NASA

Если провести линии на рендерах для сравнения, становится видно: обычный Starship короче HLS (корабль для высадки на Луну) и уступает Depot (орбитальный склад топлива). Увеличенные размеры HLS, судя по всему, связаны с двигательным отсеком, необходимым для посадки на Луну и последующего взлета с ее поверхности.

Сравнение размеров Starship Depot и Starship HLS / © NASA

Документ также дает представление о том, как будет проходить весь полет в рамках миссии «Артемида III». Два члена экипажа корабля Orion пересядут в Starship, чтобы совершить высадку на Луну. Рендеры показывают насколько Starship HLS больше, чем Blue Moon MK2 от Blue Origin и лунный модуль программы «Аполлон».

Сравнение размеров Starship HLS, Blue Moon MK2 и лунного модуля корабля «Аполлон» / © NASA