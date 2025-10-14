Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: 30 крупнейших стран по объему экспорта

Несмотря на то что Китай остается главным объектом американских тарифов, в 2025 году страна расширила торговые связи с Африкой, Юго-Восточной Азией и Европой. По мере того как Китай закрепляет статус мирового экспортного лидера, США все больше сосредотачиваются на повышении собственной экономической самодостаточности.

Рейтинг: 30 крупнейших стран по объему экспорта / © Visualcapitalist

Согласно данным Всемирной торговой организации, Китай увеличил экспорт на 6% в 2024 году, доведя его до 3,6 триллиона долларов, что еще больше усилило разрыв с Америкой. Сегодня 36% всех экспортных контейнеров в мире содержат китайские товары. Китай также готовится к рекордным поставкам в 2025 году на рынки Латинской Америки, Африки и Азии.

США остаются вторым крупнейшим экспортером мира с объемом экспорта 2,1 триллиона долларов в прошлом году. С января по июль 2025 года около 30% спроса на американские товары пришлись на Канаду и Мексику.

На третьем месте находится Германия с экспортом 1,7 триллиона долларов, что на 1% меньше, чем в предыдущем году, за ней следует Нидерланды с 921 миллиардом долларов.

Наиболее быстрый рост экспорта зафиксирован у Вьетнама, Гонконга и Франции — +14%, +12% и +11% соответственно. В частности, экспансия Вьетнама обусловлена активными поставками нефти, кофе и риса на фоне перестройки глобальных цепочек поставок.

Россия занимает в рейтинге Всемирной торговой организации 19-е место, наша страна по состоянию на первую половину 2025 года увеличила экспорт товаров на 2% по сравнению с прошлым годом.