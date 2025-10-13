Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Страны-лидеры по протяженности высокоскоростных железных дорог в 2025 году
Высокоскоростные железные дороги — одно из самых быстроразвивающихся направлений транспортных технологий в мире. Они значительно сокращают время в пути и способствуют экономической интеграции регионов.
Сегодня лишь немногие страны располагают разветвленными сетями таких линий, однако десятки других активно инвестируют, чтобы их догнать.
На этой инфографике представлены страны с наибольшим количеством высокоскоростных железнодорожных путей к 2025 году — с разделением на действующие, строящиеся и запланированные линии. Данные для визуализации собраны порталом World Population Review.
Под высокоскоростной железной дорогой обычно понимается наземный железнодорожный транспорт, обеспечивающий движение скоростных поездов со скоростью свыше 250 километров в час по специализированным путям, либо со скоростью более 200 километров в час по модернизированным существующим путям.
Китай уверенно занимает первое место в мире по объему высокоскоростной железнодорожной сети: в эксплуатации находится более 40 000 километров путей — это свыше двух третей всей мировой инфраструктуры этого типа.
Амбициозные планы развития включают еще около 13 000 километров строящихся и 11 000 километров запланированных линий. Для сравнения: следующая за ним Испания располагает сетью протяженностью менее 3 700 километров.
Плотность и расположение китайских городов идеально подходят для железнодорожного сообщения, а правительство рассматривает высокоскоростные поезда как инструмент экономического роста и пространственной интеграции. Это также объясняет, почему в Китае относительно немного аэропортов по сравнению с США.
Самая быстрая коммерческая линия в стране — маглев Шанхай — аэропорт Пудун — Лунъянлу, где поезда развивают скорость до 430 километров в час.
В США уже много лет обсуждают создание сети скоростных железных дорог, которая связала бы крупнейшие города страны. Однако воплощение этих планов идет крайне медленно. Так, проект линии между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, одобренный еще в 2008 году, до сих пор сталкивается с ростом расходов, судебными тяжбами и постоянными задержками.
В России регулярная эксплуатация скоростных поездов «Сапсан», по общим путям с обычными поездами, началась в конце 2009 года. По стандартам международного союза железных дорог в настоящий момент в России нет специально построенных под высокие скорости высокоскоростных железнодорожных магистралей (со скоростью свыше 250 километров в час). Однако по стандартам международного союза железных дорог железнодорожная линия Санкт-Петербург — Москва (Октябрьская железная дорога, протяженность 650 километров) считается первой модернизированной высокоскоростной магистралью в России (со скоростью свыше 200 километров в час).
Летающий между Юпитером и Нептуном 260-километровый обладатель системы колец оказался интересен не только самим фактом их существования у столь небольшого небесного тела: как выяснилось, кольца астероида Харикло стремительно видоизменяются.
Событие GW200208 222617, зарегистрированное гравитационными обсерваториями Земли несколько лет назад, стало первым относительно уверенным кандидатом в слияние черных дыр с вытянутыми орбитами. Астрономы выяснили, на что этот признак указывает: слияние, с высокой вероятностью, произошло в довольно плотном скоплении. Ранее скопления с большим числом черных дыр предложили на роль темной материи.
Некоторые домашние собаки ведут себя с игрушками так, что это напоминает поведенческую зависимость у людей. В эксперименте швейцарские ученые выявили симптомы «игрушкомании» у трети псов-участников, что может говорить об их распространенности.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Болезни без причины: самые загадочные заболевания человечества
Илон Маск доказал неправоту Билла Гейтса: электрофура Semi «победила» законы физики
«Росатом» обещает Африке атомную революцию — но готова ли к ней Африка?
Шлитци — самый знаменитый дурачок XX века
10 природных мест, которые Россия может потерять в ближайшие годы
Тест: художник или нейросеть — сможете определить?
Увядание крупнейшего зеленого эксперимента, или Как органическое земледелие всего за два года довело Шри-Ланку до дефолта
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии