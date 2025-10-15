Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Опубликованы снимки победителей конкурса «Фотограф дикой природы 2025 года»
Южноафриканский фотограф Вим ван ден Хивер получил звание «Фотограф дикой природы 2025 года» (Wildlife Photographer of the Year 2025) за впечатляющий снимок «Посетитель города-призрака».
Фотография победителя показала необычное пересечение природы и заброшенных городских пространств. На снимке запечатлена бурая гиена, прогуливающаяся среди остатков Колманскопа — заброшенного города алмазной добычи в Намибии.
Стартовое окно для 11-го тестового запуска самой большой и мощной ракеты в истории откроется 14 октября, в 02:15 по московскому времени. Прямая трансляция начнется примерно за 30 минут.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
