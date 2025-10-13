Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Страны-лидеры по протяженности высокоскоростных железных дорог в 2025 году

Высокоскоростные железные дороги — одно из самых быстроразвивающихся направлений транспортных технологий в мире. Они значительно сокращают время в пути и способствуют экономической интеграции регионов.

Страны-лидеры по протяженности высокоскоростных железных дорог в 2025 году / © Visualcapitalist

Сегодня лишь немногие страны располагают разветвленными сетями таких линий, однако десятки других активно инвестируют, чтобы их догнать.

На этой инфографике представлены страны с наибольшим количеством высокоскоростных железнодорожных путей к 2025 году — с разделением на действующие, строящиеся и запланированные линии. Данные для визуализации собраны порталом World Population Review.

Под высокоскоростной железной дорогой обычно понимается наземный железнодорожный транспорт, обеспечивающий движение скоростных поездов со скоростью свыше 250 километров в час по специализированным путям, либо со скоростью более 200 километров в час по модернизированным существующим путям.

Китай уверенно занимает первое место в мире по объему высокоскоростной железнодорожной сети: в эксплуатации находится более 40 000 километров путей — это свыше двух третей всей мировой инфраструктуры этого типа.

Амбициозные планы развития включают еще около 13 000 километров строящихся и 11 000 километров запланированных линий. Для сравнения: следующая за ним Испания располагает сетью протяженностью менее 3 700 километров.

Плотность и расположение китайских городов идеально подходят для железнодорожного сообщения, а правительство рассматривает высокоскоростные поезда как инструмент экономического роста и пространственной интеграции. Это также объясняет, почему в Китае относительно немного аэропортов по сравнению с США.

Самая быстрая коммерческая линия в стране — маглев Шанхай — аэропорт Пудун — Лунъянлу, где поезда развивают скорость до 430 километров в час.

В США уже много лет обсуждают создание сети скоростных железных дорог, которая связала бы крупнейшие города страны. Однако воплощение этих планов идет крайне медленно. Так, проект линии между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, одобренный еще в 2008 году, до сих пор сталкивается с ростом расходов, судебными тяжбами и постоянными задержками.

В России регулярная эксплуатация скоростных поездов «Сапсан», по общим путям с обычными поездами, началась в конце 2009 года. По стандартам международного союза железных дорог в настоящий момент в России нет специально построенных под высокие скорости высокоскоростных железнодорожных магистралей (со скоростью свыше 250 километров в час). Однако по стандартам международного союза железных дорог железнодорожная линия Санкт-Петербург — Москва (Октябрьская железная дорога, протяженность 650 километров) считается первой модернизированной высокоскоростной магистралью в России (со скоростью свыше 200 километров в час).