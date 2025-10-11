  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
11 октября, 10:18
Рейтинг: +702
Посты: 2150

Электрическая революция в небе: 10 аппаратов, ведущих авиацию к устойчивому будущему

В 2025 году электрическая авиация — уже не мечта, а стремительно приближающаяся реальность. От изящных городских аэротакси до дальнемагистральных региональных самолетов — новое поколение воздушных судов доказывает, что полет может быть экологически чистым, тихим и экономичным. Давайте познакомимся с десятью выдающимися моделями, которые прокладывают путь к устойчивым авиаперевозкам будущего.

# авиация
# самолёты
# технологии
Spirit of Innovation / © Rolls-Royce
Spirit of Innovation / © Rolls-Royce

Spirit of Innovation от Rolls-Royce вписал свое имя в историю как самый быстрый в мире электрический самолет, достигнув 555,9 километров в час в ноябре 2021 года. Три мотора YASA 750R с суммарной мощностью 750 киловатт сделали его технологическим шедевром.

Pipistrel Velis Electro / © wikipedia
Pipistrel Velis Electro / © wikipedia

Pipistrel Velis Electro — первый в мире электрический самолет, получивший официальное сертификационное одобрение. Этот словенский двухместный учебный самолет оснащен электродвигателем E-811 мощностью 57,6 киловатт и развивает крейсерскую скорость около 160 километров в час.

Eviation Alice / © Eviation
Eviation Alice / © Eviation

Eviation Alice — разработанный в Израиле первый полностью электрический пассажирский самолет. Он оснащен двумя электродвигателями magni650 и выполнил первый полет 27 сентября 2022 года, доказав реальность электрических региональных перелетов. Самолет рассчитан на девять пассажиров. Он способен летать на расстояние 240–400 километров со скоростью 400 километров в час.

X-57 Maxwell / © NASA
X-57 Maxwell / © NASA

X-57 Maxwell — первый полностью электрический экспериментальный самолет NASA, созданный для демонстрации технологии распределенного электрического привода. Несмотря на завершение программы в марте 2024 года, проект стал важной вехой: 14 электродвигателей и пропеллеров, питаемых от аккумуляторной батареи, обещали повысить эффективность крейсерского полета на 500% при нулевых выбросах. Этот самолет оставил после себя ценнейшие наработки, которые помогут следующему поколению электрических летательных аппаратов.

ES-30 / © Heart Aerospace
ES-30 / © Heart Aerospace

Шведский самолет ES-30 от компании Heart Aerospace перевернул представления о региональных авиаперелетах. Его гибридно-электрическая система обеспечивает дальность полета до 200 километров на электротяге и до 400 километров в гибридном режиме. Вместимость — 30 пассажиров.

Крупнейшие авиакомпании, включая United Airlines и Air Canada, уже заказали более 250 таких самолетов. Сертификация ожидается к концу десятилетия — шаг, который может радикально изменить облик региональной авиации.

ALIA CX300 / © Beta Technologies
ALIA CX300 / © Beta Technologies

Американская Beta Technologies создала ALIA CX300 — пятиместный самолет имеет изящное крыло размахом 15 метров и задний толкающий винт для оптимальной аэродинамики. ALIA обладает запасом хода до 400 километров и поддерживает быструю подзарядку. 

Cassio 330 / © VoltAero
Cassio 330 / © VoltAero

Французский VoltAero Cassio 330 сочетает инновации и универсальность. Этот четырехместный самолет с толкающим винтом сочетает электрический и традиционный двигатель. Он способен преодолевать до 1200 километров, а на коротких маршрутах — летать полностью на электротяге.

S4 / © Joby Aviation
S4 / © Joby Aviation

S4 от компании Joby Aviation — четырехместный самолет с шестью поворотными винтами, развивающий скорость до 320 километров в час с возможностью полета около 160 километров. S4 предназначен для рынка воздушных такси и городской мобильности. Компания стремится получить сертификат и запустить регулярные рейсы к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Wright 1 / © Wright Electric
Wright 1 / © Wright Electric

Проект Wright 1 от компании Wright Electric обещает перевернуть коммерческую авиацию. Этот 186-местный электрический авиалайнер рассчитан на маршруты до 480 километров.  В 2025 году начались наземные испытания двигателя WM2500, а высотные тесты на установке NASA NEAT запланированы на ближайшее время. Сертификация гибридной версии Wright Spirit ожидается в 2027 году.

eFlyer 800 / © Bye Aerospace
eFlyer 800 / © Bye Aerospace

eFlyer 800 — восьмиместный самолет с нулевыми выбросами и характеристиками, сопоставимыми с турбовинтовыми аналогами. Он развивает скорость 590 километров в час, поднимается на высоту до 10 700 метров и имеет дальность полета около 925 километров.


