Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Космический аппарат Trace Gas Orbiter сделал первый снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS
Европейский аппарат Trace Gas Orbiter стал свидетелем редчайшего события — пролета межзвездной кометы 3I/ATLAS рядом с Красной планетой.
Небесная гостья 3 октября прошла на расстоянии около 30 миллионов километров от Марса. Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter (TGO), запущенный Европейским космическим агентством (ESA), был готов к встрече и успел запечатлеть пролет кометы с помощью своей камеры CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System).
«Для прибора это было крайне сложное наблюдение. Комета была в 10 000–100 000 раз тусклее наших обычных целей», — отметил руководитель проекта CaSSIS Ник Томас в заявлении ESA.
Наблюдения, проведенные аппаратом TGO, находящимся на орбите Марса с 2016 года, стали частью широкой кампании ESA по исследованию 3I/ATLAS во время ее путешествия через Солнечную систему.
Другой европейский аппарат — Mars Express, работающий на орбите Марса с 2003 года, также попытался запечатлеть комету 3 октября. Однако различить ее не удалось: кадры делались с выдержкой 0,5 секунды (это технический максимум Mars Express), тогда как у TGO она составляла пять секунд.
В ближайшие месяцы за кометой будут следить и другие космические аппараты, включая миссию JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), направляющуюся к Юпитеру.
JUICE приступит к поискам 3I/ATLAS 2 ноября, всего через три дня после того, как комета пройдет перигелий — минимальное расстояние до Солнца (около 210 миллионов километров).
Свайные фундаменты — оптимальное решение для многих типов грунтов (слабых, болотистых), где классические типы оснований не справляются. Их широко используют в регионах с сезонным промерзанием почвы из-за опасного явления — морозного пучения. Такой эффект приводит к постепенному выдавливанию опор и может вызвать деформацию и разрушение конструкций. Существующие способы их защиты не всегда эффективны: утепление не спасает в морозы, дренаж не снимает давление льда, а замена грунта слишком дорога. Ученые Пермского Политеха разработали коническую сваю, которая снижает объем материала, необходимого для изготовления на 40%, и превосходит по надежности традиционные цилиндрические аналоги на 30%.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
В 1970-х американские астронавты привезли с Луны сотни килограммов образцов, часть из которых поместили в инертный газ на хранение вплоть до появления новых геохимических методов исследования. Теперь ученые извлекли один из образцов и нашли в нем аномалию по изотопам серы, вызывающую вопросы о прошлом земного спутника.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Взрослый ребенок алкоголика
Великие изобретения будущего
Сингулярность: добро пожаловать в нигде
К Марсу на термояде? Как атомолеты могут совершить революцию в освоении Солнечной системы
25 самых щедрых компаний
Видящий невозможное: как «Джеймс Уэбб» переписывает историю Вселенной
5 самых страшных чудовищ мировых религий
Семь причин, почему роботы в доме это опасно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии