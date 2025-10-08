Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Космический аппарат Trace Gas Orbiter сделал первый снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS

Европейский аппарат Trace Gas Orbiter стал свидетелем редчайшего события — пролета межзвездной кометы 3I/ATLAS рядом с Красной планетой.

Европейский космический аппарат Trace Gas Orbiter сделал первый снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS / © ESA / TGO / CaSSIS

Небесная гостья 3 октября прошла на расстоянии около 30 миллионов километров от Марса. Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter (TGO), запущенный Европейским космическим агентством (ESA), был готов к встрече и успел запечатлеть пролет кометы с помощью своей камеры CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System).

© ESA / TGO / CaSSIS

«Для прибора это было крайне сложное наблюдение. Комета была в 10 000–100 000 раз тусклее наших обычных целей», — отметил руководитель проекта CaSSIS Ник Томас в заявлении ESA.

Наблюдения, проведенные аппаратом TGO, находящимся на орбите Марса с 2016 года, стали частью широкой кампании ESA по исследованию 3I/ATLAS во время ее путешествия через Солнечную систему.

Другой европейский аппарат — Mars Express, работающий на орбите Марса с 2003 года, также попытался запечатлеть комету 3 октября. Однако различить ее не удалось: кадры делались с выдержкой 0,5 секунды (это технический максимум Mars Express), тогда как у TGO она составляла пять секунд.

В ближайшие месяцы за кометой будут следить и другие космические аппараты, включая миссию JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), направляющуюся к Юпитеру.

JUICE приступит к поискам 3I/ATLAS 2 ноября, всего через три дня после того, как комета пройдет перигелий — минимальное расстояние до Солнца (около 210 миллионов километров).