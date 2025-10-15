Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Западные специалисты рассказали, как Китай превратил демографический кризис в технологическое преимущество
Руководители европейских и американских автопроизводителей и компаний в сфере «зеленой» энергетики вернулись из Китая потрясенными.
Как пишет издание The Telegraph, промышленность Китая сегодня настолько автоматизирована, что, по словам некоторых посетивших страну бизнесменов, Запад может вскоре остаться далеко позади, особенно в области электромобилей.
«Мы ведем глобальную конкуренцию с Китаем — и речь не только об электромобилях. Если мы проиграем, у Ford не будет будущего», — признался глава компании Джим Фарли в интервью The Verge.
Некоторые бизнес-лидеры после таких поездок отказываются от собственных проектов. Основатель горнодобывающей компании Fortescue Эндрю Форрест рассказал, что после посещения китайских заводов отказался от планов по внутренней разработке электротрансмиссий: «Там нет людей — все автоматизировано», — сказал он The Telegraph.
Другие делегации вспоминают визиты на так называемые «темные фабрики», где свет попросту не нужен — всю работу круглосуточно выполняют роботы.
«Создается ощущение, что конкурентоспособность Китая больше не основана на субсидиях или дешевой рабочей силе, а на армии высококвалифицированных инженеров, которые бешено изобретают новое», — отметил глава британского поставщика электроэнергии Octopus Грег Джексон.
По данным Международной федерации робототехники, Китай установил на порядки больше промышленных роботов, чем Германия, США и Великобритания.
«У Китая серьезная демографическая проблема, а промышленность остается трудоемкой. Поэтому страна заранее автоматизирует производство, чтобы компенсировать сокращение населения и получить стратегическое преимущество, — объяснил аналитик компании Bismarck Analysis Риан Уиттон.
Первые признаки грядущего технологического доминирования Китая уже заметны. Китайские электромобили завоевывают Европу, несмотря на протекционистские меры США, защищающие собственный рынок.
«Если роботизация используется грамотно, она резко повышает производительность экономики. И если Китай добился в этом успеха, Европе нужно догонять, ведь и она, как Китай, стареет», — отметил главный экономист Центра европейских реформ Сандер Тордор.
