Рейтинг: 30 крупнейших стран по объему экспорта
Несмотря на то что Китай остается главным объектом американских тарифов, в 2025 году страна расширила торговые связи с Африкой, Юго-Восточной Азией и Европой. По мере того как Китай закрепляет статус мирового экспортного лидера, США все больше сосредотачиваются на повышении собственной экономической самодостаточности.
Согласно данным Всемирной торговой организации, Китай увеличил экспорт на 6% в 2024 году, доведя его до 3,6 триллиона долларов, что еще больше усилило разрыв с Америкой. Сегодня 36% всех экспортных контейнеров в мире содержат китайские товары. Китай также готовится к рекордным поставкам в 2025 году на рынки Латинской Америки, Африки и Азии.
США остаются вторым крупнейшим экспортером мира с объемом экспорта 2,1 триллиона долларов в прошлом году. С января по июль 2025 года около 30% спроса на американские товары пришлись на Канаду и Мексику.
На третьем месте находится Германия с экспортом 1,7 триллиона долларов, что на 1% меньше, чем в предыдущем году, за ней следует Нидерланды с 921 миллиардом долларов.
Наиболее быстрый рост экспорта зафиксирован у Вьетнама, Гонконга и Франции — +14%, +12% и +11% соответственно. В частности, экспансия Вьетнама обусловлена активными поставками нефти, кофе и риса на фоне перестройки глобальных цепочек поставок.
Россия занимает в рейтинге Всемирной торговой организации 19-е место, наша страна по состоянию на первую половину 2025 года увеличила экспорт товаров на 2% по сравнению с прошлым годом.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Некоторые домашние собаки ведут себя с игрушками так, что это напоминает поведенческую зависимость у людей. В эксперименте швейцарские ученые выявили симптомы «игрушкомании» у трети псов-участников, что может говорить об их распространенности.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
